Vous avez raté Everything Everywhere All at Once à sa sortie en salle, fin 2022 ? Pas de panique, OCS vous offre une séance de rattrapage en proposant le film en streaming à ses abonnés. Nommé aux Oscars 2023, ce joyeux bordel sur une famille sino-américaine confrontée à des mondes parallèles est une grande réussite.

Envie d’un film original, disponible sur les plateformes de SVOD et qui vous fait passer d’une émotion à l’autre en une fraction de seconde ? Alors Everything Everywhere All At Once est fait pour vous. Si vous êtes passé à côté du phénomène à sa sortie, vous devriez vraiment réparer votre erreur en vous précipitant sur OCS.

Le film, disponible dès ce mercredi 8 mars 2023 sur la plateforme, est nommé 11 fois aux Oscars 2023. Et on espère bien que cet immense long-métrage récoltera la pluie de récompenses qu’il mérite, tant il nous a retourné le cerveau (dans le bon sens du terme).

À noter que si vous préférez l’expérience du grand écran, Everything Everywhere All At Once est également reprogrammé dans plusieurs cinémas Pathé en France.

Everything Everywhere All At Once, sur OCS, est une aventure fantastique hors-normes

Dans les coulisses d’une laverie, aux États-Unis, Evelyn Wang est à deux doigts du burn-out. Son père, Gong Gong, va bientôt lui rendre visite, son mari, Waymond, tente de lui faire signer des papiers de divorce, sa fille, Joy, essaie tant bien que mal de lui présenter sa petite amie et son entreprise est surveillée par une terrifiante contrôleuse des impôts. Bref, rien ne va.

Mais soudain, une version alternative de Waymond, tendance ninja, débarque et lui annonce qu’elle doit sauver le monde. Evelyn se retrouve alors plongée dans le multiverse, confrontée à toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Pour faire triompher le bien sur le mal, la cinquantenaire devra surtout sauver le plus essentiel : sa famille.

On vous prévient : vous ne serez plus la même personne après avoir vu Everything Everywhere All At Once, disponible dès ce mercredi 8 mars 2023 sur OCS. Film complètement inclassable, la création improbable de Daniel Kwan et Daniel Scheinert (ou « les Daniels ») est une véritable expérience cinématographique qui ne ressemble à aucune autre. Pendant plus de deux heures, la narration bascule entre séquences d’arts martiaux ultra maîtrisées, humour complètement décalé (des doigts-saucisses ou un dialogue émouvant de pierres qui parlent, il fallait y penser), critique sociale sur la charge mentale et éloge de l’importance de la famille.

Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All At Once // Source : Leonine

Sans jamais nous lâcher, Everything Everywhere All At Once développe un univers de science-fiction totalement foutraque, à la beauté visuelle imprimée dans nos rétines pour un long moment. Mais rien de tout cela ne serait possible sans la puissance émotionnelle de Michelle Yeoh (Tigre et Dragon, The Witcher : Blood Origin), qui prouve à nouveau qu’elle est l’une des plus grandes actrices de sa génération. À ses côtés, dans le rôle du doux Waymond, Ke Huy Quan retrouve avec bonheur le chemin du succès et de la lumière, plus de 30 ans après Les Goonies.

Si le film se perd parfois dans une overdose de running gags, il reste l’un de nos films préférés de 2022, voire l’un des plus grands longs-métrages de la décennie. Pensé comme une production indépendante, Everything Everywhere All At Once a dépassé toutes les attentes au point de devenir un phénomène, nommé 11 fois aux prochains Oscars, dont la cérémonie aura lieu le dimanche 12 mars 2023. On ne vous cache pas qu’on hésitera pas à nous battre aux côtés d’Evelyn si cette œuvre de génie ne décroche pas la statuette de Meilleur film.

À voir si vous avez aimé : Swiss Army Man ; Doctor Strange and the Multiverse of Madness ; Cloud Atlas ; Matrix ; Spider-Man : New Generation

Swiss Army Man ; Doctor Strange and the Multiverse of Madness ; Cloud Atlas ; Matrix ; Spider-Man : New Generation À voir si vous cherchez : fantastique ; action ; univers parallèles ; relations mère-fille ; romance ; baston ; gags ; psychédélique ; arts martiaux ; parodie ; sauver le monde ; décalé ; frissons ; verser votre petite larme ; cérébral ; humour ; se faire retourner le cerveau ; Ratatouille version raton laveur ; ne plus jamais voir les Knacki de la même façon

fantastique ; action ; univers parallèles ; relations mère-fille ; romance ; baston ; gags ; psychédélique ; arts martiaux ; parodie ; sauver le monde ; décalé ; frissons ; verser votre petite larme ; cérébral ; humour ; se faire retourner le cerveau ; Ratatouille version raton laveur ; ne plus jamais voir les Knacki de la même façon Passez votre chemin si : le multiverse vous donne le tournis ; vous n’aimez pas les narrations trop décalées

