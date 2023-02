Toute votre tribu est réunie pour une soirée cinéma mais vous ne savez pas quel film regarder ? Voici notre guide des meilleurs films à découvrir en famille sur les plateformes de SVOD, de Netflix à Disney+, en passant par Amazon Prime Video.

Entre les dessins animés Disney habituels, les comédies romantiques adolescentes et les histoires d’aventures peu inspirées, trouver le film idéal à regarder en famille vire parfois au casse-tête. Le choix est d’autant plus complexe que les catalogues des plateformes de SVOD changent constamment et que l’offre est toujours plus immense. Alors si vous parcourez les suggestions personnalisées de vos plateformes préférées depuis plus de 10 minutes, c’est le signe que vous avez besoin d’inspiration. Ça tombe bien, vous êtes au bon endroit.

Numerama a spécialement concocté une sélection parfaite pour les soirées canapé en famille, devant Netflix, Prime Video, Canal+ ou Disney+. Voici donc 10 films pour permettre aux plus jeunes, aux adolescents, comme aux parents, de passer un excellent moment de cinéma.

Pour les fans de supers-héros : Spider-Man : New Generation (Disney+)

Vos enfants ne jurent que par l’homme-araignée et ses pouvoirs surhumains ? Alors vous devriez vraiment (re)découvrir ensemble le meilleur film sur Peter Parker, nous avons nommé Spider-Man : New Generation, disponible sur Disney+. Doté d’une animation époustouflante en 3D, le long-métrage mélange les différentes incarnations de Spider-Man grâce à un portail entre plusieurs dimensions parallèles.

Au centre de la narration se trouve Miles Morales, un adolescent afro-américain mordu par une araignée radioactive, qui va bientôt rencontrer Peter Parker, Spider-Gwen ou encore… Spider-Cochon. Bourré de références à l’univers créé par Marvel, Spider-Man : New Generation est un mélange inattendu, mais inventif entre comédie, action et origines de super-héros. Alors en attendant de profiter de la suite, Across the Spider-Verse, dont la sortie au cinéma est prévue au printemps 2023, ne manquez pas ce petit plaisir visuel et narratif.

À voir dès 8 ans.

Pour les héroïnes rebelles : Enola Holmes 1 et 2 (Netflix)

Fans de Stranger Things et de Sherlock, préparez-vous à rencontrer Enola Holmes, la petite sœur du célèbre détective, incarnée par Millie Bobby Brown (ou Eleven dans la série fantastique). Courageuse et combative, la jeune femme a été élevée par son excentrique mère (Helena Bonham Carter), dans la campagne anglaise du XIXème siècle. Lorsque cette dernière disparaît, Enola va devoir faire appel aux plus grands enquêteurs de la planète : Sherlock et Mycroft Holmes, ses propres frères.

La détective en herbe, écartée de l’investigation, va donc se rebeller contre les injonctions patriarcales et contre sa famille. Adaptés des romans du même nom, écrits par Nancy Springer, les deux volets d’Enola Holmes invitent à une aventure sans aucun temps mort. Scènes d’action, humour omniprésent et héroïne pleine de panache sont au programme de cette variation autour du célèbre locataire du 221B Baker Street.

À voir dès 10 ans.

Pour les explorateurs en herbe : Avalonia, l’étrange voyage (Disney+)

Les dessins animés créés par les studios Disney sont souvent des valeurs sûres. Ces dernières années, la franchise a su se renouveler avec brio, de Raya, le dernier dragon à Encanto. Leur dernière production en date, Avalonia, l’étrange voyage, s’inscrit dans cette lignée plus adulte et moins chargée en princesses et princes charmants. Malheureusement réduit à une sortie confidentielle sur Disney+ sans connaître les joies du grand écran, ce dessin animé d’aventure se révèle finalement être une bonne surprise.

Sur Avalonia, la vie est paisible depuis qu’une plante a offert les bienfaits de l’électricité aux habitants de la planète. Mais lorsque cet équilibre est menacé, la famille Clade va devoir renouer avec son passé d’explorateurs et se mettre sur la piste d’un monde inexploré, peuplé de créatures toutes plus extravagantes les unes que les autres. Joli conte sur l’importance de la famille et surtout de la transmission, Avalonia développe un propos rafraîchissant sur l’écologie et les menaces humaines qui pèsent sur le climat. Une épopée remplie de mignonnerie, tout en restant propice à la discussion familiale après visionnage.

À voir dès 7 ans.

Pour les admirateurs de Mercredi : La Famille Addams (OCS)

Avant la série de Tim Burton pour Netflix et dans la lignée des deux films cultes, La Famille Addams a eu droit à une adaptation animée réjouissante dans laquelle sinistre et macabre sont évidemment toujours les maîtres mots. Dans ce dessin animé, situé à notre époque, Morticia, Gomez, Mercredi et Pugsley Addams vont devoir se battre pour conserver leur vieille bâtisse en haut de la colline, face à un projet de quartier préfabriqué.

Si vous avez aimé découvrir des facettes méconnues de la personnalité de Mercredi dans la série Netflix, vous allez adorer assister à sa crise d’adolescence teintée de couleurs pop, de barrettes licornes roses et de machiavélisme. Sans révolutionner le genre pour autant, cette réinterprétation moderne de La Famille Addams, sur OCS, bénéficie d’une animation originale, à défaut d’être agréable pour les yeux. Petite astuce : n’hésitez pas à réviser votre anglais en famille et à regarder le film en VO. Il serait dommage de rater l’élégant casting vocal américain, composé d’Oscar Isaac (Dune), Charlize Theron (Mad Max : Fury Road), Chloë Grace Moretz (Périphériques) et Finn Wolfhard (Stranger Things).

À voir dès 8 ans.

Pour les sportifs qui courent plus vite que l’éclair : Sonic 2 (Canal+)

Quoi de mieux pour rassembler toutes les générations que l’adaptation sur grand écran d’un classique vidéoludique des années 1990 ? D’abord redouté par les fans, puis moqué lors de l’apparition des affreux premiers visuels du hérisson bleu, le film Sonic a finalement su convaincre le public grâce à une intrigue convaincante et une interprétation toujours loufoque de Jim Carrey en Dr Robotnik.

Dans cette suite, disponible sur Canal+, Sonic prend doucement ses habitudes dans la petite ville de Green Hills. Mais son quotidien va être bouleversé lorsque le Dr Robotnik menace de détruire l’humanité toute entière auprès de son nouveau complice, Knuckles. De son côté, Sonic va alors faire équipe avec son compagnon Tails pour les arrêter avant qu’il ne soit trop tard. Film d’action sans prise de tête, Sonic 2 séduira les petits comme les grands, en mettant en scène de nouveaux clins d’œil savoureux aux fans de la saga vidéoludique. À noter que si vous n’avez pas vu le premier volet, il sera disponible dès le 12 février 2023 sur Prime Video.

À voir dès 8 ans.

Pour les amateurs d’animation française : Dilili à Paris (Prime Video)

Souvenez-vous : en 1998, Michel Ocelot bouleversait le monde des dessins animés avec Kirikou et la Sorcière. Depuis, le cinéaste a continué d’enchanter le septième art français avec Azur et Azmar ou Dilili à Paris, disponible sur Prime Video. Situé dans le Paris de la Belle Époque, ce film met en scène la jeune Dilili, qui va devoir mener l’enquête sur de mystérieux enlèvements de fillettes.

Michel Ocelot, dont le trait graphique particulier peut parfois rebuter, développe ici un récit féministe plutôt rare sur nos écrans. L’héroïne y côtoie ainsi de nombreuses figures phares de l’Histoire française, comme l’actrice Sarah Bernhardt, la scientifique Marie Curie, ou le compositeur Erik Satie. Pour prolonger cette expérience poétique, nous vous conseillons également de jeter un œil aux Contes de la Nuit, disponible sur Canal+.

À voir dès 10 ans.

Pour les nostalgiques de Shrek : Le Chat Potté (Netflix)

Après son apparition remarquée dans Shrek 2, le personnage hilarant du Chat Potté a eu droit à sa propre épopée en 2011. Alors que le deuxième volet enchante les cinémas depuis Noël 2022, il est temps de miauler devant Le Chat Potté originel, qui raconte les péripéties du légendaire félin, bien avant sa rencontre avec Shrek. Armé de sa fidèle épée, doté de sa ruse à toute épreuve et muni des bottes les plus badass du petit écran, le mythique Zorro à quatre pattes va devoir sauver sa ville natale en s’emparant de la fameuse Oie aux Œufs d’Or.

Plutôt destiné aux jeunes enfants, Le Chat Potté, sur Netflix, multiplie tout de même les références à une vitesse folle, permettant aux adultes de savourer ce dessin animé virevoltant. Antonio Banderas, l’un des interprètes de Zorro au cinéma, prête ainsi son timbre reconnaissable au Chat Potté en VO. Et maintenant que vous avez ce premier volet en tête, sortez donc de votre tanière pour profiter des dernières séances de l’excellent Chat Potté 2 encore programmées au cinéma !

À voir dès 6 ans.

Pour les aventurières intrépides : Pil (Canal+)

Produit par le studio toulousain TAT Productions, Pil, à voir sur Canal+, raconte l’histoire d’une jeune orpheline, vivant dans les rues de Roc-en-Brume. Avec ses trois adorables fouines apprivoisées, elle passe ses journées en volant de la nourriture dans le château de Tristain, qui a usurpé le trône. Un jour, Pil se déguise en princesse pour échapper aux gardes lancés à sa poursuite. Elle ne doute pas une seconde que cette action va l’emporter dans une quête délirante pour sauver Roland, le véritable héritier du royaume. Problème : il est actuellement transformé en… chapoul, un mélange entre un chat et une poule.

Avec ses personnages qui revendiquent leur différence et ses blagues décapantes, Pil est un dessin animé feel good et féministe, loin des récits de princesses. Au contraire, cette héroïne ne recule devant rien pour arriver à ses fins, forte d’un courage à toutes épreuves qui rappelle celui de Rebelle, disponible sur Disney+. Un conte médiéval made in France plutôt réussi, aux graphismes aussi doux qu’un chapoul.

À voir dès 5 ans.

Pour les enfants qui veulent devenir grands : Big (Disney+)

Avant de devenir l’un des meilleurs acteurs du cinéma américain, Tom Hanks (Forrest Gump, Philadelphia) a surtout commencé sa carrière en fanfare grâce à la comédie Big. Sorti en 1988, ce film le mettait en scène dans le rôle de Josh, un enfant qui a tellement rêvé devenir un adulte, qu’il s’est réveillé dans le corps d’un trentenaire. Confronté aux problèmes « de grand », entre travail, argent et romance, il devra survivre à cette nouvelle vie.

Aussi naïf que décalé, Tom Hanks dévoile déjà tout son génie comique dans Big, petite douceur restée bien ancrée dans le cœur de nostalgiques des années 1980. Grâce à un scénario malin et à une avalanche de quiproquos hilarants, ce long-métrage, disponible sur Disney+, est idéal pour une soirée familiale à partager des souvenirs d’enfance. Et franchement : qui n’a jamais rêvé de jouer sur un piano géant avec Tom Hanks ?

À voir dès 10 ans.

Pour les amoureux du studio Ghibli : Pompoko (Netflix)

Vous avez des souvenirs émus (que dis-je, traumatisés et larmoyants) du magnifique Tombeau des Lucioles ? Nous aussi, et on vous propose de faire connaissance avec l’autre chef-d’œuvre d’Isao Takahata, Pompoko. Le film vous invite à une plongée douce et agréable dans le monde des Tanukis, un mix mignon entre les ratons-laveurs et les blaireaux. Bien moins connu que d’autres films d’animation des studios Ghibli comme Mon Voisin Totoro ou Le Voyage de Chihiro, Pompoko n’en reste pas moins une fable touchante. Les Tanukis vont ainsi s’organiser pour empêcher la destruction de leurs terres natales, alors que les humains décident de s’approprier leur territoire et de construire une ville sur leur montagne.

Comme souvent avec les Ghibli, le film propose plusieurs niveaux de lectures, accessibles aux enfants, aux adolescents, comme aux parents. Les convictions écologiques et politiques d’Isao Takahata ressortent ainsi largement dans Pompoko, en manquant parfois d’un chouïa de subtilité. Mais cette perle de l’animation japonaise, disponible sur Netflix, reste un excellent moyen d’engager des discussions avec vos proches sur les projets humains toujours plus démesurés.

À voir dès 8 ans.

