Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Mafia: The Old Country est le prochain jeu de la licence Mafia, et s’annonce déjà comme un excellent jeu pour passer une partie de l’été manette en main.

Alors que le studio Take-Two concentre ses efforts sur le très attendu GTA 6, il n’en oublie pas pour autant une autre de ses licences phares : Mafia. Le tout nouvel opus, Mafia: The Old Country s’annonce déjà comme l’un des jeux incontournables de cet été. L’histoire de ce nouveau Mafia est une préquelle des trois opus principaux de la série Mafia. Contrairement aux trois précédents opus de la série, l’histoire se passe cette fois-ci en Sicile, et non pas aux États-Unis, et se déroule au tout début du XXe siècle. Un retour aux origines du crime organisé qui s’annonce un excellent voyage pour l’été qui arrive.

Mafia : The Old Country est prévu sur PC, Xbox Series et PS5 pour le 08 août 2025, au prix de 49,99 €. Le jeu est disponible en version physique sur PS5 au prix de 39,99 € sur le site d’Amazon.

Le jeu est aussi disponible sur Xbox Series en version physique au prix de 39,99 € sur le site d’Amazon.

C’est quoi, ce nouveau jeu de la série Mafia ?

Cette nouvelle proposition dans l’univers de la licence Mafia vous invite à découvrir les origines du crime organisé dans un récit qui prend place dans l’histoire de la pègre dans la Sicile des années 1900. Dans cet opus, pas de monde ouvert à la façon GTA, contrairement à Mafia III sorti en octobre 2016. Ce nouveau Mafia: The Old Country adopte une approche résolument linéaire, centrée sur la narration.

Mafia The Old Country // Source : 2k Games

Vous incarnez Enzo Favara, une petite frappe qui doit prouver sa valeur à la Cosa Nostra, la fameuse mafia sicilienne, au sein de la famille criminelle Torrisi. La campagne sicilienne est bien loin des ruelles sombres des villes des précédents jeux, et présente des environnements magnifiques qui donnent envie de se balader et de manger des oranges. Les familles rivales et leurs chefs s’y livrent des guerres de territoire à l’abri des regards, auxquelles vous participerez en tant qu’antihéros. Beaucoup plus scripté et linéaire que les précédents titres de la licence, ce nouveau Mafia promet d’être surtout un jeu à histoire et une expérience cinématographique dans la Sicile des années 1900.

À ce prix, Mafia : The Old Country est-il une bonne affaire ?

Moins de 40 € pour un titre qui s’annonce comme un excellent jeu de l’été, c’est une bonne affaire. Niveau gameplay, vous disposerez de tout un panel de compétences physiques, notamment durant des phases de bagarre au corps-à-corps, mais aussi la possibilité d’utiliser des armes à feu. Tendre des embuscades aux ennemis afin de les éliminer furtivement est possible, si les duels sanglants au couteau ne sont pas votre truc.

La force de ce nouveau Mafia réside dans l’expérience qu’il promet, à savoir une immersion dans les paysages siciliens et leurs vignobles ensoleillés, qui se parcourent à cheval ou en voiture, entre deux moments de tension que n’aurait pas reniés Coppola.

Les points à retenir sur Mafia : The Old Country:

Les beaux paysages de la Sicile du début du XXᵉ siècle

Une histoire linéaire cinématographique

Un jeu qui promet d’être court et intense

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !