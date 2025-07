Lecture Zen Résumer l'article

Comme dans ses anciens jeux, Hideo Kojima apparaît dans Death Stranding 2: On the Beach. Il s’en est beaucoup amusé lors de sa tournée des médias.

Hideo Kojima fait assurément partie des rockstars du jeu vidéo : ses apparitions, ses déclarations et ses projets sont scrutés. Le créateur japonais ne manque pas de talent. Il ne manque pas d’égo non plus : pour preuve, il s’est lui-même mis dans Death Stranding 2: On the Beach, comme il l’a révélé dans une interview accordée à Gamespark et publiée le 26 juin, a noté Automaton.

On pourrait croire que les clins d’œil liés à Hideo Kojima auraient pu être intégrés par son équipe, en guise d’hommage. La réalité est tout autre : « Tous ces éléments ont été rajoutés par moi-même. » Il a même plaisanté en disant que ses subordonnés faisaient la sourde oreille quand il leur demandait de le faire. Il va jusqu’à admettre que certains de ces contenus de Death Stranding 2: On the Beach sont vraiment gênants. Au moins, il assume.

Trouvez quelqu’un qui vous aime comme Hideo Kojima aime Hideo Kojima

Vous voulez un exemple ? Eh bien, il a osé intégrer son visage dans une constellation, comme le montre ce sujet publié sur Reddit le 29 juin. Effectivement, c’est très particulier, et on comprend mieux pourquoi certains développeurs ont préféré ne pas se plier à l’exercice. Hideo Kojima se prendrait donc pour un dieu, même si ses fans diront que c’est seulement de l’humour.

Kojima in the sky. // Source : capture d’écran

Death Stranding 2: On the Beach transpire de toute façon l’œuvre caricaturale, vouée à son créateur. Hideo Kojima invite ses potes réalisateurs (Guillermo Del Toro, Nicolas Winding Refn, George Miller…), fait de la provocation (les multiples références à la saga Metal Gear) et étale ses fétichismes (les pieds de l’actrice Elle Fanning, qui incarne Tomorrow). Pire, en dépit d’un univers sérieux et sombre, qui traite de la mort et de l’avenir de l’humanité, Death Stranding 2: On the Beach est rempli de séquences loufoques qui virent au ridicule. Comme la possibilité de fêter son anniversaire par exemple.

Ce n’est pas la première fois qu’Hideo Kojima apparaît dans l’un de ses jeux. C’est même devenu une marque de fabrique. Il a commencé par un caméo vocal dans Policenauts (en 1994), avant d’être au cœur d’une mission de sauvetage dans Metal Gear Solid: Ground Zeroes ou encore de devenir un personnage secondaire dans le premier Death Stranding. Il en est devenu un mème.

Bref, Hideo Kojima s’aime beaucoup mais, surtout, n’aimez pas trop ses jeux. Bon, si, un peu quand même…

Pour aller plus loin Que se passe-t-il si on refuse la première mission de Death Stranding 2 ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama