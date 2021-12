Les 5 séries à rattraper sur Apple TV+ pendant les fêtes de Noël

Les fêtes approchent avec leurs lots de cadeaux, de diners plus ou moins arrosés… et de temps libre. Avec ces cinq séries sur Apple TV+, vous aurez de quoi l’occuper, entre la dinde de Noël et le jour de l’an.

Souvent moins identifiée que Netflix ou même Amazon, Apple TV+ n’en est pas moins une plateforme intéressante qui préfère régulièrement la qualité à la quantité. Outre les très bonnes The Morning Show, For all mankind et Servant, nous vous proposons cinq séries grâce auxquelles Apple ne rimera plus seulement avec iPhone, mais avec « Encore un épisode s’il vous plait ».

Ted Lasso

Jason Sudeikis , dans Ted Lasso. // Source : Ted Lasso

Fan du AFC Richmond ? Si ce n’est pas encore le cas, elle sera bientôt votre équipe préférée. Vous n’aimez pas le foot ? Ce n’est pas grave, Ted Lasso sera bientôt le nouveau coach de votre vie. Lui, c’est un entraineur de football américain débarqué du Kansas à Londres pour prendre la tête d’une équipe de Premier League. Poisson hors de l’eau, Ted Lasso conquiert les stades comme les cœurs grâce à sa bienveillance, son humour et ses références pop culture parfois obscures.

Créée par Bill Lawrence, à qui l’on doit les incontournables Scrubs et Spin City, et Jason Sudeikis, qui tient aussi le rôle principal, Ted Lasso est le parfait mélange de l’excellence britannique et de l’enthousiasme américain. Mais en mieux.

Foundation

Lou Llobell, qui incarne Gaal Dornick. // Source : AppleTV+

Réputé inadaptable, le Cycle de Fondation d’Isaac Asimov a cassé les dents de nombreux créateurs dont Jonathan Nolan, showrunner de Westworld. Il faut dire que l’histoire, multiple et dense, n’est pas simple : dans le futur, l’empire intergalactique, dont la Terre fait partie, se voit prédire son effondrement suivi de 30 000 ans de ténèbres par une science nouvelle, la psychohistoire. Mais il existe un moyen de réduire la peine : créer une Fondation, chargée de sauvegarder toutes les connaissances humaines et de rebâtir l’empire, sur la planète la plus éloignée de la galaxie.

À l’heure où Amazon s’est emparé du Seigneur des Anneaux et où la Warner plonge en plein Dune, Apple TV+ joue elle aussi la carte de l’univers étendu à tiroirs et s’en sort haut la main. Chapeau bas.

Mythic Quest

Charlotte Nicdao et Rob McElhenney. // Source : Apple TV+

Fans de League of Legends ou de World of Warcraft, vous avez toujours voulu tout savoir sur la création vidéoludique ? Mythic Quest est là pour vous. Par le prisme de la comédie de bureau, dont on doit les belles heures à des bijoux comme Parks and Recreation, 30 Rock ou The Office, la série, par les créateurs de It’s always sunny in Philadelphia, raconte les aventures mouvementées d’une équipe à l’origine du plus grand jeu multijoueur de tous les temps, Mythic Quest.

Jouissive, grâce à ses dialogues et ses personnages hauts en couleur, la série est également instructive quand il s’agit d’appréhender la fabrication d’un jeu vidéo, de la conception à la promotion en passant par le développement. C’est aussi l’occasion de retrouver Abed (Danny Pudi), pour les nostalgiques de Community.

Watch the sound

Mark Ronson. // Source : Apple TV+

Si ce ne sont pas les jeux vidéo qui vous branchent, alors peut-être est-ce la musique ? Et cette fois, Mark Ronson est là pour vous. Avec sa série documentaire, le musicien et producteur britannique explore le lien entre innovation technologique et création musicale.

Accompagné de nombreux artistes, de Paul McCartney à Dave Grohl en passant par Questlove (The Roots), Charlie XCX, les Beastie Boys, Santigold et Kevin Parker (Tame Impala), excusez du peu, Mark Ronson décortique le fonctionnement et les emplois de l’autotune, de la réverbération ou encore de la boîte à rythmes. Passionnant. Et de quoi crâner en soirée quand les autres se cassent la voix sur Sabotage ou Back to black.

Bonus : les chansons créées tout au long des six épisodes sont disponibles sur les plateformes de streaming (Spotify, Deezer…). Spoiler : elles sont top.

Dr Brain

Lee Sun Gyun. Source : Apple TV+

La crème de la crème coréenne s’unit dans Dr Brain où le cinéaste Kim Jee-Woon (auteur du brillant J’ai rencontré le diable) met en scène Lee Sun-kyun (le très hautain M. Park de Parasite) dans le rôle d’un médecin prométhéen.

Père et mari brisé depuis la mystérieuse disparition de sa famille, le neuroscientifique Dr Koh Se-won trouve le moyen de se synchroniser au cerveau des personnes fraîchement décédées.

Son but ? Récupérer leurs souvenirs pour mener son enquête. Mais très vite, la frontière entre ces derniers et sa propre expérience s’estompe. En adaptant le webtoon du même nom, à la croisée de la science-fiction et du thriller, Dr Brain prouve, s’il le fallait, que la qualité de la production coréenne ne se résume pas à Squid Game.