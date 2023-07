Ce spin-off de The Big Bang Theory, débuté en 2017, cartonne à nouveau depuis sa sortie sur Netflix. L’occasion de vous intéresser à 4 autres séries du même genre, qu’elles soient des sitcoms ou non : The Big Bang Theory, Atypical, The Good Doctor et Brooklyn 99.

Consacrée à l’enfance de Sheldon Cooper, l’un des fameux personnages de The Big Bang Theory, sur le spectre autistique, la série dérivée Young Sheldon a permis de prolonger cet univers de sitcom avec une audience toujours plutôt au beau fixe. Sa mise en ligne sur Netflix il y a quelques semaines le prouve, puisque cette comédie squatte encore le top 10 de la plateforme de SVOD.

Jake et Amy dans Brooklyn 99 // Source : NBC

Mais si vous connaissez déjà par cœur les péripéties de ce petit génie des sciences et des maths, ou que vous avez fini trop vite les épisodes , nous vous conseillons de vous laisser porter par 4 séries similaires, également disponibles sur Netflix : The Big Bang Theory (évidemment), Atypical, The Good Doctor et Brooklyn 99.

The Big Bang Theory sur Netflix, l’évidence geek

De 2007 à 2019, Sheldon, Leonard, Amy, Howard et les autres ont mis en lumière et popularisé la culture geek comme rarement sur le petit écran. Si l’on peut reprocher à The Big Bang Theory d’avoir pu stigmatiser certains aspects, notamment liés au trouble du spectre autistique, cette sitcom reste tout de même le meilleur moyen de prolonger l’expérience après Young Sheldon. Si les 12 saisons de la série ne vous font pas peur, alors préparez-vous à passer du temps avec ces scientifiques colocataires à Los Angeles, qui intègrent progressivement dans leur vie leur voisine, la pétillante Penny.

Comme toute bonne sitcom qui se respecte, tout le sel de The Big Bang Theory repose ainsi sur l’opposition entre ces personnages aux antipodes, qui vont finir par devenir amis, voire plus si affinités. Seulement 3 ans après la fin de Friends, cette comédie prenait donc sa relève avec panache, en incluant des milliers de références à la pop culture et aux questions scientifiques. Une série de geeks, pour les geeks, dans laquelle il fait bon de se replonger juste après Young Sheldon, pour mieux comprendre les malicieux clins d’œil entre ces deux œuvres cultes.

Atypical sur Netflix, l’autre comédie sur l’autisme

À la manière de Young Sheldon, qui aborde les troubles du spectre autistique avec dérision, Atypical a également permis d’ouvrir la discussion sur ces diagnostics encore méconnus ou mal représentés. Dans cette comédie Netflix, Sam, un jeune lycéen autiste, tente de trouver sa place au sein de sa famille mais aussi de la société.

Malgré certains stéréotypes persistants, Atypical a été l’une des premières séries à mettre en scène la vie amoureuse d’un personnage autiste, sans que cela ne soit uniquement montré comme un élément comique. Cette production fait ainsi un bien fou au moral, en mettant en scène des personnages crédibles et attachants, comme Sam et sa passion pour l’Antarctique et ses pingouins, mais aussi sa sœur, Casey, dont la bisexualité se révèle au fil des épisodes. Après 4 saisons, Atypical a tiré sa révérence en beauté en 2021, en ayant ouvert la voie à d’autres séries comme la française Aspergirl. Une petite révolution discrète et drôle, qui met du baume au cœur.

The Good Doctor sur Netflix, la version médicale

Si vous cherchez une version plus dramatique de Young Sheldon, en ajoutant une bonne dose de suspense et d’urgence, The Good Doctor est clairement la candidate idéale. Située dans un hôpital de la côte ouest américaine, cette série médicale se concentre sur le parcours de Shaun Murphy, un interne autiste et haut potentiel intellectuel. Ses capacités scientifiques sont ainsi remarquables, tandis que ses compétences humaines restent bien plus questionnables. Aux côtés de ses collègues, notamment de son mentor Aaron Glassman, mais aussi au contact de Lea, sa voisine, Shaun va tout tenter pour devenir chirurgien.

Depuis ses débuts en 2017, The Good Doctor est l’une des séries les plus populaires aux États-Unis, grâce à ses intrigues médicales originales, à ses protagonistes d’une grande diversité et à la performance de Freddie Highmore (Bates Motel) dans le rôle principal. En début de saison 4, ce drame a même été l’une des seules productions américaines (avec This is Us ou Grey’s Anatomy) à intégrer la pandémie de covid à ses scénarios. Toujours en cours après 6 saisons, The Good Doctor n’a pas échappé à des critiques sur sa représentation de l’autisme, mais a su s’améliorer au fil des saisons, en devenant un incontournable du genre.

Brooklyn 99 sur Netflix, une sitcom pour les gouverner toutes

Vous avez aimé Young Sheldon pour son timing comique impeccable et ses épisodes courts, parfaits pour décrocher après une longue journée de travail ? Alors vous allez adorer Brooklyn 99. Dans ce bureau de police, vous tomberez forcément sous le charme de Terry, le costaud au grand cœur fan de yaourts, de bretelles et surtout de sa famille, du capitaine Holt et de sa mono-expression faciale, d’Amy et de ses obsessions pour les listes ou de Rosa, la flic bisexuelle la plus badass du petit écran.

Co-crée par Michael Schur, à qui l’on doit The Office ou The Good Place, Brooklyn 99 est tout simplement l’une des meilleures séries comiques de ces dernières années. Avec cette bande de collègues tous aussi déjantés les uns que les autres, cette sitcom a su mettre en place des running gags hilarants, comme les fameux casses d’Halloween, tout en abordant de véritables problématiques de société comme le racisme dans la police ou l’homophobie. Une série drôle et importante, avec un casting très inclusif, dont les 8 saisons restent des sommets de télévision. Vive le 99 !

