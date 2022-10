Halloween est la période idéale pour débuter une nouvelle série aux notes fantastiques et horrifiques. Munissez-vous de votre plaid et de votre meilleure tasse de thé pour conjurer le sort de nos 13 recommandations, à voir sur Netflix, Disney+, Prime Video ou encore Canal+.

American Horror Story, Stranger Things, Bates Motel, Supernatural, Hannibal… On ne compte plus les séries horrifiques, peuplées de monstres fantastiques ou bien humains. Alors que les toiles d’araignées, les fantômes et les citrouilles sont de sortie, le moment est donc tout trouvé pour se replonger dans des univers à donner la chair de poule.

Mais si vous avez déjà englouti tous les épisodes des séries citées précédemment, nous vous avons concocté une petite mixture composée de bébés tueurs, de fichiers audios terrifiants et de meurtres à résoudre. Alors si votre soirée d’Halloween idéale consiste à vous faire peur devant votre écran plutôt qu’à participer à une soirée costumée bondée, vous êtes au bon endroit.

Voici 13 séries à voir en SVOD qui porteront (peut-être) chance à votre horrifique rituel annuel.

The Haunting of Hill House (Netflix), la plus belle série d’horreur (on ose)

1 saison

On commence par un classique de l’épouvante : les maisons hantées. La première série de Mike Flanagan, qui a ensuite imaginé Midnight Mass et The Midnight Club, utilise avec malice ces bâtisses pour nous effrayer. Disons-le franchement : The Hauting of Hill House est l’une des plus belles séries d’horreur jamais produites (voire, la meilleure). Les dix épisodes se concentrent sur l’histoire de la famille Crain, alors qu’elle s’installe dans un ancien manoir en 1992. En 2018, après avoir vécu de tragiques évènements, les enfants et leur père reviennent sur leur expérience à Hill House.

Loin d’être une énième source de jump scares, The Haunting propose une utilisation intelligente des mécanismes de l’épouvante, pour mieux raconter nos maux intérieurs. Les thématiques du deuil et des maladies mentales sont d’ailleurs parfaitement abordées dans cette première et unique saison. Si vous voulez prolonger l’expérience, vous pouvez également jeter un œil à The Haunting of Bly Manor, sa suite moins réussie, mais tout de même incontournable. Un seul conseil tout de même pour ces deux séries : sortez les mouchoirs.

Servant (Apple TV+), le huis clos étrange

3 saisons

Si vous avez frissonné devant Signes, Sixième Sens, ou Le Village, vous devriez être ravis de retrouver son réalisateur, M. Night Shyamalan, dans cette série horrifique très réussie. Tout commence par une situation plutôt banale : Dorothy et Sean cherchent une nounou pour prendre soin de leur nouveau-né. C’est alors que Leanne, une jeune femme renfermée, fait son entrée dans leur vie, pour le meilleur, mais surtout pour le pire…

Avec son atmosphère de huis-clos étouffante, Servant, disponible sur Apple TV+, bouscule avec bonheur les codes de l’épouvante dans des épisodes de 30 minutes. Servie par un casting haut en couleurs, de Rupert Grint (Ron Weasley dans Harry Potter) à Toby Kebbell (Black Mirror) en passant par Lauren Ambrose (Six Feet Under), la série développe une intrigue étonnante, malgré une dernière saison en dessous des précédentes.

Calls (Canal+), la fiction sonore glaçante

3 saisons

Amateurs de sensations fortes, vous êtes au bon endroit ! Créé par Timothée Hochet en 2017, cet OVNI sensoriel mérite largement le détour. Calls est une suite de messages vocaux, appels téléphoniques ou enregistrements personnels. Tous relatent des phénomènes inexpliqués, survenus au 21ᵉ siècle : un clown tueur, un avion en plein crash, une mystérieuse grotte sous-marine… Préparez-vous à frissonner en regardant Calls, dont la particularité est de tout miser sur le son. Seuls les noms des protagonistes, leurs propos et quelques couleurs s’affichent à l’écran, obligeant le spectateur à concentrer toute son attention sur l’écoute.

Vous reconnaîtrez notamment les voix de Kyan Khojandi (Bref) ou Ramzy Bedia (Le Flambeau), dans des récits terrifiants ou bouleversants. Cette curiosité en trois saisons a fait l’objet d’une adaptation américaine par Apple TV+, moins mémorable. Pour d’autres frissons francophones, nous vous conseillons l’excellente Les Revenants, également disponible sur Canal+.

The Baby (OCS), le conte horrifique perturbant

1 saison

Vous êtes prévenus : The Baby n’est pas pour tout le monde. Mais si vous avez aimé l’atmosphère dérangeante de la série culte Utopia ou le ton décalé de Barry (également sur OCS), vous devriez être attiré par l’univers déjanté de cette création HBO. À 38 ans, Natasha n’en peut plus d’assister aux grossesses de toutes ses amies. Furieuse de ne plus pouvoir profiter de soirées tranquilles avec ses copines, bien trop occupées par les joies de la maternité, cette cheffe cuisinière décide de prendre l’air dans une petite maison au bord de la mer. C’est là qu’un adorable (ou pas) bébé va littéralement lui tomber dans les bras…

À partir de ce postulat loufoque, The Baby déroule un récit entre horreur et comédie. On ne sait jamais si l’on doit rire ou pleurer devant cette mini-série souvent malaisante et dérangeante. Le bébé, qui possède des pouvoirs inquiétants, est tout simplement sinistre. Derrière cette petite terreur, se cache surtout un propos intelligent et féministe sur les injonctions à la maternité ou les relations familiales. Habile.

The Afterparty (Apple TV+), le thriller décalé

1 saison

Une série policière pour Halloween, vraiment ? Oui, mais pas n’importe laquelle ! The Afterparty, disponible sur Apple TV+, se concentre sur un meurtre, lors d’une réunion d’anciens élèves. Que s’est-il passé pendant cette soirée habituellement joyeuse et bienveillante (non) ? La série se découpe en huit épisodes, tous consacrés à un personnage, et donc un point de vue différent.

Mais The Afterparty apporte un petit twist à cette narration multiple : chaque chapitre adopte également l’aspect visuel et scénaristique d’un genre cinématographique. Histoire romantique, animation, thriller, comédie musicale… On ne s’ennuie pas devant cette série aux influences diverses et insolites, qui reprend avec malice les codes du septième art. Parce que les frissons d’Halloween peuvent aussi passer par des intrigues policières drôles et déconcertantes, The Afterparty séduira tous les cinéphiles en quête d’originalité.

Them (Prime Video), le coup de poing politique

1 saison

Les séries anthologiques sont légion dans le domaine de l’horreur, permettant d’explorer tous les recoins de nos plus sombres cauchemars. Them (ou Eux) ne fait pas exception à la règle. Pour cette première saison de 10 épisodes, l’intrigue prend place aux États-Unis, au cœur des années 1950. Alfred et Lucky Emory, un couple d’afro-américains, s’installent avec leurs enfants dans un petit quartier résidentiel, entièrement habité par des blancs. Alors qu’ils doivent affronter l’hostilité de leurs voisins, la famille Emory doit également faire face à d’inquiétants phénomènes surnaturels…

Grandement comparée au travail de Jordan Peele au cinéma (Get Out, Us, Nope), cette anthologie ne prend aucune pincette pour dénoncer les discriminations systémiques dont sont toujours victimes les personnes racisées, encore aujourd’hui. Et le résultat est bluffant. Them est une expérience oppressante, où chaque détail a été pensé avec soin, de la mise en scène aux dialogues en passant par le merveilleux casting. Une véritable claque, qui vous hantera longtemps après son visionnage. Si vous aimez les récits d’horreur qui mettent en scène les travers de nos sociétés, Them, disponible sur Prime Video, est faite pour vous.

Death Note (ADN), la terreur philosophique

1 saison

Les fans du genre reconnaîtront ici l’un des piliers de l’animation japonaise : le chef-d’œuvre imaginé par les mangakas Tsugumi Ōba et Takeshi Obata a trouvé une nouvelle caisse de résonance avec cette adaptation très réussie, en 2006. Vous allez adorer détester les personnages de cette série culte, qui interroge le bien et le mal avec brio. Lorsque Light Yagami découvre par hasard un mystérieux cahier qui permet de commettre des meurtres, ce lycéen surdoué se met en tête d’exterminer les criminels, pour bâtir un nouveau monde parfait. Il devra faire face à l’énigmatique L, un brillant détective.

En opposant ces deux protagonistes aussi différents que semblables, Death Note déroule une narration aux accents philosophiques, autour de la justice et de la mort. Son scénario redoutable vous tiendra en haleine jusqu’au bout des 37 épisodes qui composent l’unique saison de la série. Gros bémol tout de même : les personnages féminins remplissent malheureusement toutes les cases des clichés sexistes. Mais avec son atmosphère gothique à souhait, cette série animée sera parfaite pour entamer des réflexions existentielles le soir d’Halloween.

Truth Seekers (Prime Video), la comédie efficace

1 saison

On ne présente plus le duo Nick Frost et Simon Pegg : les compères d’Edgar Wright sur les films Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Bar avant la Fin du Monde, officient également du côté des séries télé. Et leur passage sur le petit écran est plutôt réussi avec Truth Seekers, une comédie horrifique complètement déjantée. Composée de 8 épisodes, cette première et unique saison suit une bande d’enquêteurs paranormaux. Au fil de leurs expériences terrifiantes, ils vont découvrir une conspiration qui les dépasse largement…

Tout n’est pas parfait dans Truth Seekers, mais cette plongée dans le surnaturel offre un regard décalé bienvenu sur le monde de l’horreur. Si les blagues s’enchaînent à une vitesse folle, la série utilise tout de même tous les ingrédients d’une bonne série d’épouvante : créatures, caméra à l’épaule, évènements inexpliqués… Si l’humour anglais est votre tasse de thé mais que vous cherchez également à vous mettre la trouille, Truth Seekers, sur Prime Video, devrait combler toutes vos attentes.

Buffy contre les Vampires (Disney+), l’évidence d’Halloween

7 saisons

Si vous avez grandi dans les années 1990, vous n’avez pas pu échapper à ce chef-d’œuvre de la pop culture qu’est Buffy. L’adolescente tueuse de vampires a marqué des générations de spectateurs, avec des personnages attachants, des méchants charismatiques et des épisodes spéciaux d’une originalité débordante. Halloween est donc évidemment la période parfaite pour vous replonger dans cet univers inoubliable, mené par une héroïne badass.

Si son créateur, Joss Whedon, a été accusé de comportements abusifs, cela n’enlève rien à la portée féministe de Buffy contre les Vampires, qui casse de nombreux clichés sexistes. La série reste une référence du genre, plus de vingt ans après sa diffusion. Pour raviver vos souvenirs de la Trilogie du samedi (oui, le programme de M6), vous pouvez aussi retrouver les trois sorcières de Charmed, sur Salto ou le duo mythique Mulder et Scully de X-Files, sur Disney+.

Sandman (Netflix), le conte lugubre

1 saison

On vous le disait à sa sortie : Sandman, c’est un peu un rêve qui prend vie. Adaptée du roman graphique culte de Neil Gaiman, cette série Netflix a immédiatement conquis le public et la critique. Et pour cause : cette première saison répond à toutes les attentes possibles. On y suit le marchand de sable (Sandman, Morphée ou Rêve pour les intimes) qui fait son grand retour au royaume des songes, après avoir été enlevé pendant 106 ans. Mais pendant son absence, surprise : son univers s’est effondré. Sandman va alors devoir réhabiliter son royaume tout en sauvant l’humanité de songes et cauchemars échappés dans la nature.

La série est épatante à plus d’un titre, de sa direction artistique poétique au choix de son casting, à commencer par le formidable Tom Sturridge (Good Morning England). Il faut dire que l’auteur original, Neil Gaiman, est largement impliqué dans la création de Sandman, comme c’est le cas également sur son autre œuvre Good Omens, disponible sur Prime Video. Alors pour Halloween, vous devriez vraiment vous laisser tenter par l’atmosphère lugubre de ces 11 épisodes, qui mélangent épouvante, gore, mais également réflexions philosophiques.

Evil (Salto), la frayeur démoniaque

3 saisons

Vous avez une passion pour les prodigieuses The Good Wife et The Good Fight ? Bonne nouvelle, Michelle et Robert King ont d’autres séries dans leur hotte ! Ce couple de showrunners a tout simplement imaginé le digne successeur de X-Files, version exorcisme et démons, rien que ça. Dans Evil, vous ferez la rencontre d’une psychologue clinicienne qui doit désormais faire équipe avec un prêtre en formation. Ensemble, ils devront déterminer si certains crimes relèvent d’une explication scientifique ou d’une force surnaturelle.

Sur le papier, Evil peut sembler être une énième série criminelle, avec un soupçon d’horreur consensuel. Vous auriez tort de la réduire uniquement à cette description simpliste. Les trois saisons de ce thriller d’épouvante sont merveilleusement écrites (normal, on parle des créateurs de The Good Fight), malgré un format un peu classique à base de « un épisode, une enquête ». Katja Herbers (Westworld) et Mike Colter (Luke Cage) forment un duo très convaincant dans cette pépite qui pourrait bien devenir votre nouvelle obsession automnale.

What We Do in the Shadows (Canal+), le bal humoristique des vampires

4 saisons

Avis aux amateurs de The Office, Parks and Recreation et autres faux documentaires : cette série du même genre devrait vous ensorceler. Adapté du film éponyme de Jemaine Clement (Legion) et Taika Waititi (le réalisateur de Thor : Ragnarok et Love and Thunder), ce récit fantastique suit le quotidien d’une colocation new-yorkaise. Sauf que ces Friends des temps modernes sont en réalité trois vampires âgés de plusieurs siècles et… un humain.

Nandor, Laszlo, Nadja et Guillermo sont les personnages totalement loufoques de What We Do in the Shadows, une comédie mordante remplie de confessions face caméra et de situations gênantes. Avec des courts épisodes, de 20-30 minutes, et des situations improbables, les quatre saisons de cette curiosité vampirique, disponible sur Canal+, devraient vous permettre de passer un Halloween haut en couleur.

Doctor Who (Prime Video), la galerie des monstres

13 saisons (depuis 2005)

On termine par un classique absolu de la science-fiction avec ce monument de la télévision britannique. Le fameux aventurier du temps et de l’espace a connu bien des créatures terrifiantes pendant ses voyages intergalactiques à bord du TARDIS… Toujours accompagné de ses fidèles acolytes, Doctor Who pourrait même ouvrir une galerie des monstres, spécialement pour Halloween.

Mais l’une des créatures les plus terrifiantes de la série, disponible sur Prime Video, reste sans aucun doute les Anges Pleureurs. On vous conseille notamment l’excellent Blink (saison 3, épisode 10) qui voit apparaître pour la première fois ces épouvantables aliens auprès du génial David Tennant (Broadchurch, Jessica Jones). Et puis, après tout, Halloween est également la période idéale pour entamer un revisionnage entier de la série, avant de découvrir la 14ᵉ saison, qui s’annonce déjà pleine de surprises.

