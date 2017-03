Envie de changer de smartphone ? Que vous préfériez Android ou iOS, les différentes marques ont sûrement quelque chose de neuf à vous proposer... adapté à votre budget.

Cet article a été mis à jour le 15 mars 2017 avec une nouvelle sélection de produits.

Mine de rien, si vous utilisez un smartphone aujourd’hui, il y a de fortes chances que ce soit l’ordinateur sur lequel vous passez le plus de temps : ce serait donc dommage de le choisir à la légère. Ce qui est plutôt chouette depuis quelques années, c’est que le smartphone a conquis toutes les gammes et on trouve d’excellents produits pour tous les budgets. Ne vous attendez pas à ce qu’un engin à moins de 100 euros soit aussi efficace qu’un appareil qui en vaut 600, ni qu’il ait les mêmes prestations en termes de SAV ou de suivi des mises à jour logicielles, mais on peut aujourd’hui avoir une bonne expérience d’informatique mobile avec des appareils entrée de gamme.

Pour élaborer ce guide, nous avons mis à contribution l’équipe de FrAndroid qui a une belle expertise pour tout ce qui touche à l’univers de l’écosystème Google. Nous avons ensuite fait nos choix parmi leurs suggestions en les confrontant à nos propres tests, ce qui nous permet de vous proposer des produits qui ne vous décevront pas, sur chaque gamme de prix.

Nous avons enlevé Microsoft de ce guide d’achat pour des raisons évidentes (ce serait vraiment une mauvaise idée d’acheter du Windows Phone en 2017 alors que le marché n’existe plus) et Blackberry pour ses positions sur les données personnelles. De même, nous avons mis en avant des modèles mis à jour par les constructeurs vers la dernière version en date du système d’exploitation qui les fait tourner.

Haut de gamme Autour de 600 euros

Apple iPhone 7

Qui dit rentrée dit nouvel iPhone et en 2016, Apple a encore prouvé son savoir-faire en matière de smartphone. L’iPhone 7 ne tranche avec rien de ce qui existe déjà mais porte à la perfection un modèle déjà réputé et éprouvé, dans un écosystème mur, riche et plaisant à utiliser au quotidien.

Si vous considérez l’achat d’un smartphone aujourd’hui, il faut considérer une chose : est-ce que vous allez réussir à l’oublier complètement pour faire des choses avec ? L’iPhone 7 entre dans cette catégorie : tout est tellement facile d’accès et bien maîtrisé que vous ne vous posez plus jamais la question de votre smartphone — vous vous concentrez sur votre expérience. Vous prenez des photos, vous allumez les lumières de votre domicile à la voix, vous conversez avec iMessages, vous transposez les fonctionnalités de votre appareil sur votre Mac, vous copiez depuis macOS Sierra et vous collez sur iOS 10, vous diffusez votre musique en AirPlay.

Difficile de trouver un défaut au nouvel iPhone

De même, vous ne vous prendrez plus jamais la tête avec des histoires de compatibilité ou de disponibilité : toutes les applications sont disponibles sur iOS et toutes sont compatibles avec le dernier smartphone sorti — heureusement. Vous profiterez également d’une expérience Google très complète si vous tournez sur les services de Mountain View : de Photos à Gmail, en passant par Chromecast ou Motion Stills, vous retrouverez à portée de main tous les services que vous utilisez au quotidien.

L’iPhone 7 excelle également en tant que caméra et en tant qu’appareil photo. Difficile de lui trouver un défaut si ce n’est la finition noir de jais qui ne tiendra pas longtemps sans rayure, malheureusement.

Disponible à partir de 769 €. Vous retrouverez notre test complet à cette adresse.

Alternative : Huawei P10 (Android 7.0 Nougat)

Si vous êtes plutôt de la team Android, vous apprécierez sans nul doute le dernier né de Huawei. Plutôt qu’une révolution, le constructeur chinois a conçu son P10 comme une évolution par rapport au P9, déjà très bon. On se retrouve alors avec un smartphone équipé d’un très bon appareil photo et qui fait tout ce qu’on attend d’un appareil de cette gamme en ce début d’année 2017. Pour nos confrères de FrAndroid, c’est un 8/10.

Le Huawei P10 sera proposé dans toutes les bonnes crèmeries numériques d’ici la fin du mois de mars 2016 pour 599 €. Certains revendeurs proposent déjà le smartphone, un poil trop cher.

Milieu de gamme Autour de 400 euros

OnePlus 3T (Android 7.0 Nougat)

Les temps changent, les références aussi. Vous ne connaissez peut-être pas OnePlus, mais cette marque chinoise a pour ambition de marcher sur les plates-bandes des plus grands. Créée en 2013, elle a déjà sorti plusieurs smartphones plébiscités. Le OnePlus 3T, passé sous Android 7.0 Nougat récemment, est un excellent modèle.

Il embarque un Snapdragon 821, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage interne et un écran de 5,5 pouces en 1920 x 1080 pixels. Petite subtilité que les amateurs de selfies apprécieront : il est livré avec une caméra avant de 16 mpx — comme celle à l’arrière. Cela vous permettra de fait de faire de beaux autoportraits en toute situation. On retrouve également des standards sur Android, comme la double SIM ou la possibilité d’étendre le stockage via carte microSD. Si OnePlus a cédé à l’appel de l’USB Type-C, le constructeur n’a pas abandonné pour autant la prise jack — un point fort qui risque de se raréfier.

À 426 €, le OnePlus 3T a toutes les raisons de vous convaincre.

Alternative : iPhone SE

C’est bien simple : avec son iPhone SE, Apple est seul sur le marché du milieu / haut de gamme sur un format d’écran de 4 pouces. Le retour d’un petit smartphone sans compromis était réclamé par les utilisateurs de smartphones Apple et la firme de Cupertino n’a pas fait les choses à moitié. L’iPhone SE est, grosso-modo, un iPhone 6S dans un corps d’iPhone 5S.

Nous sommes très heureux de retrouver un smartphone à taille humaine. La tendance aux écrans immense n’a que trop durée et à l’usage, l’iPhone SE est un vrai plaisir. iOS est toujours aussi réactif et puissant et les usages sont virtuellement illimités vu la quantité d’applications disponibles sur l’App Store. L’appareil photo de 12 mpx prend des clichés fort jolis, Live Photos et HDR inclus et peut également filmer en 4K.

Disponible à partir de 489 euros.

Alternative 2 : importer du Xiaomi

Si vous ne rechignez pas à faire importer vos smartphones et à leur faire subir un petit passage à l’anglais ou au français, les smartphones de Xiaomi reçoivent, modèle après modèle, notre seal of approval. Les Mi5S et Mi5S Plus devraient vous ravir.

Entrée de gamme Autour de 200 euros

Huawei P8 Lite 2017 (Android 7.0 Nougat)

L’entrée de gamme en téléphonie intelligente, c’est un véritable chaos. Et certains constructeurs ajoutent au chaos en sortant des variantes 2017 de modèles plus anciens. Ainsi, en ce début d’année 2017, on trouve des Huawei P8 Lite 2017 à 180 euros au lieu des 249 demandés par le constructeur à la sortie de l’appareil. C’est vraiment pas mal pour ce smartphone de 5 pouces compatible 4G et double SIM équipé d’un capteur photo de 13 mpx. La réédition de cette engin, survenue après l’édition du P9 Lite, est un poil étrange, mais pourrait nous laisser croire que Huawei le maintiendra à jour plus longtemps. Et ce n’est jamais mal ! Cette version est livrée avec Android 7.0 Nougat.

Vous pourrez vous divertir sans problème avec plus ou moins la totalité du Play Store, que ce soit au niveau des applications ou des jeux vidéo.

Disponible à partir de 195 €.

Alternative : Moto G4 Plus (Android 7.0 Nougat)

Motorola a été racheté par Lenovo et le Chinois s’approprie petit à petit la marque américaine. Le G4 Plus a été très bien noté par nos confrères de FrAndroid et il s’agit effectivement d’un bon smartphone d’entrée de gamme qui ne vous décevra pas. Il a été mis à jour sous Android 7.0 en début d’année 2017. Il possède un écran Full HD IPS de 5,5 pouces et vous pourrez compter sur une bonne autonomie, vu la batterie de 3 000 mAh qu’il embarque.

Le Moto G4 Plus est disponible à partir de 219 €.