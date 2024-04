Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La montre connectée Fenix 7 est l’un des modèles haut de gamme les plus complets de Garmin. Elle embarque de nombreuses fonctionnalités et offre de bonnes performances. Un peu chère, elle est tout de suite plus intéressante en promotion.

C’est quoi, cette montre connectée de Garmin ?

La montre connectée Fenix 7 de Garmin est normalement vendu 549 €. Elle est en ce moment proposée au prix de 449 € sur le site de Décathlon.

C’est quoi, cette montre Garmin Fenix 7 ?

La Garmin Fenix 7 assume son style sportif avec des lignes franches et un cadran rond, qui lui donne des airs de montre baroudeuse. Son boîtier du 47 mm peut sembler plutôt massif au premier abord, mais ne fait pas trop imposant une fois au poignet. Les finitions sont de qualité, et l’ensemble est robuste et permet la pratique de sports sans trop se préoccuper de la montre. Elle peut être immergée jusqu’à une profondeur de 100 mètres grâce à sa certification 10 ATM, qui permet une utilisation avec la plupart des sports nautiques,

La Fenix 7 embarque un écran de 1,3 pouce doté de la technologie MIP transflectif, une technologie réflective qui permet à l’écran d’être plus lisible si la luminosité ambiante est élevée. L’écran tactile est réactif et simple à utiliser, et il est possible de le désactiver pour utiliser la montre uniquement avec les boutons physiques présents. Ces derniers sont toutefois plus précis.

Le cadran de la Fenix 7 // Source : Garmin

Est-ce que cette monte connectée vaut le coup en promotion ?

100 € de réduction, c’est une bonne affaire. La Fenix 7 n’est pas qu’une montre élégante et simple à utiliser, elle propose aussi de nombreux capteurs performants, utiles pour de très nombreuses activités sportives. En plus du suivi, les analyses sont pertinentes et détaillées, et la présence d’un coach virtuel est un petit plus amusant. Vous retrouverez la plupart des suivis classiques présents sur les montres connectées : capteur SpO2 et capteur cardiaque, baromètre, fréquence respiratoire, niveau de stress ou encore suivi du sommeil. Le GPS est quant à lui très précis, grâce aux systèmes satellitaires multiples.

Nivea autonomie, comptez entre 12 jours et jusqu’à 18 jours en mode montre, et environ 55 h en mode GPS.

