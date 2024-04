Lecture Zen Résumer l'article

Le rappeur canadien Drake a publié une chanson utilisant une fausse voix de Tupac. Il a fait de même avec Snoop Dogg. Sous la menace de représailles judiciaires, il a fini par retirer son titre, qui attaquait son rival Kendrick Lamar.

C’est une initiative artistique qui n’aura pas duré bien longtemps. La chanson Taylor Made Freestyle du rappeur canadien Drake vient de disparaître de ses réseaux sociaux. Elle avait pourtant été publiée tout récemment, le 20 avril dernier. Quatre jours plus tard, le morceau n’est plus disponible officiellement.

La raison ? Taylor Made Freestyle contient des voix de deux rappeurs générées par intelligence artificielle — en l’occurrence, celles de deux légendes du hip-hop, Snoop Dogg et Tupac Shakur. Une manipulation technologique qui s’est déroulée de toute évidence sans aucune autorisation, ni de l’un, ni de l’autre.

Sur Instagram, Snoop Dogg avait partagé sa surprise le 20 avril dernier, sans toutefois suggérer qu’il allait donner une suite judiciaire à Taylor Made Freestyle. En revanche, rapportait Billboard, la structure juridique chargée de veiller sur les intérêts de Tupac — mort en 1996 — a adressé une mise en demeure à Drake pour qu’il retire ce titre.

« Non seulement ce disque constitue une violation flagrante de la notoriété de Tupac et des droits légaux de la succession, mais il s’agit également d’un abus flagrant de l’héritage de l’un des plus grands artistes hip-hop de tous les temps. La succession n’aurait jamais donné son accord pour cette utilisation », est-il écrit dans le courrier.

Se disant « profondément consternée et déçue par l’utilisation non autorisée de la voix et de la personnalité de Tupac », la structure juridique a toutefois obtenu gain de cause. Il reste toutefois la question des copies du morceau, qui circulent désormais plus largement sur Internet. Obtenir son retrait total sera sans doute vain.

Rivalité musicale entre Drake et Kendrick Lamar

La publication de la chanson entre dans le cadre d’une vive inimitié entre Drake et Kendrick Lamar. D’ailleurs, on appelle Taylor Made Freestyle une « diss song » (ou « diss track »). Il s’agit d’une chanson qui a pour seul but de s’attaquer à un autre rappeur. Les rivalités sont en effet virulentes parfois, à l’image des tensions entre East Coast et West Coast.

Kendrick Lamar est décrit comme étant très fan de Tupac et Snoop Dogg. « L’utilisation non autorisée et tout aussi consternante de la voix de Tupac contre Kendrick Lamar, un bon ami de la succession qui n’a eu que du respect pour Tupac et son héritage, publiquement et en privé, aggrave l’insulte », lit-on dans la missive.

L’exploitation de voix factices de Tupac et Snoop Dogg aurait été ainsi un moyen pour Drake d’atteindre Kendrick Lamar dans leur querelle. De façon plus large, les paroles s’en prennent à Kendrick Lamar lui-même, mais aussi à la chanteuse Taylor Swift — il n’est pas établi si le titre est également une référence à l’Américaine.

L’attitude de Drake dans ce dossier est toutefois perçue comme hypocrite, pointe The Byte. Un an auparavant, une fausse chanson de Drake faite par IA a surgi et le rappeur n’a manifestement pas du tout apprécié. « C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase de l’IA », a écrit le chanteur dans un message accompagnant une vidéo.

