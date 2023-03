Sommaire Dance

Avez-vous déjà pensé à la location d’un vélo électrique ? Louer un VAE est un excellent moyen pour se mettre en selle sans dépenser une fortune dans un vélo de ville motorisé. Location longue durée, conciergerie, assurance casse et vol… Numerama a fait le tour des offres disponibles et vous livre le comparatif des différents services de location de VAE disponibles en 2023.

Peu importe la raison qui motive votre envie de pédaler, les bienfaits du vélo sont multiples et ont déjà été très largement démontrés. Si la décision de se rendre sur son lieu de travail en deux roues est facile à prendre, son exécution demande, a minima, d’avoir un vélo. Au lieu de se lancer dans l’achat d’un vélo électrique onéreux, pourquoi ne pas en louer un pour essayer ? Rapide et pratique, la location vous évitera l’achat onéreux d’un VAE qui finira peut-être par prendre la poussière au fond du garage.

Face à un service encore peu connu, mais en pleine expansion, Numerama a étudié les différents contrats de location proposés par différents services. Ce comparatif vous aidera à choisir l’offre la plus adaptée en fonction de vos attentes et de vos besoins.

Le tableau comparatif des différentes offres de VAE en location longue durée présentées dans le guide

Offres Autonomie Prix mensuel

Prix annuel Durée de location Services Dance 55 km 89 €

948 €/an 1 an renouvelable Conciergerie Assurance Motto 80 km 65 €

900 €/an 1 an renouvelable Conciergerie Assurance Véligo 70 km

50 km 40 €

80 € 480 €/an

960 €/an 6 mois C oncergierie

A ssurance en option Swapfiets 80 km

100 km 64,90 €

109,90 € 778 €/an

1 318 €/an 6 mois renouvelable Conciergerie Assurance Decathlon 100 km 69,20 € 830 € 36 mois Conciergerie Assurance

Où louer un vélo électrique ?

Pour le moment, l’essentiel des offres de location se trouve en ligne. Si le vélo est acheminé jusqu’à l’adresse de votre choix, il est toujours préférable de se trouver pas loin d’un atelier qui prend en charge vos éventuelles réparations. Souvent les assurances ne prendront pas en charge des réparations effectuées par un tiers ou vous-même.

La majorité des services de location disposent d’un accueil physique, notamment pour l’entretien des vélos, sur Paris. Il est donc plus simple de louer un vélo électrique dans la capitale et en banlieue parisienne.

Le service de Decathlon est probablement le seul aujourd’hui à être disponible sur tout le territoire. En revanche, le service Véligo, est réservé aux habitants de l’Île-de-France.

Dance : la location de vélo électrique haut de gamme

L’entreprise allemande met à disposition un service d’abonnement dans plusieurs capitales européennes. Paris à la chance de profiter de la mise à disposition en location longue durée des vélos à assistance électrique Dance. Présent sur le secteur du deux-roues électriques, Dance offre aussi la possibilité de louer un scooter électrique.

Le vélo à assistance électrique, l’autonomie, les accessoires…

Le vélo Dance

Vous aurez le choix entre deux vélos que seuls la taille différencie :

le Dance One Step pour les personnes mesurant entre 1,50 m et 1,80 m

le Dance One pour les plus grandes personnes entre 1,60 m et 2 m

Conçu pour un usage urbain, le moteur du vélo se trouve au niveau de la roue arrière, et les freins à disque hydrauliques assurent une meilleure sécurité. Le cadre est tout en aluminium pour un poids total de 21 kg, dans la moyenne des VAE de ville.

Trois niveaux d’assistance sont disponibles : aucune aide, aide modérée et assistance élevée à utiliser avec parcimonie si vous ne voulez pas vider trop vite votre batterie. Si la selle est ajustable, la hauteur et l’angle du guidon ne sont pas réglables.

La batterie

La batterie est amovible et vous pourrez donc la recharger chez vous. Avec une capacité de 353 Wh, vous pourrez parcourir une distance d’environ 55 km. Bien sûr, tout dépend du degré d’utilisation de l’assistance électrique, de votre poids, des conditions dans lesquelles vous roulez.

La batterie se charge assez rapidement en seulement trois heures pour une charge complète. Elle récupère 80 % de sa capacité en deux heures.

Les accessoires

Un antivol à combinaison est livré avec le vélo et le support pour le téléphone placé au niveau du guidon est inclus également dans l’abonnement. En revanche, le panier est optionnel et rajoute 1,99 € à la facture mensuelle.

Selon vos besoins, un siège enfant de la marque Thule peut être rajouté en option au prix de 9,90 €/mois.

Le site précise qu’il est possible d’ajouter un accessoire à partir du moment où ce dernier ne nécessite pas de montage.

Conciergerie et assurance

Si vous avez des réparations à effectuer sur votre VAE, un service de conciergerie est mis à votre disposition. Vous réservez un créneau sur l’application puis sécurisez votre vélo dans une zone géographique préalablement défini. Un membre de l’équipe mécanique viendra récupérer votre vélo sans que vous ayez besoin d’être présent.

Dance promet des réparations en 24 heures en semaine, et jusqu’à 48 heures maximum le week-end.

Une assurance est comprise dans le forfait. Elle couvre en cas de panne et de vol. Une franchise de 300 € est demandé en cas de vol sans la batterie. La franchise grimpe à 500 € si une personne vous vole le vélo avec la batterie.

Durée de la location

Deux solutions s’offrent à vous :

Dance vous laisse le choix de prendre un abonnement sur un an, que vous pourrez résilier seulement avant la fin du premier mois. La location vous revient moins chère et les frais de livraison sont offerts.

Si vous préférez avoir la liberté d’interrompre quand bon vous semble votre location, il est possible d’opter pour un abonnement qui se renouvelle automatiquement tous les mois. Cette formule coûte un peu plus cher et les frais de ports sont à votre charge.

Combien coûte l’abonnement ?

La location annuelle coûte 79 €/mois, ce qui représente une somme de 948 € par an.

La location Flex que vous pouvez résilier à tout moment coûte 89 €/mois pour un total de 1 107 €/an dont 39 € de frais de livraison.

Vous pouvez réserver un test d’une vingtaine de minutes avant de vous engager.

Motto : le service de location de vélo à assistance électrique français

Malgré son nom, c’est bien des vélos électriques que Motto met à disposition en location longue durée. La start-up française, anciennement connue sous le nom de Bloom, peaufine son offre d’abonnement et rivalise avec les plus grands. Pour le moment, elle ne propose la location de vélo électrique qu’à Paris intra-muros et en petite couronne.

Le vélo à assistance électrique Motto, l’autonomie, les accessoires…

Le vélo Motto

Vous n’aurez guère le choix de la taille ou de la couleur. Chez Motto, seul le cadre fait l’objet d’une différence entre ses deux modèles. Le Motto Original a un cadre fermé haut, tandis que le modèle « confort » possède un cadre plus ouvert et facile à enjamber, pratique pour la ville.

Le moteur est placé au niveau de la roue arrière ce qui procure la sensation d’être poussé lorsque l’assistance est déclenchée. Le couple moteur affiche une puissance de 45 Nm — convenable pour de l’urbain. Les vélos sont équipés d’un système de freinage en rétropédalage relié à un système d’éclairage et possèdent 3 modes d’assistance : éco, normal et sport.

Le vélo électrique en location Motto avec le panier

La batterie

La batterie de 500 Wh assure 80 km d’autonomie en mode éco et 40 km en mode sport. Il faut compter jusqu’à 5 heures pour la recharger complètement. Contre-partie de sa grande autonomie, la batterie se trouve dans le tube de la selle. Un petit connecteur doit être activé/désactivé en fonction de l’utilisation du vélo. La manipuler n’est pas aussi simple qu’une autre batterie et il faut bien penser à désactiver le connecteur pour éviter la mauvaise surprise d’une batterie déchargée si vous n’utilisez pas votre vélo sur plusieurs jours.

Les accessoires

Une alarme antivol est inclus dans l’abonnement. Vous retrouvez également un traceur GPS et un éclairage LED à l’avant et à l’arrière.

Le panier qui se fixe à l’avant est disponible en option pour 5 €/mois qui vous seront prélevés en même temps que votre abonnement.

Le siège bébé apparaît dans les accessoires optionnels, proposé au prix de 12 €/mois, mais il est grisé et il n’est pas possible de le sélectionner.

Conciergerie et assurance

Vous pouvez récupérer gratuitement votre vélo dans l’atelier situé dans le 3e arrondissement de Paris, ou vous le faire livrer à l’adresse de votre choix moyennant la somme de 65 €.

L’assistance en cas de panne, l’entretien et la maintenance ainsi que le remplacement de votre vélo en cas d’immobilisation nécessaire du véhicule sont prévus dans le contrat de location.

L’assurance contre le vol et la casse est comprise dans l’offre d’abonnement. En cas de vol, Motto rembourse vos frais de déplacement pendant 14 jours après lesquels, Motto vous attribue un nouveau vélo si celui volé n’est pas retrouvé. Une franchise de 100 € vous sera alors réclamée.

Durée de la location Motto

Vous pouvez choisir entre :

un abonnement plus cher que vous pouvez rompre à tout moment.

un abonnement moins cher avec un engagement sur un an, qui vous laisse quinze jours pour changer d’avis.

Combien coûte l’abonnement ?

La location sans engagement est à 75 €/mois, soit 900 € à l’année.

L’abonnement avec engagement sur un an est à 65 €/mois, ce qui représente une somme annuelle de 780 €.

Vous pouvez réserver un créneau d’essai d’une dizaine de minutes sur le site.

Véligo : la location de vélo électrique à Paris et en Île-de-France

Véligo est un service d’Île-de-France Mobilité. Seuls les franciliennes et franciliens peuvent bénéficier du dispositif Véligo. Le service propose toute une flotte de vélos électriques allant du basique VAE, au vélo cargo capable de transporter jusqu’à 2 enfants entre 3 et 10 ans. Ne comptez pas sur une fiche technique de compétition, le service se veut avant tout utilitaire et s’inscrit dans le cadre de la transition vers une mobilité urbaine durable.

Le vélo à assistance électrique Véligo, l’autonomie, les accessoires…

Le vélo Véligo, ou plutôt les vélos

Quatre modèles de vélos sont disponibles.

Le Véligo classique : le VAE citadin par excellence. Il dispose de 70 km d’autonomie, de trois niveaux d’assistance et de trois vitesses mécaniques. Le moteur est situé au niveau du moyeu de la roue avant. Il faut compter 6 heures pour recharger complètement la batterie. La location du vélo comprend un panier avant avec tendeur, le chargeur de la batterie, une pompe et un double cadenas.

Le Véligo Classique // Source : Véligo

Le triporteur : Plus large, mais plus stable avec ses trois roues, le triporteur électrique permet de faire vos courses ou vous déplacer avec deux enfants. La caisse située à l’avant, équipée d’une banquette et de ceintures, supporte une charge allant jusqu’à 60 kg. L’autonomie est en revanche moins importante et ne dépasse pas les 50 km. Le chargeur, la bâche de protection, une bombe anti-crevaison, un double cadenas, une chaîne antivol ainsi qu’un antivol en U accompagnent le vélo.

Le biporteur : Sur le même principe que le triporteur, une caisse aménagée d’une banquette à l’avant permet de transporter enfants, courses et animaux. Seulement, il ne possède que deux roues. Ce vélo cargo bénéficie de la même autonomie que son congénère et vous pourrez réaliser une cinquantaine de kilomètres avec. Il dispose de trois niveaux d’assistances et de neuf vitesses mécaniques. La location comprend la bâche de protection, le chargeur, une bombe anti-crevaison, un double-cadenas, une chaîne antivol en plus d’un antivol U.

Le rallongé : particulièrement adapté pour le transport de personnes, le porte-bagage accueille un adulte et jusqu’à deux enfants. Le poids total de la charge autorisé est de 60 kg. L’autonomie reste de 50 km sur ce modèle.

Les accessoires fournis avec le vélo comprennent : le panier avant avec tendeur, les barres de sécurité à l’arrière que vous pourrez enlever, deux coussins, toujours la bombe anti-crevaison, le double-cadenas, la chaîne antivol et l’antivol U.

Les accessoires

Véligo ne fait rien comme ses concurrents et propose aux abonnés la location de casques, que vous garderez à la fin du contrat.

Le casque adulte coûte 3 € supplémentaires par mois sur le prix de l’abonnement. Le casque pour enfant est facturé 8 €/mois, et le casque pour « grand enfant » rajoute 6 € sur votre facture mensuelle.

Outre la protection, Véligo propose en option :

une sacoche aux couleurs d’Île-de-France Mobilité pour 5 €/mois ;

un chargeur de batterie supplémentaire pour 3€/mois ;

le siège enfant accompagné d’un casque pour 6 €/mois.

Durée de la location

L’offre de Véligo est vraiment conçue pour que vous puissiez tester le vélo à assistance électrique dans vos déplacements quotidiens. Si l’expérience vous a plu, vous investirez dans votre propre VAE.

6 mois, renouvelable 3 mois pour le Véligo classique.

3 mois pour les Véligo cargos.

Conciergerie et assurance

Véligo ne propose pas l’acheminement du vélo jusqu’à votre domicile ou lieu de travail. C’est à vous d’aller le récupérer sur l’un des nombreux points de distribution. Île-de-France Mobilités met à disposition une carte pour choisir le point de retrait qui vous convient le mieux.

L’entretien préventif est compris dans le prix de la location. En cas de dégradation majeure, Véligo vous prélèvera une caution en fonction des dommages.

L’assurance est optionnelle et n’est donc pas comprise dans les prix affichés. Les prix varient selon le modèle du vélo loué.

Combien coûte l’abonnement ?

40 €/mois pour le Véligo Classique.

80 €/mois pour les cargos.

Tous les vélos électriques sont éligibles à la prise en charge par votre employeur de 50 % du montant que vous payez tous les mois. Certaines conditions octroient 50 % de remise sur le prix mensuel.

Swapfiets : le VAE en location avec un moteur pédalier

Facilement reconnaissable avec leur roue avant de couleur bleue, les vélos Swapfiets ne passent pas inaperçus. Si le site vous propose de sélectionner une ville en France parmi Paris, Toulouse, Lyon et Strasbourg, dans les faits, seule la capitale dispose de VAE disponibles à la location. Sur les quatre vélos présentés sur le site, deux seulement sont à assistance électrique.

Le vélo à assistance électrique Swapfiets, l’autonomie, les accessoires ….

Les vélos Swapfiets

Les deux vélos électriques du catalogue de Swapfiets sont le Power 1 et le Power 7. Vous ne pourrez pas choisir la couleur bien que différents coloris existent. Gros point positif, le moteur, de la marque Shimano, est localisé au niveau du pédalier. L’assistance au pédalage est plus agréable pour une conduite plus intuitive et proche d’un vélo mécanique traditionnel.

Le Power 1 : Sa batterie de 418 Wh offre une autonomie comprise entre 40 et 80 km en fonction du recours à l’assistance. Elle se recharge complètement en 4 heures et récupère la moitié de sa charge en une heure et demie. Le système de freinage par rétropédalage permet d’économiser la batterie.

: Sa batterie de 418 Wh offre une autonomie comprise entre 40 et 80 km en fonction du recours à l’assistance. Elle se recharge complètement en 4 heures et récupère la moitié de sa charge en une heure et demie. Le système de freinage par rétropédalage permet d’économiser la batterie. Le Power 7 : Sa batterie, plus volumineuse, pèse aussi plus lourd. Elle offre une autonomie pouvant atteindre les 100 km et il faut compter un peu plus de sept heures pour une charge complète. On retrouve sur ce modèle le freinage par rétropédalage, avec sept vitesses.

Le Power 7 en location longue durée chez Swapfiets // Source : Swapfiets

Les accessoires

À priori, le site ne propose pas d’accessoires supplémentaires. Le vélo vient équipé de deux antivols intégrés en plus d’un verrou supplémentaire pour la batterie.

En revanche, le Swapfiets stipule qu’il est possible de fixer un siège bébé et recommande quelques références comme :

Conciergerie et assurance

Le contrat de location, comme la plupart, propose l’entretien du vélo électrique et la prise en charge des réparations. Soit vous vous déplacez directement sur place dans le 2e arrondissement de Paris, soit vous vous situez dans leur zone géographique de prise en charge et un technicien se déplace. Le service est assez réactif et les réparations ou le remplacement de pièces défectueuses intervient dans les 48 heures.



L’assurance contre le vol est incluse dans l’abonnement. La franchise commence à 160 € pour le Power 1 et 220 € pour le Power 7, et peut vite grimper si l’une des conditions de verrouillage du véhicule stipulé au contrat n’est pas respecté. Si seule la batterie est volée, il vous sera demandé une franchise de 500 €.

Durée de la location

Deux types d’abonnements sont proposés :

Le flexible. Vous payez des frais de dossier lors de votre souscription, mais vous pouvez vous désabonner quand bon vous semble.

Le loyal. Sans frais à l’ouverture de votre dossier, vous vous engagez pour un minimum de 6 mois, durée pendant laquelle il sera impossible d’interrompre votre contrat de location.

Combien coûte l’abonnement ?

Il va dépendre du vélo choisi.

Pour le Power 1 : Les frais de location s’élèvent à 64,90 €/mois, soit 778,80 € par an.

Pour le Power 7, le tarif grimpe à 109,90 € mensuel, soit 1 318,80 € par an.

Les frais de dossier, dans le cadre d’un abonnement flexible, vous permettant de résilier à tout moment, s’élèvent à 39,90 €.

Swapfiets offre l’opportunité d’employer le vélo à des fins commerciales : vous devrez alors rajouter 45 € à votre prélèvement mensuel.

Decathlon Leasing : la location de vélo très longue durée

Le célèbre magasin de sport se lance dans la location de vélos électriques. Après tout, Decathlon dispose d’un catalogue bien fourni côté VAE. C’est le prestataire à proposer les durées de locations les plus longues, pouvant aller jusqu’à 36 mois. C’est aussi l’assurance d’avoir des ateliers dans les grandes villes.

VAE Decathlon proposés, autonomie, accessoires…

Les vélos Decathlon : moteur et autonomie

Decathlon propose 4 vélos électriques différents en location. Tous sont conçus pour un usage en ville et se déclinent en deux tailles. Certains ont leur moteur placé à l’arrière, d’autres ont un moteur central. Les prix varient en fonction du modèle.

Vélos Autonomie Moteur Prix au mois Prix à l’année Neomouv Sinapia 100 km pédalier

Couple 45 Nm 69,20 € 830 € Elops 920 50 km pédalier

Couple : 50 Nm 71 € 852 € Voletaire Bellecoure 70 km roue arrière

Couple : 35 Nm 81,30 € 975,60 € Neomouv Allegria 2 100 km pédalier

Couple : 80 Nm 92,40 € 1 108 €

Les accessoires

Lors de la souscription au service de location, aucun accessoire supplémentaire n’est proposé.

Durée de la location

Décathlon propose des locations sur 12, 24 ou 36 mois, là où les autres s’arrêtent à l’année.

Conciergerie et Assurance

La livraison de votre vélo à domicile est incluse dans le prix de l’abonnement.

Comme tous les services de location, Decathlon prévoit également l’entretien de ses vélos dans son contrat de location. Vous avez le droit à un forfait révision ainsi qu’à un diagnostic électrique par an. Decathlon propose néanmoins un forfait entretien « premium » à 5,20 € supplémentaires par mois comprenant la main d’œuvre uniquement sur le remplacement des pneus, des plaquettes de freins et de la chaîne.

En cas d’immobilisation au-delà de 7 jours de votre vélo, un dédommagement de vos frais de déplacements est pris en charge sous forme de carte-cadeau à utiliser chez Decathlon.

Lorsque vous souscrivez sur 36 mois, vous bénéficiez automatiquement d’une extension de garantie.

En ce qui concerne l’assurance contre la casse et le vol, le service de location passe par les services d’ AXA. Certaines exclusions au contrat, comme l’utilisation du vélo à des fins professionnelles ainsi que le vol sans effraction ou sans agression, sont à prendre en considération.

Quel est le tarif de l’abonnement vélo électrique Decathlon ?

Le prix de l’abonnement est dégressif. Les prix deviennent intéressants seulement avec un engagement sur deux ans. Investir dans un vélo pourrait presque s’avérer être plus judicieux, surtout que Decathlon ne prévoit pas d’option d’achat. Au terme de votre location, le vélo sera proposé en occasion au prix du marché.

En plus de tarifs pas très compétitifs, le premier loyer est toujours majoré.

Le vélo Neomouv Sinapia est le vélo électrique en location le moins cher de Decathlon // Source : Decathlon

Par exemple, pour le moins cher, le vélo Neomouv Sinapia, vous payez pour un abonnement sur 12 mois :

9,90 € au moment de la souscription,

un premier loyer de 292,10 €,

suivi de 11 mensualités de 133,10 €.

Pourquoi choisir un vélo électrique en location longue durée ?

La location d’un vélo électrique permet de s’affranchir d’un bon nombre de petits tracas. Beaucoup d’offres incluent un service de conciergerie et d’assistance en plus de fournir un antivol avec le vélo. Petit bonus et pas des moindres, le prix de l’abonnement peut être, en partie, pris en charge par votre employeur dans le cadre du forfait de mobilité durable.

Simplifier le choix de son VAE

Le vélo à assistance électrique permet de rendre un trajet moins pénible tout en conservant un minimum d’efforts physique bénéfique pour la santé. Plusieurs modèles de vélos électriques sont disponibles, du VAE pour la ville aux VTT électriques conçus pour un usage sportif, en passant par des gravels électriques assez polyvalents. Différentes motorisations existent, même si le principe « d’assistance » reste conservé peu importe le moteur, qu’il se situe sur le pédalier ou placé au niveau du moyeu des roues. Même la qualité des pneus intervient dans le choix d’un vélo électrique.

En louant un VAE, plus besoin de partir en quête du meilleur vélo électrique. Le service de location vous fournira un vélo à assistance électrique fiable, suffisant pour vos déplacements. Certains laissent le choix entre plusieurs modèles, d’autres laissent juste le choix de la taille du vélo. Ce qui est sûr, c’est que vous aurez moins de choix, et donc, moins la possibilité de vous perdre dans des milliers de références.

Faciliter l’entretien de son vélo à assistance électrique

Posséder un vélo à assistance électrique représente un certain investissement. Outre le vélo en lui-même, il faut ensuite penser à l’équipement, comme le casque ou des gants pour l’hiver, puis aux accessoires indispensables en ville, comme un anti-vol efficace pour protéger votre VAE du vol. Sans compter les éventuelles pannes et réparation ainsi que l’entretien.

Les différents services de location proposent une assistance en cas de panne ou de vol. Souvent, les réparations interviennent assez rapidement et dans certains cas, un vélo de remplacement est mis à votre disposition en cas d’immobilisation trop longue de votre deux-roues.

Comment faire pour louer un vélo électrique ?

Tout dépend de l’offre que vous aurez choisie. Tous vont nécessiter la création d’un compte et l’inscription au service. Vos coordonnées complètes vous seront demandées, et bien sûr l’enregistrement de votre moyen de paiement est indispensable.

Pour certains prestataires, comme Decathlon ou Véligo, le processus de souscription est un peu plus fastidieux et nécessite de transmettre des documents administratifs supplémentaires comme :

un RIB ;

une pièce d’identité ;

un justificatif de domicile récent ;

et parfois même, un justificatif de revenus récent.

Location : qui a droit à la prime pour vélo électrique ?

La grande majorité des primes et aides à l’achat concernent les vélos électriques à acheter et excluent de fait les locations de vélo. Le site MesAidesVélo vous permet de savoir avec précision de quelle aide vous pouvez bénéficier.

Si vous hésitez avant de dépenser une importante somme d’argent, nous vous conseillons de commencer par louer un des vélos de ce guide pour un mois (abonnement mensuel) afin de voir si les trajets en vélo électrique vous plaisent. Ensuite, si l’expérience est concluante, vous pourrez acheter votre propre vélo et bénéficier d’une des aides de l’État, de votre ville ou de votre région. Notez qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une aide, mais votre employeur peut prendre en charge une partie de votre abonnement (de la même manière que pour les transports en commun) grâce au Forfait Mobilités Durables (FMD).

Comment avoir un vélo électrique gratuit ?

C’est évidemment impossible, car nous vivons dans une société. Mais les offres de location de vélo électrique répondent au moins à une partie de la question : elles permettent d’essayer la pratique du vélo électrique sans trop dépenser. Avec Dance par exemple, vous pouvez vous en sortir pour 89 € pour un mois de plaisir, avec un très bon vélo que nous avons testé (et adoré). Vous ne trouverez pas mieux comme « offre d’essai » pour passer au vélo définitivement.

