Vous parcourez beaucoup de kilomètres ou vous avez encore peur de la panne sèche ? Voici les dix voitures électriques qui vous emmèneront le plus loin sur une seule charge. Française, allemande ou américaine, il y a l’embarras du choix en 2025.

L’autonomie reste encore aujourd’hui une caractéristique incontournable pour une voiture électrique. Si certains automobilistes se contentent d’une autonomie disons dans la moyenne, d’autres cherchent au contraire un véhicule qui peut les emmener le plus loin possible sans recharger.

Que vous apparteniez à la catégorie de ceux que l’on appelle les gros rouleurs, que vous aimez tracer la route ou que vous faites encore partie de ceux craignant la panne sèche, voici le top 10 des voitures électriques avec la plus grosse autonomie. Attention, il s’agit évidemment de la fameuse valeur constructeur WLTP, même si elle moins généreuse dans la réalité, elle donne tout de même un bon indice de performance.

Sans surprise, on retrouve une grande majorité de berlines. Logique, vu leur aérodynamique plus soignée que celle des SUV. Par ailleurs, il est bon de souligner que nous avons tenu compte uniquement des voitures électriques vendues en France. La Lucid Air et ses 920 km d’autonomie (la meilleure dans le monde) ne fait donc pas partie de ce classement.

1. Mercedes EQS 450+

La Mercedes EQS 450+ est actuellement la voiture électrique avec la plus haute autonomie WLTP disponible en France. Cette version embarque une batterie de 118 kWh lui permettant de parcourir jusqu’à 821 km.

La Mercedes EQS restylée // Source : Mercedes-Benz

2. Mercedes CLA 250+ EQ

Pour sa troisième génération, la Mercedes CLA gagne une déclinaison inédite 100 % électrique. Équipé de sa batterie 85 kWh en version 250+, le coupé à quatre portes revendique 792 km WLTP, mettant au passage une claque à sa rivale la Tesla Model 3 (plus loin dans ce classement).

La nouvelle Mercedes CLA électrique (2025) // Source : Mercedes-Benz

3. DS N°8 Long Range

Une Française clôture ce podium avec une belle autonomie : 750 km WLTP. Il s’agit de la routière électrique chic DS N°8 dont la batterie culmine à 97 kWh dans sa version Long Range.

Essai de la DS N°8 // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

3 ex æquo. Audi A6 e-tron Performance

Du côté des allemands, la berline routière électrique par excellence est l’Audi A6 e-tron. Celle-ci fait jeu égal avec la DS N°8 puisqu’elle revendique une autonomie de 750 km WLTP, extrait d’une batterie de 95 kWh. Une déclinaison break « Avant » est également disponible, avec une autonomie réduite à 713 km WLTP.

L’Audi A6 e-tron Sportback // Source : Audi

4. Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion

Tesla reste une marque incontournable et se retrouve logiquement plutôt bien placée dans le classement. La Model 3 Grande Autonomie Propulsion offre 702 km d’autonomie WLTP et embarque une batterie de 79 kWh.

La Tesla Model 3 (2023) // Source : Tesla

4 ex æquo. Volkswagen ID.7 Pro S Life Max

Sous ce nom digne d’un iPhone se cache une berline électrique Volkswagen dont l’autonomie atteint les 702 km WLTP. À l’instar de l’Audi A6 e-tron, cette ID.7 est également déclinée dans une variante break « Tourer », mais avec une autonomie tombant à 683 km. La batterie est de 86 kWh.

La Volkswagen ID.7 // Source : Volkswagen

5. Peugeot E-3008 Grande Autonomie

La seconde voiture électrique française de ce classement est le Peugeot E-3008 Grande Autonomie. Mais si sa batterie de 97 kWh est identique à celle que l’on retrouve dans la DS N°8, son format SUV le rend moins endurant : 701 km WLTP.

Le Peugeot E-3008 à l’essai // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

5 ex æquo. BMW iX xDrive60

Chez BMW, c’est le mastodonte iX qui remporte la palme de la voiture électrique la plus endurante. Dans sa version xDrive60, le SUV bavarois adopte une batterie de 109,6 kWh lui offrant 701 km d’autonomie WLTP.

Le BMW iX restylé (2025) // Source : BMW

7. Volvo ES90 Twin

Volvo s’est aussi lancé dans la course des routières électriques avec la ES90. Sa batterie de 106 kWh en version Twin lui permet de rouler (selon le cycle WLTP) 700 km sans s’arrêter.

La Volvo ES90 (2025) // Source : Volvo

8. Mercedes EQE 350+

La dernière voiture électrique la plus endurante de ce classement est de nouveau une Mercedes, mais elle passe cette fois sous la barre symbolique des 700 km d’autonomie. La berline EQE revendique 693 km WLTP grâce à sa batterie de 96 kWh.

La Mercedes EQE // Source : Mercedes

Le classement 2025 des voitures électriques avec le plus d’autonomie

Position Modèle Autonomie WLTP (km) Capacité batterie (kWh) Prix (€) 1 Mercedes EQS 450+ 821 118 120 600 2 Mercedes CLA 250+ EQ 792 85 53 450 3 DS N°8 Long Range 750 97 63 600 4 Audi A6 e-tron Performance 750 95 77 170 5 Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion 702 79 44 990 6 Volkswagen ID.7 Pro S Life Max 702 86 61 690 7 Peugeot E-3008 Grande Autonomie 701 97 46 990 8 BMW iX xDrive60 701 109,6 106 400 9 Volvo ES90 Twin 700 106 93 050 10 Mercedes EQE 350+ 693 96 82 750

