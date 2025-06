Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Marre de ne prendre le vélo uniquement pour aller au travail ? Investir dans un VTT est préférable pour piloter son deux-roues sur des routes un peu moins balisées, et un peu plus sympathiques.

Parfois, l’envie se fait de prendre son vélo pour sortir des villes et rouler en campagne, ou des chemins plus aventureux. Un vélo de ville n’est malheureusement pas le meilleur deux-roues pour une escapade sur des chemins peu praticables. Investir dans un VTT est la bonne idée, encore plus dans des modèles électriques, afin d’éviter les coups de mou pendant une randonnée. Ça tombe bien, Décathlon propose un de ses VTT en promotion.

Le Rockrider E-EXPL 520 S de Décathlon est vendu 2 999,99 €. Il est en ce moment disponible sur le site au prix de 2 499,99 €.

C’est quoi, ce VAE de Décathlon ?

Le Rockrider E-EXPL 520 S est un VTT électrique haut de gamme de Décathlon, conçu pour les randonnées en deux-roues hors de la ville et de ses routes lisses et balisées. Fort de son beau design aux lignes sportives, l’E-EXPL 520 S ne passe pas inaperçu, surtout avec son coloris rouge vif et son cadre massif en aluminium. Avec un poids de 24,4 kg, ce n’est pas le deux-roues le plus léger sur le marché. Il possède cependant une excellente maniabilité et une ergonomie générale optimisée pour les sentiers.

Il embarque un moteur central Brose T au couple de 70 Nm et à la puissance maximum de 460 W. L’assistance délivrée va jusqu’à 320 % avec une aide réactive dans les montées et un pédalage naturel. Les roues tubeless ready avec des pneus de 29 pouces offrent une excellente adhésion à la route, tandis que la transmission Microshift Advent X à 10 vitesses est performante. Résultat, le VAE de Décathlon se conduit facilement même sur des routes accidentées. Attention aux freins à disque hydrauliques Tektro M276 avant et arrière, un peu secs lors des freinages trop brusques.

Le VTT électrique E-EXPL 520 S en action. // Source : Décathlon

À ce prix, ce vélo électrique est-il une bonne affaire ?

Une réduction de 500 € pour un VTT électrique haut de gamme, c’est une très bonne offre. D’autant plus que le Rockrider E-EXPL 520 S est aussi confortable que performant. Avec une fourche et des amortisseurs X-Fusion, une tige de selle télescopique, le vélo assure un bon confort. Cinq modes d’assistance sont présents pour optimiser l’aide. Encore un bon point pour l’ergonomie : la commande de contrôle est installée sur le côté gauche et inclinée vers le bas, pour accéder aisément aux modes.

Le VTT de Décathlon embarque une batterie de 500 Wh pour une autonomie jusqu’à 80 k. Enfin, le VTT est livré avec une sonnette, des éclairages et réflecteurs et un écran basique. Le vélo est compatible avec l’application mobile Décathlon Ride.

Les points à retenir sur Rockrider E-EXPL 520 S :

Une puissance de couple de 70 Nm et un dérailleur 10 vitesses

Une excellente ergonomie

Une autonomie jusqu’à 80 km avec un faible dénivelé

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !