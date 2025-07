Lecture Zen Résumer l'article

Le Tesla Model Y connaît un nouveau contretemps en France : après avoir récupéré son bonus écologique de justesse en juin, il en est déjà privé à cause du changement de dispositif. Une mésaventure qui complique les livraisons.

Ce n’est qu’un désagrément temporaire. Malgré tout, cela met des bâtons dans les roues du Model Y de Tesla en France, ce qui doit quelque peu agacer la marque. Mais pourquoi le Model Y restylé se retrouve de nouveau sans aide à l’achat ?

Tout vient du changement brutal entre « bonus écologique » et « coup de pouce » (financé par les certificats d’économies d’énergie ou CEE) au 1er juillet. Tesla a été pris au dépourvu par les nouvelles conditions des aides à l’achat, alors que les autres groupes automobiles ont déjà signé des accords en ce sens.

Tesla n’a pas encore d’accord avec un fournisseur d’énergie

Pour bénéficier du bonus financé par l’État, les constructeurs n’avaient qu’à répondre aux critères d’éligibilité. L’introduction du score environnemental en 2024 a néanmoins demandé aux constructeurs un travail administratif plus complexe. Néanmoins, une fois l’éco score obtenu, les constructeurs n’avaient qu’à saisir les dossiers des clients auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) pour que la procédure de remboursement du bonus entre dans la file d’attente.

Tesla risque d’avoir à stocker encore des Model Y quelques semaines. // Source : Tesla

Sauf que le gouvernement vient de tuer le bonus écologique le 30 juin, et l’aide « coup de pouce » qui prend le relais nécessite que les constructeurs aient signé un accord avec un acteur du secteur de l’énergie pour financer les aides, à travers des certificats d’économies d’énergie. Ce que Tesla n’a pas encore réalisé. Les clients qui ont attendu le 1er juillet pour commander leur Model Y, croyant bénéficier d’une aide plus conséquente — de 3 100 ou 4 200 € selon le profil — vont devoir patienter jusqu’à ce que Tesla signe un accord avant de pouvoir prendre livraison (ou annuler leur commande pour en passer une autre au bon moment).

Les rumeurs indiquent que Tesla espère avoir bouclé le dossier d’ici le mois d’août. Ce qui n’est pas un délai trop long avant de pouvoir récupérer un véhicule neuf, mais qui reporte de nouveau une partie des livraisons inutilement.

Tesla en retard sur les autres constructeurs ?

Le constructeur américain n’est peut-être pas le seul à avoir sous-estimé l’importance de la prime CEE lancée en début d’année. Il est cependant le plus visible à s’être loupé sur le sujet.

C’est pour mettre en place la prime CEE (à ne pas confondre avec le coup de pouce) — utile notamment pour les sociétés — que les groupes européens ont rapidement noué des accords avec des fournisseurs d’énergie. Les deux groupes Renault et Stellantis ont été les premiers à dégainer leur accord dès le mois de mars, ils étaient préparés (et peut-être même avertis en amont). Mais l’ensemble des grands groupes automobiles ont rapidement suivi dans les mois suivants : Volkswagen, BMW, Ford et Hyundai ont également annoncé avoir signé des accords depuis quelques semaines. Ces groupes étaient donc indirectement déjà préparés pour passer au « coup de pouce » financé par les CEE.

Rien ne se passe comme prévu pour le lancement de ce Model Y en France // Source : Tesla

De toute apparence, Tesla ne s’est pas intéressé à la prime CEE. C’est l’un des rares constructeurs qui ne l’a pas développé pour ses modèles. L’entreprise s’est donc retrouvée devant le fait accompli lorsque mi-juin, les premières discussions gouvernementales annonçaient un changement de financement du bonus au 1er juillet. En s’y prenant aussi tard, il était difficile de boucler la signature de l’accord dans des délais aussi restreints. Surtout qu’il faut trouver un fournisseur d’énergie qui ne finance pas forcément un autre groupe automobile, les certificats d’économies d’énergie ne sont pas extensibles à l’infini, or, Tesla peut s’avérer un « gros » client en matière d’aides à l’achat.

Quelques couacs sur l’ancien bonus aussi

Les clients Tesla qui ont commandé un Model Y Propulsion ou Propulsion Grande Autonomie avant le 30 juin, pour un véhicule livré avant le 30 septembre, restent sous le fonctionnement de l’ancien bonus écologique de 2 000, 3 000 ou 4 000 euros.

Néanmoins, une partie des clients qui ont été livrés fin juin — une fois le score environnemental enfin validé — ont reçu de l’Agence de services et de paiement (ASP) des messages de refus de prise en charge ou de demandes de documents complémentaires. Difficile de savoir si le problème vient de l’ASP ou des documents fournis par Tesla (ou le financeur du véhicule), cela devrait quand même rentrer dans l’ordre, mais pour le moment ces dossiers restent en litige. Décidément, Tesla est quelque peu maudit avec ces aides.

