[Deal du jour] Ce vélo électrique pliant de Decathlon est pratique pour circuler en ville et le ranger immédiatement. En réduction, c’est aussi un modèle au très bon rapport qualité-prix.

Si vous jonglez souvent entre votre vélo et les transports en commun, un VAE pliant peut être une solution afin de faciliter vos déplacements. Compacts et pratiques pour faciliter les déplacements urbains, ils peuvent s’emmener dans les transports en commun ou bien se ranger dans des espaces réduits. Décathlon brade actuellement son VAE pliant.

Le vélo électrique pliant Btwin E Fold 500 de Decathlon est normalement vendu 1 099 €. Il est en ce moment proposé sur le site de la marque au prix de 849,99 €.

C’est quoi, ce vélo pliant ?

Le Btwin E Fold 500 est un vélo électrique pliant et forcément très compact. Une fois plié, ses dimensions sont de 84 × 73,5 cm x 46 cm. Le E Fold 500 est un deux-roues facile à transporter une fois plié, et qui peut aisément s’emmener dans un bus ou un métro, en dehors des heures de pointe. Il peut aussi se ranger chez vous et passer (presque) inaperçu, à l’inverse d’un vélo classique.

Le système de pliage du E Fold 500 est rapide et se fait grâce à des leviers qui servent à verrouiller les charnières, pédales comprises. La manipulation n’est pas très compliquée et une fois plié, une poignée placée sous la selle permet de prendre le vélo pour le transporter. Ce ne sera toutefois pas forcément une partie de plaisir avec un poids de 21,4 kg, surtout s’il y a des marches sur votre chemin.

Le VAE plaint E Fold 500 Bleu // Source : Décathlon

À ce prix, le E Fold 500 est-il une bonne affaire ?

C’est un très bon prix pour un vélo électrique pratique. Le Btwin E Fold 500 embarque un moteur de 250 Wh au couple de 35 Nm et à la transmission Shimano Tourney à six vitesses. Le moteur situé dans la roue arrière délivre une puissance suffisante au pédalage et permet de rouler à une vitesse de 25 km/h sans trop transpirer. Plusieurs modes d’assistance sont présents pour optimiser la conduite, dont un mode boost utile en côte, même s’il ne faut pas s’attendre à franchir de grandes montées.

Niveau accessoire, vous retrouverez un porte-bagage, une béquille, des garde-boue avant et arrière et un écran LED qui indique le mode d’assistance choisi et l’autonomie restante. La batterie amovible de 252 Wh offre d’ailleurs une autonomie jusqu’à 50 km en mode Éco et 30 km avec l’assistance la plus puissante.

Les points à retenir sur le E Fold 500 :

Compact une fois plié

un moteur de 250 Wh au couple de 35 Nm

50 km max d’autonomie

