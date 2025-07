Lecture Zen Résumer l'article

Annoncé pour une arrivée « dès la semaine prochaine », Grok, l’IA développée par xAI, doit débarquer dans les Tesla. Une nouveauté pleine de promesses à écouter Elon Musk… vraiment ?

Elon Musk a encore frappé. Le 10 juillet, le patron de Tesla a annoncé que Grok, l’IA développée par son entreprise xAI, allait prochainement être intégrée dans les véhicules de la marque. En théorie, cela commence « dès la semaine prochaine ». En pratique, comme souvent avec les annonces de délai d’Elon Musk : cela peut vouloir dire dans un mois ou dans un trimestre.

Mais la vraie question n’est pas tant quand que pourquoi Elon Musk veut intégrer Grok dans les Tesla.

Une IA à bord, mais pour faire quoi ?

Tesla n’a pas détaillé l’usage précis de Grok dans ses voitures. Officiellement, il s’agirait d’ajouter un assistant conversationnel (LLM), capable d’interagir avec le conducteur de façon plus naturelle qu’un système de commande vocale classique. Une sorte de copilote virtuel, qui comprend mieux le langage humain.

Le contenu généré par ChatGPT est transformé par la synthèse vocale DS // Source : DS

Tesla est presque à la traîne sur le sujet, puisque de nombreux groupes automobiles (Stellantis, Volkswagen, Mercedes) ont déjà implanté des solutions concurrentes, notamment ChatGPT. Jusqu’ici, les intégrations d’IA dans les voitures n’ont pas révolutionné la conduite. On peut poser des questions, demander des recommandations de restaurants, écouter une blague, une histoire pour les enfants ou connaître la météo à destination. Et avec un peu de mauvaise foi, j’aurais tendance à dire que c’est à peu près tout, car avec la plupart des IA conversationnelles, c’est surtout un dialogue de sourd qui se tient dans l’habitacle. La promesse d’un copilote intelligent qui comprend le contexte, anticipe les besoins ou planifie efficacement les trajets reste souvent de la science-fiction.

Un assistant personnel ou une distraction supplémentaire ?

Elon Musk suggère que Grok pourrait faire mieux : répondre à des requêtes complexes, ou même adapter l’expérience de conduite en fonction du conducteur. Mais cela suppose trois choses : qu’il fonctionne parfaitement (ce qui reste à démontrer), qu’il ne se transforme pas en usine à distraction en pleine conduite, et surtout qu’il ne débite pas des absurdités comme l’IA l’a déjà fait dans le passé. Grok s’est encore illustré ces derniers jours avec des propos indignes et répréhensibles.

On parle ici d’un assistant dont les réponses ont parfois dérivé dans l’antisémitisme, les théories complotistes ou les provocations gratuites. Une IA censée améliorer la vie à bord des voitures, mais qui pourrait aussi sérieusement nuire à l’image de Tesla si elle dérape. Intégrer Grok dans un véhicule, ce n’est pas seulement offrir un gadget à ses clients. C’est ouvrir un canal de dialogue qui, mal encadré, peut très vite tourner au cauchemar pour l’image de la marque.

L’IA pour masquer le manque de nouveauté ?

L’arrivée de Grok dans les Tesla pourrait servir deux objectifs : d’une part proposer quelque chose de nouveau dans une gamme qui n’a plus vraiment évolué côté logiciel (hors FSD, réservé à l’Amérique du Nord), et d’autre part préparer une éventuelle fusion de xAI par Tesla.

Même dans le dernier modèle de Tesla rien n’a vraiment évolué en matière de technologie embarquée // Source : Raphaelle Baut

Malgré les restylages, la gamme Tesla manque de véritables nouveautés. Le Cybertruck en est une techniquement, mais le modèle est en train de virer au flop commercial, l’extravaguant Roadster est toujours une chimère, et les nouvelles plateformes révolutionnaires retardées. Dans ce contexte, l’arrivée de Grok pourrait bien servir d’écran de fumée : un gimmick de plus pour faire parler de la marque, sans réelle valeur ajoutée pour les conducteurs. Cela pourrait être suffisant pour doper le cours de l’action, qui a tout de même bien baissé.

Il n’a également pas été précisé si le service serait offert gratuitement à l’ensemble des véhicules Tesla, ou s’il s’agira d’une fonctionnalité payante à abonnement mensuel de plus. Si le service s’avère payant, cela peut être une source de revenus supplémentaires.

Grok pourrait être une belle diversion, à moins que l’objectif ne soit de renforcer les liens entre Tesla et xAi. Un sujet maintes fois pressenti par les investisseurs, mais « l’intégration de Grok suggère des liens formalisés entre Tesla et xAI » suggèrent des analystes à Reuters. Cela pourrait passer par de simples investissements entre les deux entreprises jusqu’à l’hypothèse de fusion comme le souligne Electrek.

Et en Europe, à quoi doit-on s’attendre ?

Rien n’a été précisé sur la disponibilité de Grok pour les marchés hors États-Unis. Et à ce stade, on ignore tout de la langue, des fonctions localisées, ou du niveau d’intégration avec les réglementations européennes sur la vie privée. À date, Grok parle néanmoins déjà parfaitement français et sait s’adapter à des questions locales.

Grok dans une Tesla, c’est peut-être brillant sur le papier… mais encore faut-il que ça serve à quelque chose. Est-ce vraiment ce dont les clients de la marque ont réellement besoin ? Rien n’est moins sûr.

