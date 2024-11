Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Cowboy propose des VAE haut de gamme, mais vendus à un prix relativement élevé. Pour le Black Friday qui s’annonce, la marque propose déjà une grosse réduction sur l’ensemble de ses modèles de vélos électriques.

C’est quoi, la promotion sur les vélos électriques de Cowboy ?

Pour le Black Friday, Cowboy propose plusieurs modèles de VAE, avec des tarifs qui varient entre 3 197 € et 3 999 €. Ils profitent en ce moment d’une réduction de 1 000 € sur le site du fabricant, et voient leur prix passer entre 2 197 € et 2 999 €.

Consultez notre guide des meilleurs vélos électriques à acheter en 2024, pour voir ce que valent les VAE de Cowboy face à leurs concurrents.

Pour aller plus loin Black Friday 2024 en avant-première : les meilleures offres déjà disponibles chez les enseignes françaises

C’est quoi, ces vélos de Cowboy ?

Le Cowboy Classic est le VAE le moins cher que propose Cowboy, et correspond au vélo standard. Son design épuré est plutôt élégant et va à l’essentiel. Les finitions sont parfaites, comme sur l’ensemble de la gamme du fabricant. Son moteur de 250 W et 45 Nm de couple n’en fait pas le plus nerveux des vélos électriques, mais vous atteindrez facilement la vitesse de 25 km/h. Deux modes d’assistance sont disponibles, dont le mode « Adaptive Power » qui adapte la puissance délivrée en fonction des conditions de la route ou de votre allure.

Niveau conduite, même si ce n’est pas la posture la plus naturelle, la position penchée offre beaucoup de maniabilité. La conduite est agréable et le vélo convient parfaitement pour circuler en ville. Comptez entre 40 et 80 km, en fonction de la route ou des conditions météo. L’application dédiée Cowboy, disponible sur iOS et Android, permet de déverrouiller le vélo via la connexion Bluetooth, d’allumer ou éteindre les feux, et de changer le mode d’assistance. Le smartphone est indispensable sur l’ensemble des modèles afin d’accéder aux fonctionnalités comme l’allumage des feux.

Cowboy Classic // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

À ce prix, ces vélos sont-ils une bonne affaire ?

Avec 1 000 € de réduction, les VAE de Cowboy sont une excellente affaire. En dehors du modèle Classic, les modèles Cruiser et Cruiser ST possèdent un guidon courbé plus large et surélevé. La position est donc droite, et la conduite plus confortable si vous n’êtes pas habitué aux potences basses. Le Cruiser ST possède, quant à lui, un cadre ouvert et une selle plus rembourrée. Ces modèles sont parfaits pour les usagers moins sportifs qui cherchent un deux-roues pratique pour la ville.

Quant aux Cowboy Cross et Cross ST, leur poids de 27,9 kg (contre moins de 20 kg pour les précédents) en fait les VAE les plus lourds de la marque. Heureusement, leurs pneus de 60 mm de largeur apportent une bonne adhérence sur tout type de route. Conçus pour rouler en dehors des villes, les vélos encaissent bien les chocs, et offrent une bonne de conduite. La selle suspendue procure un excellent confort et les reins à disques sont efficaces. Leur moteur arrière au couple de 45 Nm offre une assistance efficace. Côté autonomie, les Cowboy Cross permettent 60 à 120 km d’utilisation, en fonction du mode d’assistance.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !