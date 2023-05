Tenways, marque relativement récente dans le petit monde du vélo à assistance électrique, a un objectif simple : proposer des VAE à un tarif raisonnable mais avec un design sympa. Pari tenu ?

Tenways, marque discrètement chinoise fondée en 2021, a lancé son premier modèle via un financement participatif. Deux ans plus tard, la marque propose 4 modèles dont le CGO600 Pro qui fait l’objet de ce test — voir notre test du CGO800 S.

Le crédo de la marque, c’est de proposer des vélos bien finis à un prix très compétitif par rapport aux modèles phares du secteur et ce CGO600 Pro ne fait pas exception.

Tenways CGO600 Pro : un vélo au design alléchant

D’un point de vue design, déjà, le CGO600 Pro est une réussite. Ce modèle est l’évolution du premier modèle de la marque commercialisé via un financement participatif : le CGO600. Il s’agit d’un vélo taillé pour la ville avec un cadre au tube supérieur oblique, offrant une position de conduite dynamique, mais suffisamment relevée pour rester à l’affut des dangers de la ville.

Cette position est renforcée par la présence d’un guidon droit (« flat-bar ») avec une potence réglable en hauteur pour plus de confort. L’intégralité du cadre est en aluminium, tout comme la tige de selle, le guidon et les roues, ne cherchez pas d’éléments en carbone, à cette gamme de prix, ça aurait été un miracle d’en trouver. En revanche, avoir un phare avant intégré dans le cadre, ça fait très plaisir. On aurait aimé que le feu arrière bénéficie du même traitement, mais cela aurait certainement eu un impact sur le prix de vente.

Tenways CGO 600 Pro // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

En attendant pour 1799 €, le CGO600 Pro propose une intégration des câbles à l’intérieur du cadre (c’est chouette), des garde-boue (c’est pratique), et une béquille (c’est chouettement pratique). Ce sont ces éléments qui le différencient du CGO600 normal, avec l’adjonction en prime d’une batterie amovible. Il est donc possible de charger tout le vélo ou seulement la batterie pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de monter le vélo chez elles pour la recharge (j’en connais). Côté couleurs, Tenways décline le CGO600 Pro en 4 coloris mats (Bleu ciel, Gris, Noir et Vert), dont certains rappellent un peu ce qui se fait chez Cowboy. On a connu pire comme référence.

Tenways CGO600 Pro // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Un équipement plutôt complet

Côté équipement, vous l’avez compris, Tenways coche presque toutes les cases, en intégrant le phare avant dans le cadre et en livrant en sus, feu arrière, sonnette ainsi que garde-boue et béquille. Attention néanmoins pour ces deux derniers éléments, sur la page du CGO600 Pro ils sont considérés comme offerts, ce qui sous-entend qu’ils pourraient ne plus l’être à un moment donné.

Tenways CGO 600 Pro // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Si cela arrivait, la seule différence avec le CGO600 se limiterait à la présence du phare avant intégré et de la batterie amovible. Côté freins, on retrouve les classiques freins hydrauliques Tektro et une paire de pneus CST, marque clairement d’entrée de gamme au vu de la qualité perçue de ces pneumatiques. On déplore l’absence d’un porte-bagage dans la dotation standard, d’autant qu’un modèle est disponible en accessoire (59 € tout de même, pour un design très (très) générique).

Côté sécurité, aucun dispositif n’est inclus et le site ne propose ni antivol de cadre, ni cadenas ou chaîne à la vente. À noter que le vélo est livré avec des vis à attaches rapides pour la roue avant et la selle, à sécuriser aussi en stationnement sous peine de n’en conserver qu’un souvenir fugace. On vous conseille plutôt de monter un antivol de roue.

Tenways CGO 600 Pro // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

16 kg pour un vélo électrique, grâce à un moteur léger et discret

Le Tenways CGO600 Pro utilise la même motorisation que son prédécesseur à savoir un moteur MIVICE M070 de 250 W et 35 Nm de couple. Avec 1,7 Kg sur la balance, ce moteur est compact et discret, un peu comme ce que propose Mahle avec le X20 qui équipe le Origine Help Fast Urban, également testé par nos services. Ce moteur MIVICE est accompagné d’un capteur de couple, ce qui garantit une assistance distribuée de manière plus progressive qu’avec un capteur de rotation qui reste la solution de choix pour les vélos à bas prix. À l’usage, le moteur est plaisant à utiliser, autorisant un accompagnement doux, sans à-coups et silencieux.

Le CGO600 Pro propose donc une assistance très correcte. On est en présence d’un VAE qui se comporte comme un vélo et non comme un cyclomoteur. Cela se traduit par une assistance qui saura se faire oublier lorsque que les conditions de roulage seront favorables, attendant la moindre difficulté pour se faire plus présente. L’assistance propose d’ailleurs un mode 0 (sur 3), pour les cyclistes volontaires qui souhaiteraient tracter le vélo à la seule force de leurs mollets. Profitons de cette fonctionnalité pour rappeler cette maxime empreinte de bon sens :

« Ce n’est pas parce que c’est faisable qu’il faut le faire. » Daz (-50 av J-C)

Oui, car même si ses 16 kg classent le CGO600 Pro dans la catégorie des VAE pas trop lourds, la transmission par courroie implique un usage mono-vitesse qui peut vite montrer ses limites. En l’espèce, et avec en prime ses pneus de 40 mm, l’utilisation sans assistance est à réserver uniquement aux cas où la batterie vous ferait défaut.

Côté autonomie justement, le CGO600 Pro est équipé d’une batterie amovible de 360 Wh que Tenways donne pour 100 km sur son site. En utilisation réelle, l’autonomie sera bien en dessous même si, comme toujours, l’autonomie constatée dépendra de nombreuses variables comme le style de conduite, les dénivelés et la corpulence du ou de la cycliste. À titre d’exemple, j’obtenais environ 50 km d’autonomie en roulant majoritairement en mode 2 avec un poids de 115 Kg TTC.

Tenways CGO 600 Pro // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Tenways a cédé à l’injonction de devoir fournir une app compagnonne pour tout vélo électrique qui se respecte. Dans le cas présent, cette app ne dispense pas plus d’informations que ne le ferait le compteur présent sur le guidon : vitesse instantanée, max, moyenne, odomètre, autonomie restante — on reste dans le strict nécessaire et Tenways ne s’aventure pas à proposer des fonctionnalités avancées comme la géolocalisation ou le verrouillage à distance. Il n’est pas non plus nécessaire de lancer l’application pour pouvoir utiliser le vélo ce qui, pour nous, constitue un point positif.

Le revers de la médaille

Mais voilà, pour garder des prix raisonnables quand on a investi dans un cadre et un design de qualité, il n’y a pas d’autre solution que de rogner sur les composants. Si les freins sont bien hydrauliques et bien de chez Tektro, absolument tous les autres composants sont issus de fabricants génériques ou inconnus dans nos contrées. Que l’on parle de la selle, du guidon, des poignées, des roues ou des pneus, les composants fleurent bon l’entrée de gamme.

C’était inévitable pour proposer ce niveau d’intégration et de design sans partir dans les configs à 3 000 € que certaines marques ont l’habitude de proposer. Ces composants seront de toutes façons amenés à être remplacés tôt ou tard, c’est à ce moment que vous pourrez transformer ce CGO600 Pro en CGO600 Ultra Max.

Tenways CGO600 Pro : prix et disponibilité

Le Tenways CGO600 Pro peut s’acheter en ligne directement sur la boutique de Tenways. Il est expédié sous 2 jours ouvrés depuis les Pays-Bas.

Le verdict 8/10 Tenways CGO600 Pro Voir la fiche 1 799 € sur Tenways On a aimé Design réussi

Phare avant intégré au cadre

Equipement (garde-boues, béquille, freins hydrauliques)

Batterie amovible

Agrément du moteur MIVICE M070

Prix contenu On a moins aimé Pas de suspension

Feu arrière non-intégré au cadre (on s’habitue au luxe)

Transmission mono-vitesse

Composants un peu cheap (pneus, selle, etc) Affiché à moins de 1800 € avec des ambitions de design et d’intégration d’ordinaire observées sur des modèles vendus au-dessus des 2000 €, le CGO600 Pro est une belle surprise. Sa ligne réussie, son phare avant intégré, sa transmission par courroie, son moteur compact, sa batterie amovible et ses freins hydrauliques nous feraient presque oublier les éléments d’entrée de gamme que Tenways a été contraint d’utiliser pour conserver un prix le plus contenu possible, pneumatiques en tête. En attendant, à 1799 € avec garde-boues et béquille inclus, il bénéficie d’un rapport prix/prestations qui permet aisément de faire oublier les quelques défauts que l’on pourrait lui trouver. Bravo Tenways !

