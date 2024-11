Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les vélos électriques sont de plus en plus utilisés pour circuler en ville. Souvent très chers, les aides de l’État ne sont parfois pas suffisantes pour passer à la caisse. Cette Black Friday Week est l’occasion de mettre la main sur des VAE à de meilleurs prix.

Les meilleurs VAE en promo de la Black Friday Week

Intersport Nakamura E-City 170

Nakamura E-City 170 // Source : Intersport

Le Nakamura E-City 170 est au prix de 999 € au lieu de 1 299 € sur le site d’Intersport.

Le Nakamura E-City 170 est un vélo facile à enjamber. Avec sa selle et ses poignées ergonomiques, il est aussi accessible à prendre en main, et offre une conduite souple très agréable. Le cintre offre de plus une position de conduite confortable. Ses pneus Chadyang de 26″ offrent une bonne tenue de route, et l’ensemble est stable. Les freins à disque hydrauliques assurent quant à eux un freinage efficace, même par temps de pluie, tandis que le phare avant LED optimise vous rend visible.

Son moteur central Nakamura E-Power au couple de 70 Nm propose une assistance fluide pour des déplacements en ville. N’espérez toutefois pas faire du hors-piste avec ce VAE. Sa batterie lithium-ion de 36 V, d’une capacité de 345 Wh, offre jusqu’à 80 km d’autonomie en fonction des conditions de route.

Vélo cargo électrique Décathlon longtail R500E

BTWIN R500E // Source : Décathlon

Le vélo cargo électrique longtail R500E est au prix de 2 699 € au lieu de 2 999 € surle site de Décathlon.

Ce vélo cargo, destiné à transporter des passagers, possède une plateforme à l’arrière avec des sièges sécurisés pour les plus jeunes passagers. Des marchepieds permettent de poser les pieds de chaque côté de l’assise. Pour plus de sécurité, une armature en acier permet de se tenir, ou d’attacher des sangles pour transporter des objets. Conçu pour rouler avec des charges lourdes, son moteur avec un couple de 58 Nm délivre une bonne puissance et une assistance efficace. Le mode Turbo offre d’ailleurs une assistance jusqu’à 300 %.

Les roues avant et arrière de 28″ et 20″ offrent une bonne adhérence, et les freins à disque hydraulique sécurisent le freinage. Niveau autonomie, comptez 90 km maximum, en fonction du chargement.

VTC électrique Intersport Nakamura Crossover XV

Nakamura Crossover XV // Source : Intersport

Le VTC électrique Nakamura Crossover XV est au prix de 1 899 € au lieu de 2 099 € pour la Black Friday Week 2024.

Le vélo électrique Nakamura Crossover XV possède un design à cadre ouvert, pour un enjambement facile, et une ergonomie entre un vélo urbain et un VTT. Le guidon, un peu rigide, est heureusement compensé par une excellente maniabilité. La fourche avant absorbe efficacement les chocs, et les pneus de 27,5 pouces apportent une bonne adhérence. Niveau sécurité, les freins à disques hydrauliques avant et arrière offrent un bon sentiment de sécurité grâce à un arrêt efficace.

Son moteur Naka E-Power Max de 250 W au couple de 100 Nm s’accompagne de quatre niveaux d’assistance électrique et neuf vitesses. La puissance délivrée permet d’atteindre les 25 km/h avec une assistance fluide. Notez la présence d’un mode d’assistance automatique qui s’adapte à votre pédalage en temps réel. L’autonomie est de 80 km en fonction de la route et du mode d’assistance choisi.

Décathlon Riverside 100 E

Riverside 100 E // Source : Décathlon

Le Riverside 100 E est proposé au prix de 999 € au lieu de 1 199 € pour cette Black Friday Week.

Le Riverside 100 E est un VTC à la fois classique et moderne, idéal pour rouler en ville, ou pour des balades à la campagne. Malgré son poids d’une vingtaine de kilos, Decathlon propose un VAE maniable à la très bonne ergonomie, et au grand confort. Les suspensions de 63 mm assurent un bon amortissement des chocs, tandis que les pneus anti-crevaison de 28 pouces sont à l’aise sur les routes accidentées. Niveau sécurité, les freins à disque mécaniques offrent un freinage propre.

Son moteur brushless 250 W au couple maximum de 42 Nm permet une bonne assistance, toutefois un peu juste sur les chemins de campagnes ou les côtes. Plusieurs modes de conduite aident à tirer le meilleur du deux-roues. Comptez jusqu’à 70 km en mode d’assistance douce et dans de bonnes conditions, et 40 km en mode max.

