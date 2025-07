Lecture Zen Résumer l'article

Selon une étude du Conseil international des transports propres (ICCT), les voitures électriques seraient encore moins polluantes sur l’ensemble de leur cycle de vie que ce qui avait été présumé en 2021.

La question de la pollution d’une voiture électrique est assez épineuse. Une telle motorisation peut être plus ou moins « propre » selon plusieurs facteurs : fabrication, taille de la batterie ou encore origine de l’électricité avec laquelle on roule. Une chose est sûre, une voiture électrique restera toujours moins polluante que son équivalente thermique sur l’ensemble de son cycle de vie.

D’ailleurs, selon une nouvelle étude du Conseil international des transports propres (ICCT) publiée le 8 juillet, les voitures électriques seraient même 24 % moins polluantes que ce que la précédente analyse montrait en 2021.

L’électrique rejette 4 fois moins d’émissions polluantes que le thermique

Étant une analyse sur l’ensemble du cycle de vie, l’ICCT a évidemment pris en compte l’intégralité des points émetteurs de gaz à effet de serre : la production ainsi que le recyclage des véhicules et des batteries, la production de carburant et d’électricité, la consommation de carburant et l’entretien.

Sur l’ensemble de sa vie, une voiture électrique rejette 4 fois moins d’émissions qu’une thermique. // Source : Renault

Le CO2e est une unité qui permet de regrouper et comparer l’impact climatique de tous les gaz à effet de serre (GES), pas seulement le CO2.

Alors qu’une voiture roulant à l’essence aura rejeté 235 g CO2e/km du berceau à la tombe, sur 20 ans dans le cas de l’étude, une voiture électrique rejettera seulement 63 g CO2e/km, soit presque quatre fois moins d’émissions. Cette évaluation a été établie en intégrant le mix énergétique estimé de 2025 à horizon 2044.

Le bilan carbone est encore plus favorable lorsque l’électricité provient uniquement de sources renouvelables, avec 52 g CO2e/km. Une chute drastique de 78 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à une voiture thermique. Cette étude analyse les voitures appartenant au segment C, soit les compactes et SUV compacts. Des voitures électriques plus imposantes auraient un bilan légèrement moins vertueux.

Les voitures électriques sont également trois fois moins polluantes que les hybrides traditionnelles et 2,5 fois moins polluantes que les hybrides rechargeables.

Pour aller plus loin Cette voiture électrique du futur consomme encore moins qu’un scooter

La consommation plante la voiture thermique

Cette étude met parfaitement en lumière l’éternel débat lié à la pollution de la motorisation électrique : la production d’une voiture électrique serait tellement émettrice de CO2e qu’elle ne ferait pas mieux que la voiture thermique. C’est faux.

« Bien qu’il ait été estimé que les émissions de production des voitures électriques étaient supérieures d’environ 40 % à celles des véhicules à moteur à combustion interne en raison des émissions liées à la production de la batterie, ces émissions supplémentaires sont plus que compensées après environ 17 000 km d’utilisation lors de la première ou des deux premières années », lit-on dans le rapport.

Au bout de 17 000 km, l’étude explique qu’une voiture électrique a rattrapé son retard. // Source : Tesla

En somme, une voiture électrique finit par rattraper assez vite son retard sur son équivalente thermique, qui rejettera bien plus juste en roulant. Selon un article du 9 juillet d’Automotive News, la Commission européenne planche d’ailleurs sur une harmonisation des mesures du cycle de vie, où « les constructeurs automobiles pourront volontairement déclarer les émissions de leurs véhicules sur l’ensemble de leur cycle de vie. »

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama