[Deal du jour] Le Btwin LD940E Connect est un vélo électrique haut de gamme de Décathlon. Ses excellentes performances et sa grande autonomie ont malheureusement un coût. Les soldes d’été sont le bon moment pour mettre la main dessus moins cher.

Pour ne pas avoir à affronter la chaleur des transports en commun l’été, un deux-roues est une bonne solution pour circuler en ville. Sans être la solution miracle pour ne pas arriver au travail couvert de sueur, c’est un bon moyen de faire souffler un petit vent frais sur sa peau. Et pour ne pas avoir à fournir trop d’efforts, un modèle de vélo électrique est préférable. Ce modèle de Decathlon se trouve moins cher pendant les soldes d’été.

Sorti en avril dernier, le vélo électrique Btwin LD 940E Connect est normalement vendu 2999 €. Pour les soldes d’été, il est disponible au prix de 2799 € sur le site de Decathlon.

C’est quoi, ce vélo électrique de Decathlon ?

Le Btwin LD 940E est un très beau vélo aux lignes élégantes, clairement pensé pour la ville. Son design possède un style et une allure incontestablement classe qui feront quelques jaloux sur votre chemin. Son poids de 26,5 kg est une autre histoire. Le VAE de Decathlon peut en effet être rapidement encombrant si vous devez le monter dans votre appartement. En condition de circulation, le moteur central Owuru au couple de 65 Nm et à transmission variable continue permet de ne pas ressentir le poids, et de conduire avec une bonne fluidité.

Le Btwin LD 940 E // Source : Decathlon

Le système change en effet de vitesse automatiquement pour un pédalage fluide. Plusieurs capteurs de puissance et de vitesse pilotent le comportement du moteur pour assurer un pédalage adaptatif et fluide, avec une puissance en pic de 600 W. Les démarrages à l’arrêt ou dans les pentes s’effectuent sans trop d’efforts de votre part et sans que vous ayez besoin de passer les vitesses.

À ce prix, le Btwin LD 940E est-il une bonne affaire ?

200 € de réduction, ce n’est pas énorme pour un vélo à presque 3 000 €, mais c’est une meilleure affaire qu’à son plein tarif. Le Btwin LD 940E est un VAE très agréable à conduire, grâce à un excellent confort. La suspension avant absorbe pas mal de chocs, tandis que la selle large et confortable permet de rouler un bon moment sans sentir de gêne. Vous ne pourrez certes pas faire de hors-pistes, mais l’expérience est tout de même agréable pour les trajets urbains.

Sa batterie de 694 Wh permet facilement 100 km d’autonomie en mode Eco. Avec le mode d’assistance Turbo, le plus élevé, l’autonomie baisse inévitablement. Enfin, côté équipement, Decathlon n’est pas radin avec un éclairage automatique, des garde-boue et un porte-bagages. Notez que le Btwin LD 940E est compatible avec l’application Decathlon Mobility pour avoir accès à des informations sur votre conduite, mais surtout, sécuriser votre engin.

Les points à retenir sur le Btwin LD 940E :

Un moteur central Owuru CVT avec vitesses automatiques

Un joli design

une autonomie d’environ 100 km

