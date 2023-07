Voici tout ce qu’il faut regarder avant d’acheter un gravel électrique, pour que le courant passe.

Motorisation, autonomie, périphériques : quelles sont les caractéristiques techniques à vérifier quand on veut se mettre au gravel électrique, aussi connu sous le sobriquet e-gravel bike ? On vous explique ce qu’il faut vérifier pour prendre la clé des champs en toute sérénité et… faire crisser du gravier !

Un gravel, qu’est-ce que c’est ?

Le gravel est à la fois une discipline, désormais adoubée par l’UCI, et un vélo on & off-road, conçu pour être polyvalent et capable de rouler sur une grande variété de surfaces. Des routes goudronnées aux petits chemins de gravier (où l’on a envie de chanter du Yves Montand…) en passant par les sentiers avec du dénivelé, il passe partout.

Un gravel. // Source : Gravel électrique Revolt E+ de Giant

Pourquoi acheter un gravel électrique ?

Après une blessure, pour se remettre en selle sans forcer, pour aller plus loin, suivre des amis cyclistes, savourer le plaisir du pilotage sans trop d’effort – rappelons que vous devez quand même appuyer sur les pédales –, faire évoluer votre pratique, vous initier à la discipline, etc. Il y a beaucoup de bonnes raisons d’acheter un gravel électrique.

Rappelons aussi que le gravel électrique, c’est comme le cheval : pas du sport. N’en déplaise à certains. Il faut en cela décomplexer la pratique du vélo électrique (route, gravel, VTT).

Et puis, tant que vous indiquez sur Strava que vous roulez en gravel électrique, tout va bien. Sinon, comme on dit : « RENDS LES QOMS/KOMS ! »

Liste des caractéristiques à regarder quand on achète un gravel électrique

Disclaimer : commencez d’abord par définir votre pratique avant de comparer les modèles. Randonnée longue, bikepacking, sorties engagées avec du dénivelé, etc.

1. La motorisation (poids, puissance, marque)

Privilégiez un moteur central dans le pédalier, plutôt que dans le moyeu de la roue arrière. C’est certes plus cher qu’un moteur roue arrière, mais plus fiable, durable et confortable (sensation de pédalage plus naturelle).

Vient la question du poids des moteurs. C’est souvent là que le bât blesse. Pour répondre à la demande de vélos électriques légers, qui ne renient pas la performance, le grand fabricant Bosch a formulé une réponse en 2023 avec sa nouvelle gamme Performance SX, testée par la rédaction, qui va équiper dès l’horizon 2024 de nombreux modèles. Caractéristiques techniques et premiers retours détaillés (notamment sur le mode Sprint) dans le test en vidéo.

Pour choisir et comparer les moteurs de votre gravel électrique, référez-vous au couple (puissance mécanique réelle). Privilégiez un couple de 50 Nm au minimum pour passer les obstacles. Plus le chiffre est élevé, plus votre vélo a de la puissance et s’avère performant face à… l’adversité. Un autre nom du dénivelé positif.

À noter que certaines marques comme Specialized ou Giant, conçoivent directement les moteurs de leur VAE.

Pour aller plus loin Tout savoir sur les moteurs des vélos à assistance électrique (VAE)

2. La batterie (poids, intégration, autonomie)

À l’instar de la motorisation, le choix de la batterie dépend beaucoup de ce que vous souhaitez faire avec votre gravel et de votre terrain de jeu. Le mieux reste tout de même de choisir un gravel polyvalent qui évolue avec votre pratique.

Les constructeurs peuvent utiliser des batteries plus petites en capacité (375 Wh) que des VTT (généralement 500 Wh minimum) afin de diminuer le poids des vélos et sans perdre forcément en autonomie. On parle plus bas du rapport poids/puissance.

Sinon, vous rencontrerez régulièrement la batterie Bosch PowerPack 500 Wh.

On rappelle que l’autonomie dépend beaucoup de votre conduite, du poids du vélo et du vôtre. Si vous êtes fan du mode turbo (coucou Julien !), forcément l’autonomie va réduire. Si vous êtes plus force tranquille et mode éco, alors vous pourrez passer davantage de temps en selle avant d’épuiser la batterie.

3. La transmission & le nombre de vitesses

La transmission d’un vélo (ou groupe) réunit : le dérailleur avant et arrière, les manettes, la cassette, la chaîne et le pédalier. En gros, ce qui fait avancer votre vélo, qu’il soit électrique ou non. À noter que les vélos de gravel électriques avec moteur pédalier sont pour la majorité en mono-plateau. Il faut donc une cassette avec un nombre de vitesses suffisant à l’arrière si l’on veut passer partout. Par exemple, si vous vivez à la montagne ou dans un endroit où il y a du dénivelé, privilégiez les vélos électriques qui ont a minima 11 vitesses.

Ensuite, on retrouve :

Shimano propose une transmission gravel appelée GRX déclinée en 4 gammes : RX400 10 vitesses (entrée de gamme), RX600 11 vitesses (moyenne), RX800 11 vitesses (haut de gamme), RX815 Di2 (transmission électronique & 11 vitesses également).

propose une transmission gravel appelée GRX déclinée en 4 gammes : RX400 10 vitesses (entrée de gamme), RX600 11 vitesses (moyenne), RX800 11 vitesses (haut de gamme), RX815 Di2 (transmission électronique & 11 vitesses également). SRAM propose deux types de transmission : une transmission mécanique (Apex ou RIVAL) et la transmission électrique XPLR (sans fil). Un système mono-plateau 12 vitesses sans fil associé à plusieurs gammes de dérailleurs arrière.

propose deux types de transmission : une transmission mécanique (Apex ou RIVAL) et la transmission électrique XPLR (sans fil). Un système mono-plateau 12 vitesses sans fil associé à plusieurs gammes de dérailleurs arrière. Campagnolo propose son groupe gravel Campagnolo Ekar 13 vitesses.

4. Le poids du vélo et le rapport poids/puissance

Le poids va dépendre du moteur, de la batterie, du matériau, du cadre, des composants et périphériques (roues, pédales…). Disons qu’en dessous de 15 kg, vous pouvez considérer le vélo comme un gravel léger.

Ensuite, autre donnée utile pour choisir votre gravel électrique : le rapport poids/puissance. C’est un indicateur de performance particulièrement apprécié dans l’automobile. En gros : plus le vélo est léger, moins le moteur a besoin d’être puissant pour que le vélo soit performant (gros couple Nm) et offre une belle autonomie. Rappelons aussi ici que la puissance des VAE est fixée à 250 Watts. Au-delà, on parle plutôt de speedbike.

Pour vous donner une idée : pas besoin de monter un moteur de Ferrari dans un véhicule léger de type Twingo. Sinon, vous avez vite fait de vous retrouver sur Mars au premier coup d’accélérateur.

5. Le(s) matériau(x)

Carbone ou pas carbone ? Tout dépend de votre budget. Le carbone est plus léger (comme votre porte-monnaie après l’achat) et rigide. Un cadre de gravel en aluminium est à l’inverse plus lourd, mais plus accessible côté prix.

Inspectez aussi le cadre et les perçages. Y en-a-t-il sur la fourche ? Sur les haubans ? Sur le top tube ? Si vous voulez, par exemple, voyager à vélo, autant s’assurer que vous pourrez accrocher des accessoires facilement. Le nombre de perçages est limité sur les vélos de gravel dédiés à la performance.

6. Les technologies, détails et accessoires

Porte-bagage, roues, pneus, pédalier, éclairage inclus, périphériques, technologies, c’est le moment de regarder et de comparer les vélos entre eux.

Notre sélection de vélos gravel électriques avec moteur pédalier à moins de 6 000 €

Le Turbo Creo SL Comp de Specialized en alu à 4 400 € (version carbone à 6 000 €)

Moteur léger et puissant SL 1.1, dérailleur arrière Shimano RX812 GX, intégration de la motorisation discrète, connexion avec l’application Mission Control App, technologie Future Shock 1.5.

Le Topstone Neo Carbon, le gravel électrique Cannondale à 4 799€.

Cadre et fourche en carbone, moteur Bosch Performance Line CX 250 W (couple 75 Nm) couplé à sa batterie Bosch PowerTube 500 Wh, sa géométrie qui offre confort et réactivité.

Source & crédits : Topstone Neo Carbon de Cannondale

Le Canyon gravel Grail:On (de 4 999 € à 5 299 €)

Cadre et fourche en carbone, moteur Bosch Performance Line CX 4ème génération et batterie de 500 Wh, roues DT Swiss HG 1800 Spline S11.

Le Dimanche 29.6 Gravel, le gravel électrique de Moustache Bike à 5 499€

Bon à savoir : les caractéristiques techniques relevées et les prix datent de juillet 2023. Parfois, et à modèle équivalent, on peut observer des changements.

Groupe Campagnolo Ekar 13v (tous les composants, sauf pédalier Moustache), sa tige de selle télescopique, son moteur Bosch, Performance Line, 250W, 65Nm et sa batterie PowerPack 500Wh, la garantie de 5 ans cadre et fourche Moustache Bikes & 2 ans pour le moteur et la batterie.

Le gravel électrique Giant Revolt E+ à 5 300 €

Moteur SyncDrive Pro de 85Nm conçu par Shimano, transmission électrique Shimano GRX Di2, batterie EnergyPak Smart Compact 500

Pour aller plus loin Les meilleurs vélos électriques à acheter en 2023

D’autres questions à se poser lors de l’achat d’un gravel

Pourquoi acheter un gravel et pas un VTT ?

Le gravel est plus polyvalent que le VTT. Il convient bien à un usage en ville, pour le vélotaf, par exemple, et le week-end sur la route et off-road. Le gravel est moins lourd à emmener qu’un VTT sur des routes bétonnées classiques. Il offre donc davantage de confort (et plus de vitesse). Le VTT, c’est comme rouler en 4×4 en ville : pas d’une absolue nécessité…

Si vous avez envie d’acheter un VTTAE, on a aussi un guide d’achat.

Pour aller plus loin Comment choisir son VTT électrique (VTTAE) ?

Quelle est la différence entre un gravel et un VTC ?

Le VTC (pour vélo tout chemin ou de randonnée) possède une géométrie moins dynamique que le gravel qui, quant à lui, emprunte aux vélos de route et de cyclocross son ergonomie.

Le VTC convient bien pour rouler sur des routes et chemins de forêt ou de halage, des itinéraires cyclotouristiques sans difficultés techniques. Il s’en sortira moyennement bien dans une montée rocailleuse ou dans une descente engagée. Ça, c’est le terrain de jeu du gravel.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles.



Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.