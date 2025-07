Lecture Zen Résumer l'article

La Byd Dolphin Surf est désormais affichée à 18 990 €. Avec une dotation généreuse dès l’entrée de gamme et une offre LLD à 199 €/mois sans apport, il y a de quoi se pencher sérieusement sur cette offre.

BYD accorde une remise comprise entre 1 000 à 2 000 € de remise sur sa citadine Dolphin Surf. Et les remises ne se limitent pas à ce modèle, elles sont également appliquées sur l’ATTO2 et le Seal U DM-i (hybride). La marque chinoise a réalisé un premier semestre 2025 encourageant, et elle n’a pas envie que les mois d’été – traditionnellement plus calmes – mettent à mal la dynamique actuelle.

Lancée fin mai, la BYD Dolphin Surf n’avait déjà pas à rougir côté rapport prix/équipement. Mais avec l’offre annoncée jusqu’à fin septembre, la marque enfonce le clou. Dans un marché en perte de vitesse pour les modèles ne bénéficiant pas du bonus, ou plus largement d’aides à l’achat, BYD a décidé de se montrer un peu plus offensif sur les prix, plus compétitive que jamais.

Un prix plancher et une dotation à la hauteur

La version d’accès Active s’affiche désormais à 18 990 €, soit 1 000 € de moins qu’au lancement. C’est actuellement l’un des tickets d’entrée les plus bas pour une voiture électrique bien équipée sur le marché français. Dans cette finition, elle est équipée d’un moteur de 65 kW (88 ch) associé à une batterie de 30 kWh pour offrir jusqu’à 220 km WLTP, c’est dans la moyenne de ces modèles abordables. Et contrairement à d’autres modèles qui sacrifient l’essentiel à ce prix-là, la Dolphin Surf ne fait pas dans le minimalisme.

BYD Dolphin Surf // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Dès l’entrée de gamme, la citadine électrique embarque de série un écran tactile rotatif de 10,1 pouces (avec Apple CarPlay/Android Auto), le V2L (pour alimenter des appareils), une caméra de recul ou encore une sellerie en similicuir. Le point fort de la petite BYD est surtout de proposer la recharge rapide dès le premier prix : 65 kW, ainsi qu’une bonne dotation en aides à la conduite (régulateur adaptatif, freinage d’urgence automatique, reconnaissance des panneaux…) et même un assistant vocal. Un cocktail d’équipements plus proche du segment supérieur que de cette catégorie des véhicules de moins de 4 mètres.

Des offres également sur les deux autres finitions

Outre la version Active, deux autres finitions profitent également de baisses notables. La version Boost passe de 23 990 € à 21 990 €, et la Comfort chute à 23 990 € contre 25 990 € auparavant. Ces deux versions bénéficient d’une batterie plus grande de 43,2 kWh bruts (contre 30 kWh pour l’Active), permettant une autonomie WLTP jusqu’à 322 km combinés. La Boost reste sur le moteur de 65 kW (88 ch) alors que la Comfort passe à 115 kW (156 ch). Mais c’est finalement la version intermédiaire que l’on aurait tendance à recommander, sauf à aimer avoir un peu de puissance sous le pied droit.

Lors des premiers tests routiers du modèle, les équipes BYD étaient à l’affût des retours sur le modèle. J’avais abordé les quelques défauts et points forts du véhicule, que vous pouvez retrouver dans l’essai publié sur Numerama. J’avais également indiqué que si l’entrée de gamme n’était pas si mal placée avec un tarif à 19 990 €, j’aurais privilégié à leur place un tarif 2 000 € moins cher pour vraiment positionner le modèle au milieu de ses concurrents. C’est désormais chose faite et à ce tarif, c’est un bon rapport qualité/prix.

Même si pour la France, le modèle est tout nouveau, il est déjà un best-seller en Chine, et il marche très bien en Amérique latine. BYD a déjà produit 1 million d’unités de cette voiture électrique en 27 mois : un record.

BYD a produit un million d’exemplaires de la Seagull/ Dolphin Surf // Source : BYD

Une offre LLD sans apport, mais pas ultra agressive

Les clients sont de plus en plus friands des offres en location longue durée (LLD) ou celles avec option d’achat (LOA). BYD en est conscient. Cependant, il ne s’aligne pas avec les tarifs très agressifs de 79 €/mois proposés par la Dacia Spring ou la Leapmotor T03. L’offre à 199 €/mois sans apport sur 49 mois et 40 000 km est évidemment un bon appât, car les premiers loyers sont souvent importants quand le modèle ne bénéficie pas d’aides à l’achat.

Cette BYD Dolphin Surf n’aime pas être comparée au low-cost des modèles de Dacia ou Leapmotor (même s’il est difficile d’y couper), et préfère se mesurer à des modèles de constructeurs généralistes comme la Citroën ë-C3, la Fiat Grande Panda ou même la Renault 5 five. Et face à ces modèles, à équipements équivalents, l’offre LLD de BYD n’est pas forcément si décalée, sauf quand arrivera le leasing social du mois de septembre. Mais cela reste à vérifier au cas par cas.

BYD Dolphin Surf // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Un bon démarrage… à confirmer

En un peu plus d’un mois, BYD affirme avoir enregistré 420 commandes de Dolphin Surf en France. On devrait rapidement les voir dans les statistiques des prochains mois. Ce n’est pas encore l’explosion, loin du raz de marée observé en Chine à 10 000 €, mais c’est un signal encourageant pour une marque encore peu connue du grand public.

Reste à voir si cette dynamique se confirme, et si l’image de marque de BYD parviendra à s’installer durablement face aux constructeurs traditionnels. Dans un marché où l’absence d’aides à l’achat est devenue un vrai handicap — sauf pour Dacia — la Dolphin Surf pourrait bien tirer son épingle du jeu.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama