[Deal du jour] Decathlon ajoute en ce moment 20 € à ses cartes-cadeaux de 100 € minimum. La somme est offerte en bon d’achat.

Decathlon profite de l’été pour donner envie à ses clientes et ses clients de bouger un peu plus. Il est vrai que malgré la chaleur, la saison est souvent propice aux sports d’extérieur, du Molkky des familles aux activités plus physiques. C’est pourquoi la marque ajoute en ce moment quelques euros à ses cartes-cadeaux disponibles en ligne.

En ce moment et jusqu’au 23 juin 2025, achetez une carte-cadeau d’un montant compris entre 100 € et 150 € sur le site ou l’application de decathlon.fr et recevez une e-carte-cadeau offerte de 20 €.

La carte-cadeau offerte sera valable jusqu’au 15 août 2025.

C’est quoi, ces cartes-cadeaux de Decathlon ?

Comme leur nom l’indique, ces cartes-cadeaux permettent d’offrir un bon d’achat à la personne de votre choix, à dépenser dans un magasin Decathlon ou sur le site. Il existe différentes cartes avec plusieurs montants préchargés, de 60 € à 150 €. Elle permet d’acheter tous les produits proposés par l’enseigne.

La carte-cadeau se présente au format physique classique ou e-carte. Cette version numérique est envoyée directement sur votre mail après la commande, et donne accès aux avantages que la carte physique. Chaque carte peut être utilisée en plusieurs fois, et leur validité est de deux ans à compter de l’achat.

À ce prix, cette offre de Decathlon est-elle une bonne affaire ?

20 € offerts, c’est une offre à prendre si vous aviez prévu quelques achats chez Decathlon. Vous pouvez très bien utiliser la carte vous-même. Avec 20 € vous pouvez investir dans un t-shirt de sport respirant ou un short de legging pour avoir le style et laisser respirer votre peau, ou encore plusieurs paires de chaussettes de sport, car l’été est impardonnable avec les pieds.

Vous pouvez aussi investir dans du matériel pour vous remettre en forme, comme une corde à sauter par exemple. Avec les chaleurs qui arrivent, 20 € permettent aussi de s’acheter une gourde en inox ou un chapeau anti-UV, très pratique en cas de randonnée. Enfin, pour celles et ceux que le soleil n’effraie pas, un set de badminton ou encore une pompe à main pour regonfler un ballon se trouve facilement à moins de 20 €.

Les points à retenir sur ce bonus :

20 € en e-carte

Utilisable jusqu’au 15 août 2025

Valable en magasin et sur le site ou l’appli

