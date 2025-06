Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Crivit Classique, le vélo électrique de Lidl abordable, baisse déjà son prix. Parfait pour circuler en ville, c’est un deux-roues qui sait répondre aux besoins du quotidien.

Après avoir lancé une nouvelle gamme de vélos électriques de qualité avec ses Crivit X.3 et Y.3, Lidl remet le couvert avec cette fois un VAE basique et abordable. L’enseigne allemande propose un vélo tout ce qu’il y a de plus banal, mais qui peut déjà se trouver à moins de 1 000 €. De quoi satisfaire celles et ceux adeptes du deux-roues et qui ne veulent pas se ruiner.

Le vélo électrique Crivit Classique est normalement vendu 1 099 € depuis sa commercialisation en avril 2025. Il est en ce moment proposé sur le site de Lidl au prix de 999 €.

C’est quoi, ce VAE de Lidl ?

Le Crivit Classique est un vélo électrique classique, au design classique. Bref, un modèle entrée de gamme qui adopte un style sobre et simple, pour un VAE qui va résolument à l’essentiel. Les finitions ne sont pas irréprochables, mais le vélo de Lidl est globalement bien assemblé et robuste. C’est aussi un deux-roues confortable et pratique, grâce notamment à un cadre ouvert en aluminium facile à enjamber, pour des personnes entre 160 et 190 cm.

Le Crivit classique de Lidl // Source : Lidl

Avec un poids total de 24 kg, le Crivit Classique est un vélo ni trop lourd, ni trop léger, et à l’ergonomie bien pensée. Sa selle ergonomique offre un bon confort d’assise tandis que ses roues de 27,5 pouces travaillent de concert avec la fourche à suspension afin d’amortir les chocs. Les freins à disque mécaniques font quant à eux le travail demandé. Le vélo embarque quelques équipements dont un éclairage avant et arrière, des réflecteurs, un porte-bagages intégré, une sonnette et des garde-boue.

À ce prix, ce vélo électrique est-il une bonne affaire ?

Un vélo électrique idéal pour la ville à moins de 1 000 €, c’est une bonne affaire. Le Crivit Classique embarque un moteur arrière Ananda M131SD de 40 Nm, à la puissance de 250 W, suffisant pour une utilisation en ville, et un dérailleur Shimano Tourney à 7 vitesses. Moins fluide que des modèles plus haut de gamme, le capteur de rotation présent offre une assistance dès que les pédales tournent, au contraire d’un capteur de couple plus efficace sur le pédalage. Trois niveaux d’assistance sont disponibles, dont un mode Boost qui procure une assistance complète d’une vingtaine de secondes, et une aide à la marche.

La batterie amovible de 355 Wh offre une autonomie de 60 à 70 km selon l’utilisation et le mode choisi. Notez enfin la présence d’un écran LED pour de contrôler facilement les niveaux d’assistance, ainsi qu’une cachette sécurisée pour le placement d’un traceur intelligent.

Les points à retenir sur le Crivit Classique LIDL :

Une bonne ergonomie

Un moteur de 40 Nm à la puissance de 250 W

Une autonomie jusqu’à 70 km

