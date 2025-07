Lecture Zen Résumer l'article

Et si le mode de conduite préféré des conducteurs de voitures électriques était bientôt beaucoup plus limité ? La Chine veut réglementer la conduite à une seule pédale (ou « one pedal ») dès 2026. Est-ce que cela pourrait avoir un effet domino jusqu’en Europe ?

En Chine, le mode de conduite à une seule pédale devra bientôt obéir à de nouvelles règles. Le média Carnewschina précise qu’il ne s’agit pas d’interdiction, mais d’un cadre plus strict, que les constructeurs vont devoir rapidement mettre en application dans leurs modèles électriques. Et tant pis pour les marques qui ont décidé d’imposer le même freinage régénératif à tous, ils devront revoir leur copie.

Le gouvernement chinois est en train de durcir les réglementations autour des véhicules à nouvelle énergie : batteries, conduite autonome, mise à jour OTA et désormais le freinage régénératif en « one pedal ». Les constructeurs vont devoir s’adapter rapidement. Mais ce qui inquiète quelque peu, c’est que l’Europe pourrait s’inspirer de certaines de ces réglementations.

Le freinage régénératif sous haute surveillance

C’est une des marques de fabrique de la voiture électrique : la fameuse conduite « one pedal » qui permet de décélérer —jusqu’à l’arrêt dans ce cas précis — en relâchant simplement l’accélérateur. Une fonctionnalité très prisée en ville pour sa praticité. Néanmoins, tout le monde ne partage pas le même avis.

Honda e et son bouton pour enclencher le « one pedal » // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La Chine vient d’officialiser un nouveau standard national pour les systèmes de freinage, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026. L’objectif du texte est d’unifier les règles de sécurité pour les véhicules électriques et hybrides, en imposant une gestion plus stricte du freinage par régénération.

Il n’est pas question d’interdire la conduite à une pédale, mais elle ne pourra plus être activée par défaut à l’allumage du véhicule : ce qui devrait faire râler plus d’un propriétaire d’électrique. Le conducteur devra choisir manuellement ce mode — une façon de s’assurer qu’il est pleinement conscient d’être en conduite à une pédale. Les autorités chinoises veulent éviter les accidents dus à une confusion entre la pédale d’accélérateur et celle de frein, notamment dans les situations d’urgence où le conducteur doit normalement sauter sur les freins. Ils veulent aussi lutter contre les réactions tardives d’appui sur la pédale de frein si nécessaire.

Extrait video de l’accident Tesla en Chine où le conducteur n’a jamais freiné // Source : Capture Youtube Les jours heureux

Parmi les autres obligations introduites par cette réglementation, les voitures devront activer les feux stop dès que la décélération dépasse un certain seuil (1,3 m/s²), même sans pression sur la pédale de frein. Il s’agit d’éviter les malentendus avec les autres conducteurs suivant le véhicule, surtout dans le trafic urbain. C’est une règle qui s’applique déjà en Europe : l’allumage des feux stop est obligatoire au même seuil, facultatif entre 0,7 et 1,3 m/s² et interdit en deçà.

Tesla doit revoir sa copie… et tous les autres aussi

Tesla fait partie des constructeurs qui imposent un freinage régénératif assez élevé par défaut. Il est donc dans la ligne de mire de la Chine. Cependant, une bonne partie des constructeurs de voitures électriques proposent une forme de régénération au relâchement de la pédale, même si certains préfèrent favoriser un mode « roue libre ». Enfin, plusieurs proposent un choix du niveau de régénération : léger, moyen, fort, « one pedal » ou désactivé, que certains conducteurs apprécient aussi.

La norme chinoise ne remet pas en cause le principe, mais souhaite l’encadrer pour plus de lisibilité et de sécurité. Le but n’est pas de revenir au tout frein mécanique, mais de s’assurer que la décélération automatique est bien comprise, maîtrisée et visible par les autres usagers de la route.

La Renault 4 a déjà un fonctionnement conforme : enclenchement manuel et indication claire à l’écran // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Et en Europe, on fait quoi ?

En Europe. Il n’existe pour l’heure pas de réglementation qui vise à restreindre ou encadrer le mode « one pedal ». Pourtant, les arguments de Pékin ne sont pas complètement absurdes de vouloir uniformiser les comportements des véhicules à ce sujet et nul doute qu’ils pourraient trouver un écho favorable auprès de la commission européenne qui adore régir l’automobile en dépit du bon sens.

Il est vrai que les comportements de freinage peuvent varier fortement entre les modèles, et surprendre à la fois le conducteur que les autres usagers. Sans parler des conducteurs inexpérimentés, qui peuvent être déstabilisés par une décélération non anticipée ou une erreur de pédale au moment de freiner ou d’accélérer.

Le freinage régénératif reste tout de même un atout pour l’autonomie des véhicules électriques et la réduction de l’usure des freins (et donc de la pollution qui va avec) — notamment en ville. Le mode « one pedal » ne va pas disparaître, mais il va sûrement nécessiter un débat : peut-il rester activé par défaut à l’avenir ?

