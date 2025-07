Lecture Zen Résumer l'article

La grande berline électrique de la marque Lucid a réalisé 1 205 km en une seule charge, de quoi remettre la marque sous les projecteurs. Mais cela sera-t-il suffisant pour faire démarrer les ventes en Europe ?

Lucid Motors n’a jamais réussi à faire décoller ses ventes en Europe. Depuis son arrivée sur le continent en 2022, la marque a bien ouvert quelques studios dans des grandes villes stratégiques comme Munich ou Genève, mais les résultats restent anecdotiques.

Cela n’empêche pas la marque d’avoir toujours des ambitions en Europe. Le fait que la marque réalise un record homologué par le Guinness book sur les routes européennes en est notamment l’un des signes. Cette démonstration d’endurance peut-elle changer la donne ?

Lucid Air : la championne de l’efficience

Dans l’ombre de Tesla, Lucid peine encore à trouver sa place sur l’échiquier mondial, et encore plus en Europe où la marque reste inconnue. Lucid ne manque pourtant pas d’atouts. Les ingénieurs californiens ont accompli un travail remarquable sur les groupes motopropulseurs et les batteries pour obtenir une efficience parmi les meilleures du marché automobile. Hélas, presque personne ne le sait en dehors des passionnés les plus avertis en matière de voitures électriques. Il faut dire que les premiers modèles du constructeur s’adressent à une clientèle aisée, qui a tendance à lui préférer un constructeur historique comme Porsche.

Record de 1 205 km en une charge homologué // Source : Lucid

Établir un record homologué est donc un moyen d’augmenter à une plus large échelle la notoriété de la marque et de son savoir-faire sur l’efficience. Lucid a donc battu le précédent record de 1 045 km en réalisant 1 205 km en une seule charge. Le record a été établi avec beaucoup de routes secondaires et un peu d’autoroute allemande, entre St. Moritz et Munich. Normalement la distance entre ces deux points est d’environ 300 km, mais l’on imagine que le modèle a serpenté dans les alpes et la bavière pour arriver à une distance de 1 205 km. Lucid n’a pas publié beaucoup de données : ni itinéraire, ni vitesse moyenne, tout cela reste un peu flou et c’est bien dommage pour apprécier le résultat.

Avec une telle autonomie, il y a de quoi mettre les réfractaires de l’électrique face à une réalité qu’ils veulent ignorer. Certains modèles affichent des autonomies aussi élevées que les thermiques équivalentes, même si l’autoroute reste (pour le moment) la kryptonite des électriques pour la consommation. Cependant, il convient de relativiser l’exploit : sur des routes secondaires, beaucoup de modèles électriques peuvent obtenir des résultats assez spectaculaires, y compris d’anciens modèles.

Lucid Air Grand Touring en promenade dans les Alpes pour obtenir son record d’autonomie // Source : Lucid

Pour ce record, Lucid a utilisé la berline « Air Grand Touring », elle est équipée d’une batterie de 112 kWh et, avec des jantes 19 pouces, son homologation WLTP est déjà exceptionnelle avec 960 km (moins avec les jantes plus grandes). Cette version est néanmoins vendue à partir de 129 990 € en Allemagne, 85 000 € en finition d’entrée de gamme, un tarif qui limite sa diffusion.

Des résultats toujours compliqués pour Lucid

En Europe, Lucid dispose de plusieurs points de vente en Allemagne, Pays-Bas, Norvège et Suisse. Ce n’est clairement pas suffisant pour se faire connaître. La marque espère aussi ouvrir prochainement des studios en France, Belgique et Suède. Forcément, tout cela explique pourquoi les livraisons de Lucid Air sont réduites à quelques exemplaires par mois : 38 au mois de mai par exemple, qui a été un très bon mois. Depuis le début de l’année 2025, Lucid a livré 116 berlines électriques. En 2024, elle avait quand même atteint 499 véhicules, ce qui n’est pas forcément ridicule comparé à une marque chinoise comme Nio.

Lucid Air dans le Lucid Studio Munich // Source : Raphaelle Baut

Les difficultés de Lucid ne se limitent pas à l’Europe. Lucid bénéficie du soutien assez massif d’investisseurs d’Arabie Saoudite (où la marque a une usine) pour continuer à rester à flot. La situation est un peu moins catastrophique que les précédentes années, et le nouveau SUV : Lucid Gravity, devrait ouvrir un potentiel de clients plus larges.

À l’échelle mondiale, Lucid a livré depuis le début de l’année 6 418 véhicules, dont 3 309 sur le dernier trimestre. C’est faible pour survivre, mais Lucid ne fait pas que produire ses propres modèles : sa technologie devrait se retrouver dans d’autres véhicules haut de gamme de constructeurs historiques. Cela reste un constructeur à surveiller et encourager.

