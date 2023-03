Origine fait des vélos haut de gamme extrêmement personnalisables, de la couleur au logo en passant par les composants. Le VAE Help Fast Urban reprend cette philosophie en ajoutant le dernier kit moteur léger et batterie de Mahle, nommé X-20. Avec moins de 14 kilos sur la balance, le Help Fast Urban promet de belles excursions.

Pour 4 177 €, vous pourriez avoir 4 177 baguettes tradition pas trop cuites, ou un vélo électrique Origine Help Fast Urban configuré comme le nôtre. Et je vais essayer de vous raconter pourquoi, si j’avais le budget, j’aurais très sérieusement considéré ce vélo plutôt que 11 ans de pain.

Origine Help Fast Urban : design et caractéristiques

« C’est vraiment un vélo électrique ça ? » est la première chose que les collègues nous demandent quand ils passent devant ce beau vélo rouge. La réponse est évidemment affirmative. Origine s’est donné pour cahier des charges un vélo minimaliste à la motorisation ultra légère. Le capteur de couple est dans le pédalier, le moteur low profile est dans la roue arrière et la batterie de 250 Wh tient dans la barre basse du cadre. On ne fait pas plus « vélo normal » que ce Help Fast Urban : même les Angell, Canyon, Specialized et autres Pure Electric que nous avons déjà testés ont tous quelque chose qui rappelle l’électrification du modèle. Ici, on se retrouve devant un vélo banal, mais également un vélo à peu près unique.

Origine Help Fast Urban // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Unique, oui. Vous aurez beau chercher sur le site d’Origine, vous ne trouverez pas le vélo de notre test. Et pour cause : l’entreprise française s’est spécialisée dans les configurations sur-mesure, répondant aux besoins (et surtout aux envies) des cyclistes exigeants. Pour tout vous dire, nous n’avons même pas retrouvé la configuration que nous testons sur le configurateur au moment d’écrire ces lignes. Pour éviter la frustration de devoir attendre un vélo plusieurs mois, Origine préfère afficher son stock de pièces à disposition. La variante du modèle Help Fast Urban que nous avons correspond plus ou moins à celle ci-dessous :

La configuration approximative de notre vélo Origine

La différence la plus flagrante sur notre modèle est au niveau de la transmission : nous n’avons pas une transmission GRX à deux plateaux, mais la même transmission sur un seul plateau. On peut également voir que notre modèle est équipé d’un pédalier GRX. En revanche, malgré ces ajustements, on ne peut que reconnaître que tout transpire le haut de gamme.

Le dérailleur GRX 600 de Shimano est une merveille au toucher, qui fait comprendre ce qu’est un changement de gamme sur ce type de composant. Les vitesses passent avec une précision déconcertante, dans un doux cliquetis de métal qui inspire la confiance. Les deux disques de 160 piochés chez Swisstop assurent un freinage précis et rapide, sans bloquer trop brusquement la roue. Avec des freins à disque hydrauliques sur un vélo aussi léger (13,6 kg), on sent très rapidement qu’on pourra se sortir d’une situation d’urgence sans dommage. Les grandes roues de 28 pouces sont enrobées d’un pneu ville semi slick pris chez Hutchinson, qui assure une bonne tenue de route.

Le Origine Help Fast Urban testé est léger // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

En revanche, rien n’est suspendu sur ce Help Fast Urban : la tige de selle est rigide, tout comme la fourche en carbone, ce qui n’offrira pas un grand confort sur des terrains plus accidentés que les routes, chemins et pistes cyclables. Il n’est pas possible de configurer des suspensions ou une tige de selle suspendue sur ce modèle. Tout au mieux, vous pourrez avoir une selle mieux rembourrée et des poignées plus épaisses pour mieux reposer vos paumes. Le vélo que nous testons est équipé d’un guidon Ritchey flat bar de 60 cm de large, très adapté aux environnements urbains étroits.

Mais alors, côté motorisation, ça vaut quoi ? On se retrouve sur ce Help Fast Urban avec une brique technologique prise chez le constructeur Mahle : un moteur léger nommé X20, sorti en 2022. Il s’agit de l’évolution du X35 (oui, ne cherchez pas, le X20 est mieux que le X35) et l’un des moteurs les plus légers du monde à 1,3 kg sur la balance. Il est capable de développer 55 Nm de couple et a bénéficié d’une conception qui lui permet de se faire totalement oublier quand il est éteint ou que la batterie est à plat.

La batterie, d’ailleurs, boxe aussi en catégorie poids plume : avec 250 Wh, nous avons tout de même réussi à parcourir 35 km sur une charge, en restant 90 % du temps en turbo (le mode violet sur le compteur). Mahle annonce 100 km en mode économie, qui est une assistance très légère. Un petit extenseur d’autonomie est disponible à l’achat et se fixera à la place d’une éventuelle gourde. Le dealbreaker pour certains viendra du côté non amovible de la batterie. Il faut disposer d’une prise dans son garage à vélo ou avoir la possibilité d’amener le vélo chez soi. La concession pour un design aussi bien intégré. Elle peut évidemment être enlevée du cadre pour maintenance en passant par le pédalier.

Le moteur est au niveau du moyeu arrière // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Le X20 est donc une petite brute en moyeu arrière qui saura pleinement assumer son rôle de boost sur les trajets du quotidien. Et c’est aussi un moteur qui saura se faire oublier pour les trajets plaisir, avec sa conception brushless. En théorie, le meilleur des deux mondes pour les cyclistes passionnés qui souhaitent avoir un vélo plaisir et un vélo utilitaire pour le boulot.

Sur la route avec le Origine Help Fast Urban

Mais en pratique alors ? Si vous ne voulez pas lire la suite, je peux vous simplifier la tâche : pareil qu’en théorie. Rouler sur le Help Fast Urban d’Origine est un vrai bonheur. Côté électrification déjà, le vélo répond au quart de tour avec son capteur dans le pédalier et le moteur dans la roue vous embarque naturellement dans votre course. Après tout, c’est comme cela que l’on fait rouler un vélo mécanique, en entraînant la roue arrière pour avancer. Ici, vous avez ces sensations, mais avec une poussée décuplée. Les départs arrêtés sont jouissifs et vous amènent très vite à la valeur maximale d’assistance, soit 25 km/h. Évidemment sans compteur, on ne le voit pas, mais avec les années d’expérience (et nos mesures sur un temps de trajet de référence), on sait le ressentir.

Le vélo Origine Help Fast Urban est très dynamique // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

La suite est encore meilleure, puisqu’avec un vélo si léger et 11 vitesses, on peut tout à fait continuer à prendre de la vitesse avec ses jambes. Contrairement aux vélos lourds et fortement motorisés qui sont des poids morts une fois que l’assistance s’arrête, on peut tout à fait pédaler et aller encore plus vite sur un E-Fast Urban. Disons que le moteur aide à prendre de la vitesse sur le spectre le plus difficile à dérouler : une fois que vous êtes lancés, l’inertie fait plutôt bien le travail. Et vous pouvez en plus compter sur le moteur pour vous soutenir à chaque perte de rythme. En mode violet, le plus puissant, il se fera un malin plaisir de vous laisser sans effort jusqu’à sa limite de 25 km/h. Même en montée, on peut sans mal taper les 20 km/h sans être à bout de souffle.

La conduite mécanique est aussi très agréable, parce que les composants sur le vélo sont d’excellente qualité. La transmission GRX de Shimano est un vrai bonheur à utiliser, avec son léger cliquetis à chaque passage de vitesse. Tout est précis, millimétré. C’est en ayant des composants comme ça sur un vélo qu’on réalise ce qu’est une gamme et comment monter en gamme permet de faire la même chose, en mieux. Est-ce que c’est absolument nécessaire à vos trajets ? Très honnêtement, pas le moins du monde. Est-ce que je regrette déjà cette petite manette texturée qui permet d’activer un changement de vitesse proche de l’ASMR pour cycliste ? Oui.

Shimano partout ! // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Côté freinage, même chose : le vélo est peu lourd et les freins sont excellents. La course courte des freins à disques hydrauliques est rassurante et vous permet de bloquer votre élan très efficacement. On ne glisse pas très longtemps avec un vélo poids plume et la sécurité est vraiment présente. Le guidon, plutôt étroit, même sur un modèle flat bar, peut vous faire zigzaguer dans les bouchons urbains sans éborgner un conducteur de SUV. Mention spéciale également au phare avant qui mérite bien son nom de phare : il est puissant et a un faisceau extrêmement large qui lui permet d’éclairer toute la route devant. On conseille de le baisser afin qu’il illumine la route et non les personnes venant en face, qui pourraient être aveuglés. Mais pour les zones non éclairées, c’est vraiment sécurisant.

Est-ce qu’on regrette quand même des choses ? Évidemment, aucun vélo n’est parfait — mais contrairement à beaucoup d’engins, le Help Fast Urban est configurable et aurait pu être configuré autrement. On aurait apprécié par exemple des poignées plus ergonomiques : celles installées par défaut sur le guidon droit font mal à la paume après un long trajet.

Aucune suspension du cadre ou de la tige de selle fait du Help Fast Urban un vélo rigide // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

On se dit aussi qu’une version suspendue aurait été bienvenue : si les pavés sont plutôt bien amortis par les pneus et le cadre, les irrégularités du goudron et les trous dans la chaussée sont plus problématiques. Le vélo va transmettre immédiatement ces bumps à votre corps. Et à défaut d’une suspension qui aurait alourdi l’engin, peut-être qu’une tige de selle suspendue aurait fait l’affaire pour limiter les dégâts. Est-ce que cela rend l’expérience moins agréable ? Pas vraiment et on apprend vite à éviter les zones dangereuses. Mais pour un vélo aussi configurable, on aurait apprécié que ce soit possible de le configurer ainsi.

Autre élément un peu cheap par rapport à l’ensemble : les garde-boue, en plastique non rigide. Le constat est le même qu’avec les suspensions : c’est indéniablement l’option la moins coûteuse et la plus légère, mais aussi un composant qui aurait mérité une option métallique. Troquer de la légèreté contre encore plus de style.

Le verdict 9/10 Origine Help Fast Urban Voir la fiche 3 500 € sur Origine On a aimé La qualité d’assemblage et de finitions

Le moteur X-20 de Mahle

Les composants mécaniques irréprochables On a moins aimé Pas de suspension

Batterie inamovible

Pas de déclinaison milieu ou entrée de gamme Dans le haut de gamme, Origine signe un vélo électrique de grande qualité. Nous avons apprécié la motorisation Mahle X-20 et son utilisation par Origine, qui permet à la marque de faire un vélo dont l’électrification est presque invisible, tout en restant pêchue grâce à ses 55 Nm de couple. Les composants équipés sur notre version du Help Fast Urban offrent une expérience premium en ville, avec une transmission ultra réactive et précise, des freins rassurants et un système d’éclairage parfait pour les zones les plus sombres. On regrette que la batterie ne soit pas amovible, ce qui peut être un dealbreaker pour beaucoup de clients potentiels. On aurait également aimé que le configurateur si fourni d’Origine permette de suspendre le vélo afin de faire un compromis sur le poids qui aurait ajouté en confort pour les pavés et les trous des routes urbaines.

