Si la situation le permet, Apple lancera une nouvelle gamme de smartphones en fin d'année comme à l'accoutumée. Les premières rumeurs sur la génération 12 des iPhone sont déjà là.

Maintenant qu’Apple a lancé l’iPhone SE, qui devrait rencontrer un franc succès vu ses performances et son prix plancher, les rumeurs vont pouvoir se concentrer sur la future gamme de smartphones — le successeur de l’iPhone 11 Pro en tête. Dans une vidéo publiée le 16 avril, la chaîne EverythingApplePro partage un rendu crédible de l’appareil. Elle s’est associée à Max Weinbach, journaliste de XDA Developers qui avait notamment divulgué des informations avérées sur le Samsung Galaxy Z Flip. Ce leak a été fait à partir de données « Autocad » destinées à concevoir par exemple des accessoires, supposément récupérées auprès d’entreprises partenaires (au hasard, des constructeurs de coque).

L’iPhone 12 Pro — le nom reste à confirmer — ressemblerait donc bel et bien à un iPad Pro. Max Weinbach confirme donc les intuitions déjà évoquées par une fuite récente récupérée par Bloomberg.

I managed to get (unfinished) iPhone 12 Pro Max CADs. These renders are based off those CADs ! https://t.co/gABuPYsV2p — Max Weinbach (@MaxWinebach) April 17, 2020

L’iPhone qui veut ressembler à un iPad Pro

On retrouve plusieurs éléments qui se recoupent, comme l’encoche affinée (l’espace qu’elle prendra reste à définir), l’écran plat, les bords plats qui rappellent l’iPhone 4, l’iPhone 5 et l’iPad Pro ou encore le module photo à l’arrière. Il prendrait toujours la forme d’un carré, mais accueillerait un capteur LiDAR (pour de meilleures performances en réalité augmentée et pour les mesures). Max Weinbach précise que la taille des capteurs n’est pas confirmée. En tout cas, le dispositif, s’il est toujours imposant, semble beaucoup mieux fondu.

L’iPhone 12 Pro serait un peu moins épais que son prédécesseur (7,39 contre 8,10 millimètres). Il pourrait être en revanche plus large (78,09 contre 77,84 mm) et plus long (160,84 contre 157,95 mm). À ces mensurations plus importantes s’ajouteraient des bords plus fins, permettant au smartphone de passer à une diagonale d’écran de 6,7 pouces en format Max (contre 6,5 aujourd’hui). Cet agrandissement forcerait Apple à positionner le bouton d’allumage plus bas et à placer le tiroir de la carte SIM à l’opposé (à gauche).

LiDAR et Smart Connector ?

Le LiDAR devrait constituer le plus gros ajout de cet iPhone 12 Pro. Introduite sur le dernier iPad Pro, cette technologie permet de modéliser avec précision l’environnement. Sur un smartphone, elle est pertinente dans la réalité augmentée et peut également servir à mesurer rapidement un meuble.

Le rendu d’EverythingApplePro montre également un Smart Connector — autre élément qui serait repris de l’iPad Pro. Il permettrait à l’iPhone d’accueillir plusieurs accessoires qui viendraient se connecter sur la tranche. On pense naturellement à un stylet, mais pourquoi pas à d’autres outils plus en phase avec l’esprit du produit : un stabilisateur connecté pour la vidéo ? Des accessoires photo ?

L’iPhone 12 Pro ne devrait pas abandonner le port Lightning, qui constitue l’un des rares défauts de la gamme actuelle. Le port USB-C devrait rester une exclusivité de l’iPad Pro pour au moins une génération encore.

Un nouveau processeur

Les performances de l’iPhone 12 Pro seront au rendez-vous. Chaque année, Apple intègre une puce dernier cri à ses produits mobiles, qui depuis quelques années maintenant écrase assez largement la concurrence. La puce A13 Bionic qui équipe les iPhone 11, 11 Pro et SE a déjà de quoi voir venir : le processeur des prochains iPhone aura pour mission de faire encore mieux.

Rendez-vous en septembre

La nouvelle gamme iPhone devrait normalement être annoncée au mois de septembre. Normalement, puisque la pandémie de coronavirus pourrait avoir un impact sur le calendrier que l’on a l’habitude de connaître. Les futurs smartphones sont par exemple susceptibles d’être lancés un peu plus tard.

Crédit photo de la une : EverythingApplePro (avec Max Weinbach)