Les futurs iPhone haut de gamme pourraient reprendre certains éléments de design de l'iPad Pro équipé de Face ID. Ils intégreraient aussi le capteur LiDAR.

Introduit en 2017, le design iPhone X pourrait tirer sa révérence après trois générations (iPhone X, iPhone XS, iPhone 11 Pro). C’est en tout cas ce que suggère Bloomberg dans un article publié le 13 avril, qui s’intéresse à la future gamme de smartphones d’Apple. D’après les sources du média, les deux modèles les plus haut de gamme auraient droit à un changement de style. Ils se rapprocheraient plus du dernier iPad Pro.

Les évolutions esthétiques concerneraient surtout les tranches, plus plates, et les bords, à l’arrondi redessiné. Doté d’une encoche plus fine, l’écran en profiterait pour être moins bombé. Bloomberg évoque une « réminiscence de l’iPhone 5 » pour illustrer ses indiscrétions. La firme de Cupertino aurait raison de reprendre le look de l’iPad Pro, la tablette étant sans conteste l’un des plus beaux produits de son catalogue (symétrie, zéro encoche, finitions…). Sans compter qu’il y aurait une logique de nom, avec des iPhone Pro qui se rapprochent de l’iPad Pro.

Un iPhone Pro toujours plus proche de l’iPad Pro ?

Les remplaçants de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max pourraient bénéficier d’une diagonale d’écran légèrement augmentée (aujourd’hui, elles plafonnent à 6,5 pouces). Ils s’en remettraient toujours à un trio de capteurs à l’arrière, auquel devrait s’ajouter le LiDAR introduit sur l’iPad Pro. Cette technologie, notamment utilisée dans le développement de la conduite autonome, permet de modéliser avec précision l’environnement. Elle s’avère utile pour les applications de réalité augmentée ou pour prendre des mesures. On se demande néanmoins où Apple placera le LiDAR dans le carré protubérant, étant donné que l’iPad Pro n’a que deux capteurs.

On ne sait pas grand-chose, en revanche, sur le remplaçant de l’iPhone 11. Il pourrait être proposé en deux tailles (version Plus ?) mais ne devrait pas bénéficier du nouveau design. Dans le dessin de sa gamme, Apple opte pour une stratégie à deux vitesses : n’espérez pas un LiDAR pour ces iPhone, qui continueraient de faire confiance à un double capteur pour prendre des photos.

En plus de ces quatre téléphones, Apple lancerait enfin un HomePod plus abordable. Il serait deux fois plus petit que l’enceinte actuelle, tout en conservant le design cylindrique. Dans les mois à venir, on pourrait aussi découvrir une nouvelle Apple TV, des MacBook Pro (avec Magic Keyboard, probablement), un renouvellement des iPad pied de gamme et un iMac rafraîchi. Sans oublier les AirTags, souvent cités dans les rumeurs ces dernières semaines.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama