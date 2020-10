À quelques jours de la prochaine conférence Apple centrée sur les iPhone, une grosse fuite crédible permet d'obtenir quelques détails sur les produits attendus.

Que serait un keynote Apple sans ses innombrables fuites ? Alors que la firme de Cupertino a donné rendez-vous le mardi 13 octobre pour un événement centré sur les iPhone, une fuite a été partagée par Ice Universe sur Twitter le 9 octobre. Le leaker, notamment connu pour ses indiscrétions sur Samsung, reprend des informations divulguées par le dénommé Kang sur le réseau social Weibo. Il les considère comme crédibles et fiables.

Ce que nous apprend cette rumeur : Apple devrait officialiser quatre modèles d’iPhone la semaine prochaine, à savoir l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Comme le laissait deviner l’affiche du keynote, il y aurait également un HomePod mini, plus petit et plus abordable.

Une grosse fuite iPhone avant le keynote

Quatre nouveaux iPhone

Depuis 2017, Apple lance trois nouveaux iPhone en fin d’année. En 2020, la firme de Cupertino pourrait gonfler son offre en ajoutant un smartphone de plus à la gamme. Il serait doté d’un écran plus petit, pour répondre à un public qui ne rêve pas forcément d’un gros téléphone.

Voici à quoi pourrait ressembler la gamme iPhone 12 :

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Écran 5,4″ 6,1″ 6,7″ Stockage 64/128/256 Go 126/256/512 Go Coloris Noir, blanc, rouge, vert et bleu Argent, graphite, or et bleu Photo Double Triple + LiDAR Prix 699 $ 799 $ 999 $ 1 099 $ Lancement des précommandes 16/17 octobre 23/24 octobre

Comme attendu, les quatre iPhone 12 seraient livrés sans chargeur ni paire d’écouteurs. On pourrait en revanche voir revenir la technologie MagSafe — chargeur magnétique naguère utilisé par les MacBook. Pour les smartphones, elle prendrait la forme d’une charge sans fil d’une puissance de 15W. Il y aurait de nouveaux accessoires pour accompagner ce retour, y compris une coque compatible et un double chargeur.

Les iPhone 12 seraient les premiers à être compatibles avec la 5G. Ils embarqueraient d’ailleurs la technologie Smart Data Mode, chargée de basculer entre le réseau 4G et le réseau 5G en fonction des besoins de l’application lancée.

À noter que l’écran Super Retina XDR de l’iPhone 12 résisterait beaucoup mieux aux chutes en raison de la présence d’une couche renforcée à base de céramique.

HomePod mini

En plus de ces quatre iPhone, Apple lèverait le voile sur une nouvelle enceinte connectée. Il s’agirait d’un HomePod mini. Il s’appuierait sur la puce S5 — celle que l’on trouve dans l’Apple Watch SE (et l’Apple Watch Series 5). Proposé sous la barre des 100 dollars, il ne mesurerait que 8 centimètres de haut (contre 17 pour le HomePod classique). Il serait attendu pour le 16 ou le 17 novembre.

