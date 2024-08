Lecture Zen Résumer l'article

Les rumeurs sont de plus en plus persistantes sur la sortie de l’iPhone 16, le nouveau smartphone très attendu d’Apple. Et la date vient de se préciser.

On vous l’annonçait déjà dans notre article dédié à la sortie de l’iPhone 16 : le nouveau smartphone d’Apple sera disponible en septembre. Et le média américain Bloomberg vient tout juste de nous donner une date spécifique.

Une sortie prévue au 20 septembre

L’agence de presse a ainsi révélé, ce 23 août 2024, qu’Apple prévoit de lancer l’iPhone 16 et ses dérivés dès le 10 septembre. La firme se prépare en tout cas à une annonce spéciale à cette date.

La marque aime dévoiler ses nouveaux iPhone un mardi, avant de les commercialiser 10 jours plus tard, un vendredi. Cela signifierait donc que l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seraient ensuite disponibles dès le 20 septembre, en magasin.

Apple pourrait en profiter pour lancer son Apple Watch 10, ses AirPods 4, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour Apple Intelligence.

Bloomberg a également donné quelques informations sur les projets d’Apple concernant les MacBook Pro : ils pourraient désormais contenir des processeurs M4. Cependant, la marque n’a pas pour habitude de dévoiler ses nouveaux ordinateurs en même temps que ses smartphones, donc il faudra patienter encore un peu pour en savoir davantage sur le sujet. Pour le reste, rendez-vous le 10 septembre.

