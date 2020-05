Dernière rumeur date pour les iPhone 12 : Apple équiperait les versions Pro d'un écran rafraîchi à 120 Hz.

Les rumeurs concernant la future gamme iPhone sont bel et bien lancées. Max Weinbach, journaliste de XDA Developers, a encore partagé un lot d’indiscrétion, en partenariat avec la chaîne YouTube EverythingApplePro, dans une vidéo publiée le 9 mai. Elle se concentre sur l’écran, qui pourrait donc être rafraîchi à 120 Hz — comme l’insinuaient déjà des bruits de couloir en juillet 2019.

Cette évolution, qui est plus que jamais à la mode sur le marché des smartphones (les Galaxy S20 en ont hérité récemment), ne concernerait que les futurs iPhone haut de gamme — les 12 Pro (6,1 pouces) et 12 Pro Max (6,7 pouces). Déjà présent sur l’iPad Pro depuis plusieurs générations (bien avant le passage à Face ID), ce taux de rafraîchissement permet d’améliorer le confort visuel grâce à une fluidité extrême — par exemple quand on navigue sur une page web.

Écran 120 Hz, Face ID amélioré, grosse batterie…

L’iPhone 12 Pro pourrait donc accueillir la fameuse technologie ProMotion des iPad Pro. Elle adapte dynamiquement le taux de rafraîchissement — entre 60 et 120 Hz — en fonction du contenu affiché. Comme il s’agit d’une fonctionnalité gourmande en énergie (notamment quand c’est le 120 Hz qui est actif), la batterie des iPhone serait plus grosse (on parle de 4 400 mAh pour le Pro Max, contre 3 969 pour le modèle actuel). Avec la gamme 11 sortie en 2019, Apple a pris de l’avance sur la batterie : l’iPhone, autrefois élève moyen du marché des smartphones, est devenu l’un des smartphones les plus autonomes.

Côté photo, plusieurs évolutions seraient à surveiller :

Amélioration des photos en basse lumière grâce à un meilleur autofocus, une meilleure stabilisation et un Smart HDR plus efficace dans la réduction de bruit ;

Le LiDAR améliorerait lui-aussi l’autofocus et la précision des photos en mode Portrait (le découpage de la profondeur) ;

On passerait à un zoom optique x3 (contre x2 aujourd’hui).

Le dernier point évoqué est dédié à Face ID : en plus d’une encoche réduite, les iPhone 12 pourraient être déverrouillés selon plusieurs angles. Cela permettrait de réveiller le smartphone plus facilement quand il est posé sur la table à côté de soi.

