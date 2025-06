Lecture Zen Résumer l'article

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple prévoit un nouveau Vision Pro dès 2027. En attendant, le modèle de casque actuel reviendrait avec une nouvelle puce. L’entreprise américaine aurait aussi l’intention de lancer des lunettes connectées dans deux ans, pour concurrencer Meta et Google.

Si le Vision Pro n’a pas rempli ses objectifs, Apple ne compte pas s’en détourner pour autant, d’après l’analyste Ming-Chi Kuo. Selon lui, il n’y aura pas de Vision Pro 2 en 2026, mais l’année suivante pour être celle de la réalité mixte. Il a publié ce 29 juin un billet de blog pour détailler sa réflexion, qu’il faut cependant prendre avec précaution : Apple peut toujours changer ses plans d’ici là.

Dans ces conditions, selon Ming-Chi Kuo, Apple ne devrait pas lancer de casque ni de lunettes connectées l’année prochaine : c’est en 2027 que « plusieurs lancements de produits sont prévus ». Apple aurait sept produits en cours de développement, dont trois Vision Pro et quatre paires de lunettes connectées. Selon Ming-Chi Kuo, cinq d’entre eux auraient un calendrier de développement confirmé, mais tous n’ont pas la certitude de sortir un jour.

Un nouveau Vision Pro dans quelques mois ?

Sur ce billet de blog, on peut lire qu’Apple prévoirait de commercialiser un nouveau Vision Pro pour le troisième trimestre. Apple voudrait en livrer entre 150 000 et 200 000 rien qu’en 2025. Rien ne devrait changer sur ce casque, sauf l’élément le plus important : la puce.

Le strap Annapro pour Apple Vision Pro. // Source : Numerama

Le Vision Pro qu’on connaît est équipé d’une puce M2. Apple voudrait passer à une puce M5, qui n’a pas encore été présentée par la marque. Tout porte à croire qu’Apple lance ce nouveau casque de réalité mixte en octobre (ou en novembre) prochain, en même temps que les prochains MacBook Pro, équipés de la puce M5. Ming-Chi Kuo précise que ce prochain Vision Pro « restera un produit de niche, visant à maintenir la présence sur le marché, à développer l’écosystème, à réduire les stocks de composants et à explorer les applications des casques de XR. »

Ce qu’on sait des prochains casques d’Apple

L’Apple Vision Air

Ce second « premier Vision Pro » permettrait à Apple de préparer la suite, avec un prix bien plus abordable. L’analyse écrit que la production d’un Vision Air est prévue pour le troisième trimestre 2027. Ce casque adopterait un tout nouveau format bien plus léger que le modèle actuel. L’Apple Vision Air serait plus de 40% plus léger par rapport au Vision Pro.

Je ne fais pas semblant pour la photo avec l’Apple Vision Pro // Source : Nino Barbey / Numerama

Un allègement permis par le remplacement du verre par le plastique et l’utilisation d’alliages de magnésium (les alliages en titane sont plus lourds et plus coûteux). Pas de puce Apple Silicon à l’intérieur, le fabricant utiliserait la dernière puce des iPhone. Pour réduire encore le prix, Apple retirerait certains capteurs.

Le Vision Pro 2

La vraie suite de l’Apple Vision Pro serait prévue pour le second semestre de 2028, du moins sa production en série.

Son design serait entièrement repensé, son poids réduit. Apple chercherait à le lancer à un prix inférieur par rapport à son premier casque, vendu à 3 999 euros en France. À l’intérieur, on trouverait une puce Apple Silicon, peut-être une puce M5.

Les lunettes connectées d’Apple arriveraient en 2027

L’analyste écrit qu’Apple croirait beaucoup au marché des lunettes connectées et pourrait faire le faire passer à 10 millions d’unités livrées en 2027, contre 3 à 5 millions selon les prévisions actuelles (sans Apple). Le premier modèle de la marque serait une paire qui entrerait en production au deuxième trimestre 2027. Elle se rapprocherait des Ray-Ban Meta.

Selfie avec les Meta Ray-Ban. // Source : Numerama

Ces lunettes ne seraient pas dotées d’écran, on ne pourrait les contrôler qu’avec la voix (via le nouveau Siri) et les gestes. Elles seraient dotées d’au moins un appareil photo, pour enregistrer des photos et des vidéos, ou encore analyser l’environnement avec de l’IA. Il y aurait des haut-parleurs pour passer des appels, discuter avec Siri.

L’autre paire de lunettes d’Apple

Apple aurait une autre paire dans ses cartons, cette fois-ci avec un modèle qui se rapprocherait des nouvelles Google Glass ou du projet Orion de Meta. C’est-à-dire une paire de lunettes avec des écrans sur les verres.

Les nouvelles lunettes de Google. // Source : Google

Elle entrerait en production au second semestre 2028, toujours selon Ming-Chi Kuo. En plus de tout ça, Apple prévoirait une autre variante, sans date de prévue pour le moment.

