Le directeur d’Apple en charge des modèles d’IA part chez Meta. L’entreprise de Mark Zuckerberg a réussi à le débaucher, à coups de millions de dollars. Meta tente de réunir des équipes de choc pour avancer à grands pas sur l’IA.

Ces dernières semaines, ça bouge beaucoup dans la Silicon Valley. De nombreux ingénieurs en intelligence artificielle ont reçu de très belles propositions d’emploi. La plupart viennent de Meta : l’entreprise de Mark Zuckerberg cherche à recruter dans l’IA et met la main au portefeuille, pour voler les meilleurs talents de ses concurrents. Son dernier débauchage : Ruoming Pang, ingénieur en charge des modèles IA d’Apple, comme l’a révélé Bloomberg le lundi 8 juillet.

Après la guerre de l’IA, la guerre des ingénieurs en IA

Pour le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, c’est « l’un des changements de poste les plus importants dans le secteur de l’IA depuis le début de l’ère de l’IA générative ». Lui qui connaît bien Apple écrit que « Ruoming est le chercheur en IA le plus respecté d’Apple, et son départ, dans le contexte de la tourmente qui secoue Apple, pourrait bien avoir des répercussions considérables ».

Ruoming Pang est arrivé chez Apple en 2021 : il venait de chez Google où il était depuis quinze ans. Dans ce poste prestigieux, Pang dirigeait une équipe d’une centaine de personnes pour gérer les grands modèles de langage. C’est le cœur d’Apple Intelligence et des autres fonctions IA de ses produits qui vient de partir.

Le compte de Ruoming Pang sur LinkedIn // Source : Capture Numerama

Ruoming Pang donc chez Meta, qui a confirmé son recrutement. Le journaliste Mark Gurman écrit que Meta aurait proposé à Ruoming Pang un salaire annuel de plusieurs dizaines de millions de dollars. Selon lui, d’autres membres de l’équipe de Pang pourraient quitter Apple pour Meta ou une autre société concurrente dans les mois à venir. Une mauvaise nouvelle pour une entreprise qui peine déjà à s’imposer avec l’IA.

Meta lâche des millions de dollars pour recruter

Bloomberg rappelle que durant ces dernières semaines, Meta a réussi à débaucher de grands noms de l’IA, comme Alexandr Wang de Scale AI, l’entrepreneur Daniel Gross (personnalité très influente dans le domaine de l’IA), l’ancien dirigeant de Github Nat Friedman, Yuanzhi Li, chercheur chez OpenAI, Anton Bakhtin d’Anthropic, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov et Xiaohua Zhai, passés par DeepMind et OpenAI, etc. L’entreprise monte une « super équipe » pour prendre le lead sur le secteur.

Mark Zuckerberg et les lunettes Meta Ray-Ban. // Source : Meta

Dans ces recrutements, c’est parfois Mark Zuckerberg lui-même qui intervient et échange avec les ingénieurs. L’IA est devenue sa priorité numéro un, Meta tente de rester « dans la course » face à Google et OpenAI notamment. Parmi les dizaines de milliards de dollars que Meta va dépenser pour créer une « superintelligence », plusieurs centaines de millions vont être consacrées aux salaires de ces stars de la Silicon Valley. Pour convaincre ces ingénieurs d’IA et mettre la pression à ses concurrents, Meta fait le jeu des salaires. Sam Altman a révélé que Meta aurait fait des offres à 200 millions de dollars aux meilleurs ingénieurs d’OpenAI : 100 millions à la signature et 100 millions par an.

