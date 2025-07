Lecture Zen Résumer l'article

La troisième bêta développeur d’iOS 26 renonce partiellement au design Liquid Glass et le remplace par une interface plus opaque, avec un léger effet de transparence. L’ambitieux nouveau langage visuel d’Apple a déjà du plomb dans l’aile.

À quoi ressemblera iOS 26 en septembre ? Annoncée par Apple en juin lors de la WWDC, la future mise à jour de l’iPhone est censée amener un des plus grands changements esthétiques de l’histoire du produit. Le Liquid Glass (verre liquide), comme Apple l’appelle, ajoute des animations avec un effet liquide par dessus les éléments d’interface, désormais flottants. La transparence est aussi à l’honneur dans iOS 26, parfois avec une lisibilité amoindrie. Un choix officiellement assumé par Apple, qui prépare un avenir où les interfaces s’oublieront et se superposeront à la réalité.

Si Apple semblait jusque-là sûr de son choix (malgré un léger amincissement de l’effet avec la seconde bêta), le choix de la marque avec la troisième bêta d’iOS 26, publiée le 7 juillet, a de quoi laisser perplexe. Le Liquid Glass s’est complètement transformé : l’effet liquide avec des animations calculées en temps réel est remplacé par une interface plus sobre, toujours transparente, mais moins vivante et plus proche de la glace pillée que de l’eau en mouvement.

Bêta 2 en haut, bêta 3 à droite. iOS 26 rend son Liquid Glass opaque. // Source : 9to5mac

Frosted Glass : Apple va-t-il renoncer au Liquid Glass ?

Face aux nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, Apple a-t-il changé ses plans ? De nombreux internautes se sont moqués du Liquid Glass lors de son annonce, à qui ils reprochaient sa radicalité.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

La réalité est sans doute plus nuancée : le Liquid Glass complique la lecture de certains éléments, mais est généralement somptueux. Son intégration à certaines applications, comme Musique, était une pure réussite. Les albums semblaient se déformer sous les éléments d’interface, avec des reflets dans tous les sens, comme avec du vrai verre.

Musique avant, Musique après. Le Liquid Glass a changé. // Source : Apple Hub

Avec la bêta 3 d’iOS 26, Musique redevient plus classique. La barre de navigation est blanche ou noire, avec un très léger effet de transparence, qui ne crée plus d’effets de déformation façon goutte d’eau. Toute la magie du Liquid Glass a disparu : iOS 26 n’est plus qu’une évolution du design, pas une transformation de l’interface utilisateur.

Un constat qui se vérifie aussi ailleurs : toutes les barres flottantes ont abandonné le Liquid Glass. On jurerait que l’option Réduire la transparence est activée par défaut, sans possibilité de la désactiver.

D’autres éléments d’interface, comme l’heure et le centre de contrôle, perdent aussi leur effet liquide. Apple le conserve à quelques endroits (les dossiers et les icônes), mais la joue beaucoup plus sobrement ailleurs.

Un bug, un test ou un vrai renoncement ?

Un mois après son annonce, le Liquid Glass est-il déjà enterré ? La colère des utilisateurs de la bêta 3 pourrait inciter Apple à le faire revenir, au moins partiellement, dans une future bêta 4. Il est aussi possible qu’il s’agisse juste d’un bug : l’effet semble toujours présent, mais est très souvent réduit à un affichage trop opaque pour être distingué. Certains suspectent Apple de vouloir régler des problèmes de performance avant de le réactiver par défaut. Le passage du clair au sombre était notamment mal géré en bêta 2 : cet aspect semble corrigé avec le Liquid Glass aminci.

Autre hypothèse : à quelques jours de la sortie de la bêta publique, Apple teste-t-il une approche plus sobre pour trouver le bon équilibre sans provoquer un tollé ? La bêta 2 avait déjà réduit la transparence, il ne serait pas surprenant qu’Apple fasse juste différents tests, avant de réintroduire le Liquid Glass plus tard cet été.

macOS Tahoe perd aussi sa transparence en bêta 3, avce des notifications sur un fond opaque. // Source : Capture Numerama

Il est trop tôt pour parler de la mort du Liquid Glass, mais les tests d’Apple avec la bêta 3 suggèrent que la bonne formule n’a pas encore été trouvée. Espérons que la marque fera revenir son interface ambitieuse, histoire de renouveler un peu plus l’univers de l’informatique.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama