Lecture Zen Résumer l'article

Figure historique d’Apple depuis 27 ans, Jeff Williams, le Directeur des Opérations de la plus grande marque tech du monde, quittera son poste à la fin de l’année. Longtemps présenté comme le successeur de Tim Cook, Jeff Williams ne deviendra pas le grand patron d’Apple.

La prochaine révolution d’Apple n’est pas le nouvel iPhone, mais un chamboulement dans sa direction.

Dans un communiqué publié le 8 juillet, l’entreprise annonce un changement historique : Jeff Williams, son Directeur des Opérations (COO) depuis 2015 et un des plus hauts cadres de l’entreprise depuis 1998, prendra sa retraite à la fin de l’année. Sabih Khan, l’actuel vice-président en charge des opérations, prendra le relai. En attendant, Tim Cook va récupérer encore plus de responsabilités, alors que l’heure de lancer sa propre succession semble se rapprocher.

Jeff Williams était le favori pour remplacer Tim Cook

Depuis 2011, Tim Cook est le grand patron d’Apple. C’est Steve Jobs qui l’a nommé quand sa santé ne lui a plus permis de diriger l’entreprise, seulement quelques semaines avant son décés. Auparavant, Tim Cook était le COO d’Apple, le poste actuellement occupé par Jeff Williams.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Pendant longtemps, le nom de Jeff Williams était considéré comme celui du favori pour remplacer Tim Cook le jour de son départ. Mais un problème s’est amplifié avec le temps : né en 1963, Jeff Williams a peu d’écart avec Tim Cook (1960). Chaque année de plus passée à la tête d’Apple par l’actuel CEO rendait improbable la nomination de Jeff Williams.

Jeff Williams à gauche, Sabih Khan à droite. // Source : Apple

Avec l’annonce de sa retraite, Jeff Williams se retire des discussions pour diriger Apple un jour. L’actuel COO devrait rester dans l’entreprise au sein d’un plus petit rôle, à la manière du vétéran Phil Schiller qui supervise encore l’App Store. Mais le départ de Jeff Williams est avant tout symbolique : tous les cadres d’Apple présents à la fin de l’ère Jobs et au début de l’ère Cook partent. Apple s’est totalement renouvelé ces 10 dernières années, comme en témoignent les départs de Phil Schiller, Jonathan Ive, Angela Ahrendts ou Evans Hankey.

La dernière danse de Tim Cook ?

« Jeff et moi travaillons ensemble depuis toujours, et Apple ne serait pas ce qu’elle est sans lui. Il a contribué à créer l’une des chaînes d’approvisionnement les plus respectées au monde, lancé l’Apple Watch et supervisé son développement, élaboré la stratégie d’Apple en matière de santé et dirigé notre équipe de designers de classe mondiale avec beaucoup de sagesse, de cœur et de dévouement », déclare Tim Cook dans le communqiué de la marque. Apple raconte notamment que Jeff Williams a contribué à étendre Apple sur différnts marché, notamment en Asie, lancé des programmes importants, a contribué aux lancements des iPod et iPhone et supervisé le lancement de la Watch.

Sabih Khan, un visage plus discret mais déjà puissant chez Apple, commencera à succéder à Jeff Williams dès la fin du mois, avec une transition complétée à la fin de l’année. Le communiqué d’Apple rappelle que Sabih Khan a plus de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise, même s’il n’a rejoint la direction qu’en 2019. Sa mission sera lourde : il devra gérer la chaîne d’Apple dans un conetexte politique nouveau, entre surtaxes douanières et relocalisation.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Selon le toujours très bien informé Mark Gurman de Bloomberg, ce changement s’accompagne d’un autre : l’équipe design, qui dépendait de Jeff Williams, sera désormais supervisée par Tim Cook.

En ce qui concerne l’Apple Watch, le produit chouchou de Jeff Williams qu’il annonçait souvent lui-même lors des keynote, Bloomberg parie sur John Ternus. Le responsable du hardware est désormais l’ultra-favori pour diriger Apple après Tim Cook. Mais le CEO est-il prêt à quitter le navire ? Tout laisse penser que Tim Cook restera encore plusieurs années, possiblement jusqu’au début des années 2030.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama