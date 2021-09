Au premier abord, l'iPhone 13 ressemble beaucoup à l’iPhone 12. Mais que se passe-t-il quand on plonge dans la fiche technique des deux téléphones ? Quelle différence le nouveau mobile d’Apple peut-il faire valoir ?

L’iPhone 13 est là, mais ce n’est pas pour autant qu’il a chassé l’iPhone 12 de la gamme de produits Apple. Le mobile de l’année dernière est encore vendu par la marque, mais il a simplement baissé de prix (pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas forcément s’équiper des toutes dernières technologies).

On fait le tour des différences entre les deux appareils.

iPhone 12 versus iPhone 13 : quelles différences de design

Les iPhone 12 et les iPhone 13 sont très similaires en termes de design, tout comme sur les modèles Pro. Les nouveaux mobiles d’Apple n’ont opéré que peu de changements esthétiques par rapport à la génération précédente. Seule l’encoche en haut de l’écran a été légèrement réduite (de 20 %) sur la nouvelle version.

Les capteurs photo ont été arrangés en diagonale plutôt que l’un en dessous de l’autre, aussi.

Autrement, la taille de l’écran reste la même à 6,1 pouces et les deux générations de téléphones se ressemblent beaucoup.

Écran

Si l’on en croit le discours d’Apple, l’écran Super Retina de l’iPhone 13 est « 28 % plus lumineux » que celui de l’iPhone 12. Il peut aussi monter jusqu’à 800 nits en luminosité standard et 1200 nits si un rendu HDR l’exige.

Autrement, les deux téléphones ont le même afficheur OLED, la même face avant en « Ceramic Shield » supposément hyper résistantes et les mêmes fonctionnalités True Tone et Haptic Touch. Les deux générations supportent la gamme de couleurs DCI-P3.

La photo entre iPhone 12 et iPhone 13

C’est probablement sur le front de la photo que cet iPhone 13 se démarque le plus de son prédécesseur. Les deux capteurs grand-angle et ultra grand-angle de l’iPhone 13 pointent toujours à 12 Mpx chacun, mais leur construction a été améliorée. L’iPhone 13 et le 13 Mini profitent désormais d’une stabilisation mécanique sur le capteur grand-angle — ce qui n’était pas le cas pour le 12.

Cela devrait permettre à l’iPhone 13 de réduire le flou de bougé sur les photos et surtout de capturer de meilleures photos de nuit grâce à un temps de pause plus long.

Des tas d’autres fonctionnalités logiciels ont aussi été ajoutés à l’iPhone 13, ce qui devrait en faire un photophone un poil plus compétent que l’iPhone 12. Sur le module photo avant, rien ne semble avoir bougé, par contre.

Performances

Qui dit nouvel iPhone, dit automatiquement nouveau processeur construit par Apple. La puce A15 Bionic vient remplacer la A14 Bionic qui équipait l’iPhone 12. Sur le papier, les deux processeurs ont des caractéristiques techniques assez similaires : 2 cœurs dédiés à la performance et 4 cœurs « à haute efficacité énergétique ».

La A15 comme la A14 est gravée en 5 nanomètres. Cette année cependant, la puce dédiée à l’intelligence artificielle a été améliorée, tout comme la partie dédiée aux performances graphiques. Mais Apple est resté assez discret sur les autres aspects qui différencient cette nouvelle puce de l’ancienne.

L’autonomie de l’iPhone 13 a été améliorée

Les iPhone 13 et 13 Mini embarquent une batterie plus grande que les mobiles de la génération précédente.

La batterie de l’iPhone 13 Mini promet ainsi 1h30 d’autonomie en plus par rapport à l’iPhone 12 Mini.

Celle de l’iPhone 13 promet de durer 2h30 plus longtemps que celles de l’iPhone 12.

Ce sont des améliorations bienvenues, surtout dans le cas du Mini qui avait une autonomie souvent trop légère.

Oui, l’iPhone 13 ressemble à l’iPhone 12

L’iPhone 13 n’est pas une révolution par rapport au modèle précédent. Par bien des aspects, le nouveau téléphone d’Apple ressemble à celui de 2020. Cela dit, le constructeur a amélioré des points clés comme les performances photo et l’autonomie qui font que ce nouveau modèle se démarque tout de même de l’ancien.

L’iPhone 13 est une évolution tranquille de l’iPhone 12, sur lequel vous n’avez pas de raison de vous jeter si vous êtes heureux avec votre smartphone actuel.

