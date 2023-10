C’est le dernier jour pour profiter des French Days. Vous avez jusqu’à 23 h 59 ce soir pour changer de smartphone, renouveler votre TV ou investir dans un PC en profitant des bons plans tech des French Days. Inutile de chiner pendant des heures sur les sites de Boulanger, la Fnac, Darty ou encore Amazon, Numerama l’a fait pour vous et voici les meilleures offres du rayon informatique et multimédia que nous avons trouvé.

Une fois de plus, vous pouvez compter sur Numerama pour le suivi des French Days. C’est la dernière journée pour profiter des French Days. Sur la toile et en magasin, une quantité monstre de promos sur tout un tas de produits tech sont encore disponibles, encore faut-il tomber dessus. Smartphones, TV, écran, laptop, tout le matériel informatique et multimédia y passe. Pour vous aider à différencier les offres entre elle et éviter de se faire avoir pendant les French Days, Numerama tient à jour cette sélection de promos vraiment intéressantes sur toute la tech.

Les bons plans tech des French Days

Découvrez notre sélection des meilleurs bons plans du jour

👉 Ce bundle de la Fnac avec la PS5 en promo est très intéressant

👉 Le pack de démarrage Philips Hue est 70 € moins cher pendant les French Days

👉 L’iPad 9 reste très performant et vraiment abordable en promo pour les French Days

👉 Profitez du meilleur du son à prix réduit avec ce casque Sony en réduction pendant les French Days

👉 Ce vélo électrique de Décathlon perd 300 € sur son prix pour les French Days

Les Meilleures offres chez Darty, Boulanger, Fnac, Amazon et compagnie

La maison connectée pendant les French Days

👉 Retrouvez notre guide dédié aux aspirateurs en promos pendant

Les télés des French Days

👉 Retrouvez notre guide dédié aux TV en promo à saisir pour les French Days

Les smartphones des French Days

👉 Retrouvez notre sélection de 5 smartphones qui valent vraiment le coup pendant les French Days.

Les PC et tablettes des French Days

La maison connectée est plus accessible pendant les French Days

L’aspirateur robot Roomba 697

On a souvent dit qu’il fallait investir une belle somme dans un bon aspirateur robot. C’était sans compter les promotions pendant les évènements commerciaux. En ce dernier jour des French Days, vous pouvez vous équiper du Roomba 697 pour 180 €. Une excellente affaire, pour une marque reconnue dans le domaine et un appareil efficace.

Le Roomba 697 est un excellent rapport qualité prix en promo pour les French Days // Source : monatge Numerama

La marque iRobto est réputé dans le rayon des aspirateurs robots pour ses appareils fiable et robustes. Loin des best-sellers de la marque, le Roomba 697 effectue un travail remarquable et à moins de 200 €, c’est un excellent choix pour quiconque voudrait tester le confort de l’aspirateur robot. Sans remplacer un ménage en profondeur, ce petit robot aspire miettes et poussières avec une puissance suffisante pour laisser vos sols propres. Une belle autonomie d’une heure et demie lui permet de réaliser le ménage dans la plupart de vos pièces. L’application permet d’ailleurs de paramétrer vos sessions d’aspiration. Petit, pratique et performant, il est un fidèle compagnon de ménage qui remplit modestement sa tâche.

Pack Philips Hue à 139 € chez Boulanger

Les ampoules connectées Philips Hue méritent leur réputation. Cependant, elles ne sont pas données. Les French Days sont une excellente occasion pour faire un premier pas vers la domotique sans se ruiner. Habituellement vendu 179 €, le pack Découverte Philips Hue est à 139 € chez Boulanger. Il contient deux ampoules E27, un pont de connexion, une télécommande et une petite lampe d’ambiance.

La gamme Philips Hue est une référence incontournable d’ampoule connectée // Source : montage Numerama

Philips, marque bien connue pour ces téléviseurs et sa technologie Ambilight s’est emparé du marché de l’éclairage connecté. Sa gamme d‘ampoules connectées Hue est un vrai succès. Facile à installer, la prise en main de l’application est rapide et permet de varier l’éclairage de vos pièces au gré de vos humeurs et de vos envies. Créez une ambiance studieuse ou préparez un coin cinéma cosy pour la soirée films du week end.

Boulanger propose le Dyson V15 Detect 100 € moins cher

Marque incontournable dans le rayon des aspirateurs balais, Dyson est réputé pour la qualité de ses produits, son design, mais aussi par des prix très élevés. La période des French Days est idéale pour s’équiper d’un Dyson moins cher. Le site Boulanger affiche en ce moment le V15 Detect absolute à 699 €, soit une économie de 100 € sur son prix habituel.

Le Dyson V15 Detect Absolute est l’un des meilleurs aspirateurs balais // Source : montage Numerama

Même s’il n’est pas le plus léger de sa catégorie, le Dyson V15 Detect Absolute aspire du sol au plafond vos sols, moquettes et tapis. Le collecteur de 0,8 L permet d’aspirer une grande quantité de poussière avant de devoir être vidangé. Muni de filtre Hepa, l’aspirateur de Dyson capture les allergènes et composés volatiles pour une meilleure qualité de l’environnement intérieur, sans remplacer bien sûr un bon purificateur d’air. Le V15 dispose d’une autonomie d’1 heure et se transforme en petit aspirateur à main bien pratique pour les fins de repas. À l’emploi, tout glisse et le ménage devient un plus agréable.

Aspirateur balais Samsung Jet 75 à 379 € au lieu de 579 € chez Boulanger

Boulanger applique une réduction de 34 % sur l’aspirateur balais Jet 75 de Samsung, le faisant passer de 579 € à 379 € pendant les French Days.

L’aspirateur balais Samsung Jet 75 et ses accessoires en promotion pour les French Days // Source : Montage Numerama

Samsung est partout et aussi là où on l’attend le moins. Son aspirateur balais est cependant une belle réussite. Léger avec ses 2,6 kilos, il s’équipe des dernières technologies pour offrir une efficacité d’aspiration remarquable. Il vous accompagne une bonne heure dans votre ménage, une autonomie généreuse que peu de modèle peuvent mettre en avant. Une belle surprise, surtout à ce prix défiant toute concurrence. Notre guide des meilleurs aspirateurs balais vous permettra de le comparer.

Cdiscount propose l’Apple Watch Series 8 avec 100 € de remise

La montre connectée haut de gamme d’Apple a déjà profité de la sortie de la dernière Watch Series 9 pour perdre une cinquantaine d’euros sur son prix de sortie et passer à 449 €. En cette période de French Days, Cdiscount la propose encore moins chère, de cent euros, à 349 €. À noter que la réduction est valable sur le coloris rouge avec le boitier de 41 mm.

L’Apple Watch Series 8 est une véritable réussite. Elle intègre de multiples capteurs comme la fréquence cardiaque, l’ECG ou encore l’oxymètre de pouls et la température pour un suivi santé fiable. On retrouve toute l’ergonomie d’Apple avec un écosystème toujours aussi bien ficelé qui permet de passer de son iPhone à sa montre connectée avec la plus grande fluidité. Répondez à cos appels ou envoyez un message de votre montre. L’écran est personnalisable et il est possible de faire défiler les photos de votre galerie. Le GPS est fiable et précis pour tracker votre activité sportive quotidienne et vous encourage à maintenir un bon rythme. À ce prix, il n’y a plus à hésiter. Retrouvez-la dans notre guide des meilleures montres connectées.

Les TV en promos pour les French Days

TV Samsung 55″ de la série QE à 589 € au lieu de 750 €

La série QE de téléviseurs QLED de Samsung se situe en milieu de gamme. Le modèle QE55Q60 de 55 pouces coûte environ 750 € en dehors de toutes promotions. Pour les French Days, on l’a trouvé sur le site Rue du Commerce pour 589 €.

Récemment sorti, le téléviseur de Samsung offre une belle dalle QLED de 138 cm de diagonal. Les bordures fines laissent la place à l’immersion, renforcé par la qualité cinéma de l’HDR et l’HDR 10+. Sans arriver à la hauteur des contrastes de l’OLED, l’écran offre une belle qualité d’image pourvu qu’on ne la regarde pas dans un salon baigné de lumière. Sans ports HDMI 2.1 et fréquencé à 50 Hz, l’écran ne se prédestine pas particulièrement au gaming, bien qu’il soit tout de même possible de brancher une console. Smart TV oblige, vous pouvez accéder à vos services de SVOD préférés et la connectique assez fournie vous permettra d’y adjoindre une barre de son ou de connecter vos appareils en Bluetooth et en Wi-Fi.

TV QLED 4K Samsung 65″ à 799 € au lieu de 1 499 € chez Cdiscount

Samsung propose son téléviseur 65Q70B pas loin de 1 500 €. Il est possible de le trouver aux alentours de 1 000 € sur les sites revendeurs. En cette période de French Days, vous la retrouvez à presque moitié prix à moins de 800 €. C’est encore chez C Discount que ça se passe et il faut entrer le code 25DES299 pour bénéficier complètement de la promotion. Sinon la télé est affichée à 799 €.

TV haut de gamme sorti en 2022, le modèle Q70B de Samsung ne perd rien de ses qualités en 2023. Il s’agit ici d’un grand modèle de 65″. Assurez-vous tout de même de disposer d’assez d’espace pour visionner vos films et séries préférés confortablement. Sa dalle 4K profite d’une Utra Haute Definition avec une résolution de 3840 x 2160. HDR et VRR sont de la partie. Comparez-le avec notre sélection des meilleurs TV 4K.

Les smartphones en promo pour les French Days

iPhone 15 à 914 € au lieu de 969 €

À peine sorti, l’iPhone 15 affiché à 969 € sur le site d’Apple, passe à 914 € sur le site Rakuten à l’occasion des French Days. Il s’agit de la version chinoise, qui reste une bonne opportunité pour s’équiper avec l’un des meilleurs smartphones du moment.

Le tout nouveau iPhone 15 est déjà en promo pour les French Days

Le nouvel iPhone est disponible à la vente depuis quelques jours seulement. Le dernier smartphone haut de gamme d’Apple a fait un vrai bon avec l’apparition d’une nouvelle puce et du Dynamic Island sur son modèle le plus accessible. L’iPhone 15 signe l’abandon complet du port Lightning au profit de l’USB-C. De quoi vous faciliter la vie pour la recharge de vos différents appareils. Toujours aussi fin et épuré, l’esthétisme du téléphone est toujours à la hauteur de la réputation de la marque qui ne cesse de s’améliorer. Un nouveau procédé de peinture permet un rendu mat moins salissant du plus bel effet.

Honor 90 5G à 374 €

Tout beau tout neuf, le smartphone milieu de gamme d’Honor coûte initialement aux environs de 600 €. Pendant les French Days, on l’a trouvé à 375 €. Certes, il ne figure pas dans notre guide des meilleurs smartphones de l’année, il a cependant quelques arguments convaincants.

Le Honor 90 est à 344 € pendant les French Days

Avec son capteur principal de 200 Mpx, sa 5G, et son écran AMOLED de 6,7 pouces rafraîchit à 120 Hz, le Honor 90 a tout d’un grand. Il est d’ailleurs assez imposant et les plus petites mains devront prendre le temps de s’adapter. Honor peaufine son appareil en proposant un écran incurvé pourvue de l’HDR 10+ pour une immersion complète. Le SoC Snapdragon 7 Gen 1 offre fluidité et performances, mais montrera quelques signes de faiblesses sur les jeux gourmands avec les graphismes poussés à fond. La proposition d’Honor est honnête et à moins de 380 €, c’est carrément une bonne affaire.

Samsung Galaxy A54 5G à 329 € au lieu de 499 € sur le site Rakuten

Samsung décline son Galaxy dans un modèle milieu de gamme, le A54. En dehors de toute promotion, on le trouve à 499 €. Le site Rakuten propose en ce moment, le Samsung Galaxy A54 5G passe à 329 €.

Le Samsung Galaxy A54 couleur Lime est à 314 € sur Rakuten pour les French Days // Source : montage Numerama

En toute modestie, le Samsung Galaxy A54 embarque l’essentiel. Sa puce Exynos 1380 est couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce qui lui permet d’atteindre les 120 Hz en jeu sans chauffer. Le design se rapproche des plus haut de gamme de la marque avec un dos en verre et le Galaxy A54 est certifié IP67. Il résistera à une chute accidentelle dans l’eau. Son écran de 6,4 pouces intègre une dalle AMOLED en Full HD+. Loin des photophones ultra sophistiqués, le module photo du Galaxy A54 s’en sort honorablement de jour, comme de nuit.

Les PC portables qui valent le coup pendant les French Days

Le petit PC Huawei obtient 250 € de remise pendant les French Days

Le site officiel Huawei propose sont Matebook D15 AMD avec 250 € de remise. Au lieu de coûter 849 €, il vous sera facturé 599 € pendant les French Days. Une belle opportunité pour les étudiants.

Huawei baisse le prix de son Matebook de 250 €

Avec sa dalle de 15″ et son processeur AMD Ryzen 7, le Matebook dispose d’une belle fiche technique qu’il n’a pas à envier aux ultra portables concurrents. 16 Go de RAM et 512 Go de stockage viennent en aide au processeur. Son design fin n’est pas sans rappeler celui des MacBook. Ses dimensions et son poids de 2,5 kilos permettent de l’emporter partout. Sa dalle IPS offre une résolution de 1 920 x 1 080 pixels. Sans être une machine de guerre, il sera parfait pour consulter vos mails, visionner des vidéos, naviguer sur internet et réaliser des tâches de bureautique. La navigation est fluide et la frappe du clavier agréable.

PC HP Victus 16 à 999 € au lieu de 1 299 € chez Cdiscount

L’ordinateur portable gamer Victus 16 de la marque HP se trouve habituellement entre 1 100 et 1 300 € Pendant les French Days, Cdiscount le propose à 999 €.

L’ordinateur HP Victus 16 est en promo pour les French Days // Source : montage Numerama

Équipé d’un écran de 16,1 pouces surmonté d’une dalle IPS avec un affichage FHD et un taux de rafraichissement de 144 Hz, l’ordinateur Victus 16 se prête aisément au jeu. En effet, la gamme Victus d’HP s’adresse en premier lieu aux gameuses et gameurs. On retrouve ainsi une RXTX 4060, ce n’est pas la plus puissante ni la carte graphique dernier cri, mais elle a déjà fait ses preuves. Côté processeur, c’est un Intel core i5-13500H qui fait tourner la machine et il peut compter sur les 16Go de RAM et sur ses 512 Go de stockage en SSD pour l’épauler.

Retrouvez notre sélection des meilleurs PC Portables

Le SSD Samsung 980 Pro 2 To à 124 € sur Amazon

Rarement le SSD de Samsung compatible avec la PS5 n’a été aussi abordable. Pour les French Days, retrouvez le SSD 980 Pro 2 To au prix du 1 To à seulement 124 €.

Le SSD Samsung 980 Pro 2 To est au prix du 1 To pour les French Days // Source : montage Numerama

Référence incontournable, le SSD 980 Pro de Samsung améliorera aussi bien les performances de votre PC qu’il élargira la capacité de stockage de la PlayStation pour garder les meilleurs jeux PS5 sur votre console. Les débits qu’offre l’interface PCIe 4.0 montent jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et à plus de 5 000 Mo/s en écriture. N’oubliez pas d’équiper votre SSD d’un dissipateur thermique si vous comptez l’utiliser avec votre PlayStation 5. Retrouvez d’autres modèles de SSD compatibles PS5 dans notre guide dédié.

Xiaomi Pad 6 à 330 € au lieu de 399 €

La dernière tablette de Xiaomi, le Pad 6 est vendu 399 € sur le site officiel de la marque. Durant les French Days, le site Cdiscount fait baisser son prix pas loin d’une centaine d’euros et l’affiche à 330 €. C’est une trentaine d’euros de plus que la semaine dernière, mais toujours 70 € d’économisés.

La dernière tablette de Xiaomi baisse son prix de 130 € pour les French Days // Source : montage Numerama

Un bel écran de 11 pouces rafraîchit à 140 Hz équipe la tablette de Xiaomi. Certes, ce n’est pas de l’OLED, mais l’image est lumineuse et de bonne qualité grâce à sa définition WQHD+ de 2,8K. Le SoC Snapdragon 870 de chez Qualcomm assure fluidité et performances peu importe les tâches que vous lancerez. Elle montrera quelques signes de faiblesse dans de rare cas comme des jeux 3D avec les graphismes poussées à fond. Endurante et fluide, elle n’a pas à rougir face à la concurrence et son prix très attractif pendant les French Days la rend encore plus séduisante.

Les Airpods Pro 2 sont à moins de 250 € sur Ubaldi

À leur sortie, les AirPods Pro 2 frôlaient les 300 €. Maintenant, on les trouve à 279 € sur le site d’Apple. Pendant les French Days, Ubaldi baisse leur prix et les affiche à 249 €. Même si ce n’est pas leur prix le plus bas, il devient franchement intéressant de se les procurer pour moins de 250 €.

Les AirPods Pro2 sont 30 € moins cher pendant les French Days sur Amazon // Source : montage Numerama

Les AirPods Pro 2 sont sans hésiter l’une des meilleures références d’écouteurs sans fil avec réduction de bruit active. L’ANC est bluffante et pas loin de celle obtenue avec des casques de type circum-auriculaire qui englobent bien toute l’oreille. Une fois insérés à l’entrée du conduit auditif, les Airpods Pro 2 se font oublier. Confortables, ils ne bougent pas. Bien pensés, les derniers écouteurs d’Apple permettent de changer de piste ou d’adapter le volume d’un glissement de doigts sur la tige. Le boitier est compatible avec la recharge Mag Safe et l’autonomie des écouteurs leur confère jusqu’à 6 h d’écoute en une seule charge. La qualité sonore est également au rendez-vous.

Casque audio Beats Studio 3 à 199 € chez Darty

Le casque audio sans fil Beats Studio 3 se trouve en temps normal à 249 €. Darty les propose avec une réduction de 60 € à l’occasion des French Days. Vous les trouvez donc à moins de 200 €.

Casque audio Beats Studio 3 couleur gris ombre // Source : montage Numerama

La qualité des produits audios de la marque Beats n’est plus à prouver. Derrière la marque, Apple est aux commandes et propose un casque wireless doté d’une réduction de bruit active efficace avec toujours ce design sobre et épuré. Si vous cherchez un casque haut de gamme, confortable et endurant, inutile de dépenser le double. Retrouvez les meilleurs casques audio sans fil dans notre guide dédié.

En savoir plus sur les French Days 2023

Quand ont lieu les French Days et combien de temps ça dure ?

Les French Days se déroulent deux fois par an. La première édition de 2023 s’est tenue au printemps du 3 au 9 mai, soit une semaine.

Date des French Days :

Pour la rentrée, les French Days d’automne vous donne rendez-vous du mardi 26 septembre 2023, à 7 h, jusqu’au lundi 2 octobre, 23 h 59. Sept jours durant lesquels vous pouvez réaliser de bonnes affaires.

C’est quoi les French Days ?

C’est tout simplement la réponse française au Black Friday. De grandes enseignes et marketplaces de l’hexagone, ont créé on 2018 les French Days. C’est une semaine durant laquelle les boutiques en ligne et magasins proposent tout un tas de réductions sur une sélection d’article.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Le futur de Numerama arrive bientôt ! Mais avant ça, on a besoin de vous. Vous avez 3 minutes ? Répondez à notre enquête

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.