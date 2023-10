[Deal du Jour] La PlayStation 5 bénéficie rarement de promotions. Le modèle Standard profite en ce moment d’une offre intéressante sur sa boutique officielle et chez d’autres revendeurs, avec une réduction et un jeu offert.

C’est quoi, cette offre sur la PS5 modèle standard ?

Sony profite des French Days pour proposer sa PlayStation 5 Standard dans un bundle. Normalement vendue au prix de 549,99 €, elle est en ce moment proposée sur La Fnac au prix de 499,99 €. Le jeu EA Sports FC 24, d’une valeur de 69,99 €, est de plus offert dans ce pack.

C’est quoi, le modèle standard de la PS5 ?

Comme la Xbox Series, La PlayStation 5 se décline en deux versions : standard avec un lecteur de disque et digitale. Cette version Standard s’accompagne d’un processeur AMD Zen 2 3.5 GHz à 8 cœurs et de 10 TeraFLOPs, pour faire tourner les jeux en 4K jusqu’à 30 ou 60 FPS. La console a de la puissance à revendre, en témoignent certains titres triple A qui font office d’excellentes vitrines pour les capacités de la console. Vous les retrouverez dans notre guide des meilleurs jeux PS5. L’interface de la console est ergonomique, et met en avant les fonctionnalités communautaires et le PlayStation Plus. Ce dernier, tout comme le Xbox Game Pass, est un abonnement pour profiter de la grande ludothèque de jeux, de la PS1 à la PS5, en fonction de l’offre.

La nouvelle manette DualSense est le point fort de cette PS5. Bien que son design reprenne plus ou moins le modèle classique des manettes précédentes, les quelques nouveautés et améliorations en font une des meilleures manettes actuelles. La prise en main est toujours excellente, et les nouvelles gâchettes adaptatives et les vibrations haptiques contribuent à davantage d’immersion. L’autonomie de la DualSense est comprise entre 10 et 15 heures et elle se recharge en USB-C.

Source : Louise Audry pour Numerama

Est-ce que ce bundle PS5 vaut le coup pour les soldes ?

Moins de 500 €, c’est une bonne affaire, d’autant plus avec un jeu offert. Encore faut-il que le nouveau Fifa, qui s’appelle désormais FC 24, vous intéresse. FC 24 reste dans la continuité des épisodes précédents. En dehors d’une nouvelle interface rafraichissante, quoique surtout cosmétique, le jeu est globalement le même, avec peu de différences dans le gameplay et la manière d’appréhender les matchs. Même s’il est toujours le meilleur jeu de simulation de football du moment, le manque de nouveauté peut donc rebuter.

Heureusement, les Styles de Jeu, sortes de capacités à attribuer à certains joueurs, cassent un peu la routine et permet au jeu de mettre un pied dans l’arcade. Le mode de jeu FUT est toujours présent et s’enrichit de quelques nouveautés, dont l’ajout des cartes des joueuses féminines.

