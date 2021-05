Depuis plus d’un an, l’ordinateur portable est quasiment devenu une extension de notre organisme. Entre le chill sur Netflix, le gaming sauvage ou les réunions en visio qui n’en finissent plus, s’équiper d’un bon PC ou Mac n’a jamais été si important. C’est pourquoi nous vous proposons un guide aux petits oignons pour que vous puissiez trouver l’ordinateur de vos rêves.

Télétravail oblige, la demande en PC portables a fait un bon en 2021. C’est en effet une hausse des ventes mondiales de plus de 50 % qu’il faut noter sur ce secteur pour le premier trimestre. Un chiffre d’autant plus impressionnant que 2020 fut une année complexe pour le monde de l’informatique.

D’un côté, le marché a dû faire face à des contraintes logistiques jamais vues liées à la crise sanitaire ; de l’autre, la pénurie de composants a durement éprouvé l’industrie. Cela n’a malgré tout pas empêché les constructeurs non seulement d’assurer la demande, mais en plus de lancer nombre de petits nouveaux très intéressants.

Les ordinateurs portables de référence (PC/Mac)

Apple MacBook Pro M1 : l’incontournable

En 2020, Apple a changé son fusil d’épaule et a abandonné les processeurs Intel au profit de ses puces maison, les M1. Et la firme américaine a bien fait puisqu’elle a lancé deux modèles de MacBook dont le MacBook Pro avec écran 13 pouces, dont les performances ont été saluées par la presse. L’autonomie est excellente (une vingtaine d’heures), le confort d’utilisation est au rendez-vous, et il semblerait même que les applications non natives, converties par l’ordinateur (Intel utilisait le jeu d’instruction x86, Apple table sur ARM), tournent de manière plus qu’efficace.

Le dernier-né d’Apple tourne donc grâce à une puce M1 8 cœurs, une carte graphique 8 cœurs et le neural engine 16 cœurs. Côté mémoire, le MacBook Pro 13 pouces propose 8 Go (configurable avec 16 Go) et, au choix 256, 512 Go, 1 ou 2 To de mémoire de stockage. En revanche, on soulignera l’habituel manque de connectique puisque ce produit ne bénéficie que de deux ports thunderbolt ainsi que d’une prise jack pour le casque. Côté clavier, bonne surprise, la firme de Cupertino entérine son abandon du clavier papillon pour le Magic Keyboard, bien plus agréable.

Que ce soit pour du traitement d’image, de la vidéo, de la simple bureautique, et même un peu de jeu, les MacBook Pro M1 de 2020 offrent des performances excellentes et devraient durer longtemps.

Dell XPS 13 : le polyvalent

Si vous ne souhaitez pas investir dans un ordinateur Apple, et que vous voulez un produit très nomade, le Dell XPS 13 9310 s’avère être un choix intéressant. La version 2021 est particulièrement performante avec une configuration aménageable.

Vous aurez ainsi le choix entre deux types de configurations. La première comprend un CPU Intel Core i5-1135G7 de 11e génération accompagné de 8 Go de mémoire et 256 ou 512 Go de stockage. La seconde intègre un processeur Intel Core i7-1185G7 de 11e génération avec 16 ou 32 Go de mémoire et un disque dur de 512 Go ou 1 To.

Pour le reste, le Dell XPS 13 offre un bel écran FHD+ de 13,4 pouces, il est équipé de Windows 10, il propose deux ports Thunderbolt 4, une prise casque et un emplacement pour carte microSD, ultraportable oblige. On notera en revanche que sur la version la plus récente, il n’est pas possible d’ajouter mémoire vive ou stockage supplémentaire.

Un ordinateur portable pour jouer (PC)

Asus ROG Zephyrus G15 : le puissant

L’Asus ROG Zephyrus G15 2021 est définitivement le choix de la rédaction, c’est ce que l’on pourrait appeler une main de fer dans un gant de velours. Le design est élégant, les finitions sont plus que correctes et il offre un ensemble de composants des plus efficaces : un processeur AMD Ryzen 9 5900HS 3,1 GHz couplé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060.

Côté écran, on peut compter sur une bonne dalle IPS QHD (2560 x 1440) de 15,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Le laptop tourne enfin sous Windows 10. Plusieurs configurations sont évidemment possibles, mais celle-ci nous paraît la plus cohérente en termes de rapport qualité/prix.

Asus TUF Gaming A15 : le rapport performance/prix

Si le Zephyrus ne vous convenait pas, Asus en a encore dans sa besace avec le TUF Gaming A15 (566QR). Fort d’une belle dalle IPS de 15,6 pouces, très correctement calibrée par défaut, l’écran bénéficie d’un taux de rafraichissement de 240 Hz. Cet ordinateur gamer est également séduisant sur ses composants puisqu’il tourne sous un processeur mobile AMD RYZEN 7 5800H. Au CPU, Asus a couplé une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070. Côté capacités, vous aurez le choix entre 16 ou 32 Go de RAM, ainsi que 512 Go ou 1 To de mémoire de stockage.

Si vous êtes plutôt adepte du gaming compulsif, la rédaction vous conseille d’opter pour la configuration maximale à savoir 16 Go de RAM et un bon SSD de 1 To pour être tranquille. Le TUF Gaming A15 est également équipé du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et la bête tourne sous Windows 10. Côté connectiques, on compte une prise Jack, un port HDMI 2.0, un port USB-C deux ports USB-A, d’un port Ethernet Gigabit RJ45 et une prise Jack. Un bon rapport qualité/prix en somme, car l’efficacité est au rendez-vous ainsi que l’endurance et le confort d’utilisation.

Les ordinateurs portables les plus endurants (PC/Mac)

Apple MacBook Air M1 : le plus endurant

Nous l’écrivions à propos des MacBook Pro, les moutures de MacBook équipés des processeurs M1 offrent des performances impressionnantes, et c’est particulièrement vrai en ce qui concerne l’autonomie. Si le MacBook Pro est un modèle d’endurance, il n’en demeure pas moins que le MacBook Air, un peu plus accessible en termes de prix, est lui aussi un marathonien hors pair. Non seulement son autonomie est impressionnante ( 18h heures théoriques en utilisation modérée, ce que nous pouvons confirmer), mais il propose différentes configurations qui n’ont rien à envier à son grand frère.

Vous aurez ainsi le choix entre le couple CPU M1 (avec ses 8 cœurs), et un GPU 7 ou 8 cœurs. Si vous envisagez d’acheter cet ordinateur pour de la bureautique simple, un 7 cœurs devrait suffire, mais si vous souhaitez compléter à une utilisation quotidienne du montage photo ou vidéo, la carte graphique la plus puissante est recommandée. Côté mémoire vive, il est possible de choisir entre 8 et 16 Go de RAM.

Côté mémoire de stockage, toutes les configurations permettent d’opter au choix pour un SSD de 512 Go, 1 ou 2 To. Les 256 Go de mémoire ne sont disponibles que si vous optez pour un couple CPU/ GPU 7 cœurs. Le MacBook Air M1 est par ailleurs équipé de deux ports Thunderbolt et une prise jack, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5 et cerise sur le gâteau, d’un capteur Touch ID.

Razer Book 13 : le plus vite chargé

Si encore une fois l’idée d’acheter un ordinateur de la firme de Cupertino ne vous enchante pas, Razer a lancé l’année dernière son premier portable plus orienté grand public, le Razer Book 13, venant ainsi se placer en concurrence directe avec Dell ou Apple. Le constructeur propose ainsi un ordinateur performant offrant une belle dalle IPS tactile de 13,4 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Pour les meilleures performances, la rédaction vous conseille de porter votre choix sur l’un des deux modèles équipés d’un processeur Intel i7-1165G7. Côté carte graphique, c’est une une Intel Iris Xe Graphics qui équipe les ultraportables. Dans le ventre de la bête, on tablera sur 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go. On déplore d’ailleurs que la mémoire de stockage soit nativement si limitée (un petit 512 sur le modèle le plus haut de gamme n’aurait pas été de refus). On saluera enfin l’élément qui nous intéresse le plus dans cette catégorie : l’autonomie. Non contente d’atteindre une douzaine d’heures, la batterie se recharge en 90 minutes grâce à un chargeur 65W. Un atout non négligeable pour les utilisateurs nomades.

Ordinateur portable petit budget (PC/Chromebook)

Acer Swift 3 : le meilleur rapport qualité/prix

Un très bon rapport qualité/prix, c’est ce qui définit probablement le mieux le Acer Swift 3. À l’écran IPS de 14 pouces aux performances très correctes, s’ajoute une configuration honnête pour son prix. L’ordinateur d’Acer est en effet équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 4500U couplé à une carte graphique AMD Radeon HD.

On peut également compter sur 8 Go de RAM et un bon disque SSD de 256 Go, le tout encapsulé dans un alliage magnésium-aluminium, pour un poids d’1,19 kg. Côté autonomie, rien à redire puisque l’ordinateur peut tenir jusqu’à 11 heures théoriques avant de nécessiter une recharge. Il vient enfin équipé de Windows 10. En somme un produit plutôt complet sous la barre des 700 euros.

Acer Chromebook : le plus connecté

Sous la barre des 600 euros, une autre option à ne pas négliger est celle du Acer Chromebook C433 qui propose une fiche technique des plus intéressantes pour son prix. Il est ainsi équipé d’un écran IPS de 14 pouces, un processeur Intel Core m3-8100Y, une carte graphique HD Graphics 505 Il est livré avec 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Il promet également une autonomie de dix heures.

Sa seule particularité qui pourrait en freiner certains est le fait qu’il tourne sous Chrome OS. Au delà de ce détail, le Acer Chromebook C514 remplira sa mission d’ordinateur tant que vous en gardez un usage quotidien assez classique. Un excellent rapport qualité/prix pour ceux que Chrome OS n’effraie pas.