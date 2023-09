[Deal du Jour] Le WH-1000XM5 est un casque audio au nom barbare, mais aux bonnes performances. Il possède une excellente autonomie, une réduction de bruit active efficace et un son globalement de qualité. Il est plus abordable pendant les French Days.

C’est quoi, la promotion sur ce casque sans fil Sony ?

Le casque WH-1000XM5 est vendu 419 € à sa sortie. Pour les French Days, il est proposé au prix de 349,99 € sur La Fnac. Un tour dans notre guide des meilleurs casques audio de 2023 vous aidera à situer le WH-1000XM5, afin de voir si c’est le casque qui vous correspond le mieux.

👉 Retrouvez les meilleures offres des French Days 2023

C’est quoi, ce casque WH-1000XM5 de Sony ?

Le casque de Sony possède un design minimaliste plutôt joli, avec des lignes droites et anguleuses qui font sortir l’ensemble du lot, pour un look résolument moderne. La fabrication en plastique granuleux donne une bonne sensation de robustesse, malgré un arceau très fin. Vous pourrez le transporter partout sans risque, d’autant plus qu’il s’accompagne d’un sac pour le transport. Dommage cependant qu’il ne puisse pas se replier sur lui-même. Niveau confort, la souplesse du WH-1000XM5 est agréable. L’arceau n’est certes pas rembourré, mais le casque ne fait jamais mal à la tête, tout comme les coussinets, et le tout reste confortable même pendant une longue utilisation.

Sony n’oublie pas le plus important et propose un casque qui délivre de bonnes performances audio. Bien que les médiums soient parfois en retrait sur certaines pistes, l’ensemble est suffisamment détaillé et le WH-1000XM5 offre une bonne dynamique. Les basses sont présentes sans envahir l’espace et tapent juste en fonction des genres musicaux. Les voix sont détaillées et les instruments sont parfaitement identifiables. Les pistes, même les plus complexes, sonnent juste.

Les boutons du casque Sony WH-1000XM5 // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Le casque XM5 de Sony soldé est-il une bonne affaire pour les french Days ?

C’est une excellente affaire pour un très bon casque. En plus du confort et de la qualité de l’audio, le XM5 est un casque à la bonne ergonomie. Des commandes tactiles sur l’oreillette droite permettent de gérer la lecture des pistes et de contrôler le volume. Un tapotement ou un simple glissé du doigt et le tour est joué. Les commandes répondent bien et les manipulations sont instinctives, après un petit temps d’adaptation. Les adeptes de la réduction de bruit active seront heureux de posséder un casque efficace qui s’inscrit parmi les meilleurs du marché. Les quatre microphones présents dans les oreillettes offrent une ANC bluffante. Un mode transparence est aussi présent, pour, au contraire, vous laissez conscient de votre environnement

L’application dédiée Headphones, disponible sur iOS et Android, met à disposition un égaliseur, pas très poussé, mais suffisant pour régler le son au mieux. Vous pourrez aussi gérer l’ANC et le mode transparence. Enfin, l’autonomie du XM5 est de 30 heures, réduction de bruit activée, et 10 h de plus sans. Une excellente autonomie donc.

Pour aller plus loin avec les French Days

👉 Découvrez nos 5 astuces pour ne pas se faire avoir pendant les French Days

👉 Retrouvez d’autres modèles dans notre guide des meilleurs téléviseurs en promotion pour les French Days,

👉 On a fait le tri dans les promos smartphone des French Days

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Le futur de Numerama arrive bientôt ! Mais avant ça, on a besoin de vous. Vous avez 3 minutes ? Répondez à notre enquête

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.