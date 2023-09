[Deal du jour] Ce pack d’ampoules connectées Hue de Philips comprend trois ampoules Hue E27 et le pont de connexion. Il est parfait pour commencer dans la domotique, surtout lorsqu’il est plus abordable pendant les French Days.

C’est quoi, la promotion sur ce kit Philips Hue ?

Le kit de démarrage White & Color Ambiance de Philips Hue, avec trois ampoules E27 et le pont de connexion, est habituellement vendu 179,99 €. Pour les French Days, il est au prix de 99,99 € sur Rue du Commerce.

C’est quoi, ce kit Hue ?

Si vous souhaitez démarrer dans la domotique, l’éclairage de votre maison ou appartement est une bonne porte d’entrée. La gamme Hue est simple à prendre en main et une fois commencé, il est facile de la compléter selon vos envies. Ce kit de démarrage contient déjà l’essentiel pour un éclairage connecté complet, avec trois ampoules E27 de lumière blanche ou colorée, et un pont de connexion, indispensable pour faire fonctionner le tout.

Via l’application Philips Hue, disponible sur iOS et Android, vous pourrez contrôler vos ampoules. Vous pourrez modifier l’intensité lumineuse ou la couleur de l’éclairage pour créer l’ambiance de votre choix. Les ampoules White & Color E27 disposent de 16 millions de nuances colorées, afin de peaufiner au mieux votre éclairage. Philips propose de plus un kit simple et rapide à configurer, avec des ampoules prêtes à l’emploi. Vissez-les dans vos luminaires, branchez le pont à une prise secteur, connectez-le à votre routeur Wi-Fi, et reliez les ampoules au pont de connexion.

Est-ce que ce kit Hue est une bonne affaire pour les French Days ?

Les kits Hue de Philips sont de bons produits, malheureusement un peu chers. Régulièrement en promotion, ce sont toujours de bonnes affaires à moins de 100 €. En plus de personnaliser votre éclairage, de nombreuses fonctionnalités accompagnent les ampoules de la gamme Hue. Il est possible de programmer l’allumage ou l’extinction de vos lumières connectées, ou simuler une présence chez vous.

La gamme Hue est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant, Siri d’Apple et Alexa d’Amazon. Ils vous permettent de contrôler votre éclairage à la voix. Dites simplement « Active la couleur rouge dans le salon » ou encore « baisse l’intensité de la lumière » et vos ampoules s’exécutent. L’application vous permet de contrôler jusqu’à 50 lampes intelligentes.

