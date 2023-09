[Deal du Jour] Si vous avez envie de troquer votre voiture ou les transports en commun pour un vélo, les French Days sont peut-être la bonne occasion. Idéal pour les trajets du quotidien, le vélo électrique tout chemin Riverside 540 E de Décathlon bénéficie d’une réduction de 300 €, qui le rend un peu plus abordable.

Avant toute chose, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs vélos électriques de 2023, afin de cibler vos besoins.

C’est quoi, la promo French Days sur ce vélo électrique de Décathlon ?

Le Decathlon Riverside 540 E tout chemin est habituellement vendu 2 499 € sur le site de Décathlon. Pendant les French Days, le modèle bleu est proposé au prix de 2 199,99 €.

Si vous achetez un vélo à assistance électrique, vous pourrez, sous conditions, bénéficier d’une aide de l’État. Vous trouverez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

C’est quoi, ce vélo à assistance électrique de Decathlon ?

Le Riverside 540 E est un vélo électrique haut de gamme d’excellente qualité. Son cadre se décline en quatre tailles, S, M, L et XL. Niveau design, rien de particulier sur ce VAE qui aborde un style plutôt classique. Il est doté d’un châssis en aluminium léger de moins de 22 kg, ce qui le rend parfaitement maniable et agréable à conduire. Décathlon propose de plus un vélo parfaitement adapté à la ville ou à la campagne, qui offre une conduite fluide et sûre. La selle Saddle Royal permet de garder le dos droit, pour une bonne posture de conduite. L’assise reste confortable même après une longue utilisation.

Le Riverside 540 E s’accompagne du puissant moteur Shimano Steps E6100, conçu pour les trajets quotidiens sur les routes de ville, et pour les routes de campagne. Son couple (sa puissance de rotation du moteur) est de 60 Nm, et permet une assistance puissante dans les côtes ou sur les chemins non goudronnés. Le moteur, situé dans le pédalier, offre une bonne une sensation de fluidité pendant la conduite. Notez que la motorisation est silencieuse. Le freinage est quant à lui assuré par les freins à disques hydrauliques Tektro TKD, réactifs, malgré quelques saccades. Niveau ergonomie, les poignées de freins tombent bien sous les doigts, tout comme les vitesses et le boîtier de commande présents sur le guidon.

Est-ce que ce VAE de Decathlon est une bonne affaire pendant les French Days ?

C’est même une très bonne affaire. Le choix d’un vélo électrique n’est jamais une mince affaire, et le prix est souvent un des critères principaux. Le Riverside 540 E est un bon VAE, rarement en promotion. En plus des équipements et son excellente conception, le vélo de Décathlon est facile à conduire et à utiliser. Vous pourrez facilement changer de mode de conduite et opter pour le mode Eco, Normal ou High et ainsi adapter la puissance du moteur. Les vitesses se passent via la gâchette Shimano à 10 vitesses. La chaîne du VAE est beaucoup sollicitée pour transmettre votre couple plus le couple du moteur. Il vous faudra donc être vigilant et ne pas rester constamment sur les petits pignons, au risque de la voir sauter.

Le Riverside 540 E possède une batterie de 418 Wh pour une excellente autonomie. Il peut en effet parcourir 90 km en usage normal et jusqu’à 120 km en mode Eco. Comptez trois heures pour recharger entièrement la batterie. Enfin, l’écran LCD vous permet de connaître l’autonomie restante, ainsi que la vitesse et le mode d’assistance utilisé.

