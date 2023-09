L’électroménager n’est pas mis en retrait pendant les French Days. C’est le moment pour profiter de belles offres sur les aspirateurs et s’équiper avec des modèles performants à des prix un peu plus abordables — Dyson en tête. Pour ne pas sauter sur la première occasion et se faire avoir avec n’importe quelle promo, suivez notre guide !

Les French Days sont une bonne occasion pour s’équiper ou pour renouveler son équipement électroménager. Mais attention, on a vite fait de se laisser appâter par une promotion alléchante à -50 % sur un produit plus que médiocre, sur une recommandation qui l’est encore plus. Pour éviter de vous faire avoir, vous pouvez vous référer à nos 5 conseils pour éviter les mauvaises surprises pendant les French Days, mais aussi piocher dans ce guide la référence de l’aspirateur qui vous convient le mieux.

Les meilleurs aspirateurs en promotions pour les French Days

Les aspirateurs balais

Dyson V15 Detect Absolute à 699 €

Proscenic P12 à 145 €

Samsung Jet 75 À 379 €

Les aspirateurs robots

Roomba i5 à 276 €

Dreame L10 S Pro à 399 €

Roborock S8 À 529 €

Balais, traineaux ou encore robots, les aspirateurs ont de multiples formes, mais un usage similaire. Cependant, comme pour de nombreux produits, la qualité se paye. Pour autant, les modèles les plus onéreux ne sont pas toujours les meilleurs. Vous trouverez sur Numerama :

De quoi vous repérer dans l’offre pléthoriques des magasins spécialisés et des boutiques en ligne ! En attendant, on a fait le tour des promotions qui valaient le coup. Ce ne sont pas les offres les plus impressionnantes, mais ce sont des modèles qui ont fait leur preuve. Mieux vaut économiser 50 € sur un bon modèle que dépenser le double dans un appareil qui ne servira finalement pas.

Les aspirateurs balais en promo pour les French Days

1. Le Dyson V15 Detect Absolute à 699 € au lieu de 799 € chez Boulanger

Marque incontournable dans le rayon des aspirateurs balais, Dyson a déjà fait ses preuves. Son dernier modèle, le V15 Detect Absolute se trouve à 799 € sur le site officiel de la marque. Pendant les French Days, Boulanger applique une réduction d’une centaine d’euros le faisant passer à 699 €.

Le Dyson V15 Detect Absolute est l’un des meilleurs aspirateurs balais // Source : montage Numerama

Le V15 Detect Absolute ne déroge pas à la règle et offre une expérience utilisateur agréable et fluide digne de la marque. La qualité d’aspiration est au rendez-vous et le filtre Hepa présent capture les particules les plus fines et garde emprisonné allergènes et composés volatiles. Avec ses 3,1 kilos, il n’est pas le plus léger, mais il se rattrape avec sa brosse motorisée munie d’un éclairage LED permettant de voir les poussières invisibles à l’œil nu. Loin d’être indispensable, cette technologie permet d’insister dans les endroits qui le nécessitent. Les nombreux cyclones à spirales assurent une aspiration puissante sur carrelage, parquet, tapis et moquettes. Le réservoir de 0,8 L se vidange facilement et la batterie vous laisse une heure d’autonomie.

Certes, le prix peut faire fuir, mais Dyson reste une valeur sûre. Sa brosse attrape efficacement poussières, poils d’animaux et cheveux sans que ces derniers s’emmêlent.

2. Le Proscenic P12 à 145 € au lieu de 190 €

C’est le modèle que nous recommandons aux budgets les plus restreints. Vendu habituellement aux alentours de 200 €, on le trouve actuellement à 145 € chez Darty. C’est le moment d’en profiter

Le Proscenic P12 est l’aspirateur balai le moins cher des French Days

La marque Proscenic a su séduire bon nombre de ménages avec des produits plus qu’abordables qui tiennent la route. Ne vous attendez pas non plus à une expérience aussi fluide qu’avec un modèle plus premium. Cependant, il se défend très bien avec une qualité d’aspiration bien présente grâce à sa puissance de 33 kPa. Le modèle aurait peut-être pu se passer de la lumière verte qui fait plus gadget sur un modèle dans cette tranche tarifaire. Un écran indique la quantité de particules aspirées. Muni d’un filtre Hepa, il piège efficacement la poussière et les allergènes. Son bac à poussière peut contenir jusqu’à 1,2 L. La brosse évite l’enchevêtrement des cheveux et il est assez efficaces sur les poils d’animaux. Comme les modèles plus haut de gamme, l’autonomie est d’une heure et son poids n’excède pas les 3 kilos. Il est cependant un peu plus bruyant.

Hormis sa lumière verte pas aussi efficace que sur les modèles plus onéreux, le Proscenic remplit parfaitement sa fonction d’aspirateur. Il allie parfaitement performance et tarif abordable. À ce prix, aucune raison d’hésiter.

3. Le Samsung Jet 75 à 379 €

Et oui, Samsung ne se contente pas de produire des télés et des smartphones. Le géant coréen s’attaque au marché des aspirateurs balais et son modèle Jet 75 se démarque surtout en promotion chez Boulanger à 379 € au lieu de 579 €.

L’aspirateur balais Samsung Jet 75 et ses accessoires en promotion pour les French Days // Source : montage Numerama

Samsung démontre ses compétences avec cet aspirateur. Avec sa puissance d’aspiration de 250 Watt Air et sa technologie multi-cyclonique, le résultat sur les sols et moquettes fines est impeccable, même à faible puissance. Tant mieux, car si l’autonomie à vitesse faible est d’une heure, il n’est que de 6 minutes à la vitesse max. Son poids ne dépasse pas les 3 kilos ce qui le rend assez facile à manipuler, d’autant plus que la tête d’aspiration est très flexible et suit bien les mouvements de l’aspirateur dans les recoins. Son bac à poussière dispose d’un volume dans la moyenne de 0,8 L, seul son système pour l’ôter et le replacer mériterait d’être revue.

À plein tarif, nous ne le recommandons pas. En promotion, il devient très intéressant et représente une belle alternative à Dyson avec un prix plus abordable.

Les aspirateurs robots en promotion pour les French Days

1. Roomba i5 à 279 € au lieu de 449 €

Sur le site d’iRobot, le Roomba i5 est affiché à 449 €. Avec presque 40 % de réduction, la boutique en ligne Conforama le propose à seulement 279 €. Une belle occasion pour se lancer dans le ménage connecté et découvrir un peu ce que vaut un aspirateur robot.

iRobot est une marque incontournable dans le monde des aspirateurs robots

Un aspirateur robot, ça coute cher et mieux vaut dépenser moins cher dans un modèle plus ancien que dans une marque inconnue au bataillon. iRobot fait partie des leadeurs du marché et ses machines sont assez qualitatives pour une expérience agréable. Loin d’être le plus récent, le Roomba i5 offre un résultat plus que satisfaisant, à condition qu’on ne lui demande pas la performance d’un aspirateur traineau, notamment si vous possédez des animaux. Conçu comme une aide quotidienne au ménage, il assure une aspiration méthodique de votre intérieur. L’application qui l’accompagne vous permet de programmer vos sessions de ménage et de commander votre aspirateur à la voix.

Malgré le manque de télémètre laser et d’une cartographie un peu grossière, le Roomba i5 à ce prix est un excellent choix s’il s’agit de votre premier modèle d’aspirateur robot ou que votre budget est plutôt serré.

2. Le Dreame L10 S Pro à moins de 400 €

Il fait partie de nos chouchous dans la catégorie meilleur rapport qualité prix et habituellement, il est vendu 450 €. Pendant les French Days, Boulanger l’affiche à 399 €. Une réduction de 50 € toujours bienvenue sur un modèle qui vaut déjà le coup, même sans réduction.

Le Dreame L10 S Pro en promo pour les French Days est une bonne affaire // Source : montage Numerama

Les utilisateurs en sont pleinement satisfaits et pour cause ! Son LIDAR effectue une cartographie réaliste de votre intérieur et permet à l’aspirateur de se repérer et d’éviter les obstacles et ne restent pas bloqués face à un pied de chaise ou dans l’obscurité d’un dessous de meuble. Prenez garde tout de même, à ne pas laisser trainer de trop petits objets ou des câbles qui passeront inaperçus. Grâce à l’application, vous pouvez déterminer les endroits que vous souhaitez qu’il évite et planifier les heures d’aspiration pendant votre absence. Il aspire et lave efficacement les sols de tout type, mais sera moins performant avec des taches anciennes. Le réservoir d’eau de 190 mL suffit pour un intérieur de 40 m2, mais ne viendra pas à bout de plus grandes surfaces.

Une marque encore discrète en France qui gagnerait à être davantage connue. Le L10 S Pro est un excellent compagnon de ménage connecté. Pour plus de tranquillité, et vous épargnez la vidange du collecteur à poussière et le lavage des lavettes, vous pouvez opter pour la version muni d’une station de vidage, bien plus cher et non remisé pour les French Days.

3. Le Roborock S8 à 529 € sur Rakuten

Habituellement trouvable autour de 600 €, le site Rakuten propose l’iconique Roborock S8 à 529 €. Loin des -50 % affichés sur d’autres références, une remise de 70 € sur un produit aussi qualitatif est toujours bonne à prendre.

Le Roborock S8 est l’un des meilleurs aspirateurs robots // Source : montage Numerama

Solide référence dans le catalogue des aspirateurs robots, le Roborock S8 ne vous décevra pas. Les deux rouleaux en caoutchouc de la brosse piège cheveux et poils d’animaux sans risques pour le mécanisme et l’entretien est facilité. Avec 6 000 Pa de puissance, il est l’un des plus puissants aspirateurs robots du marché. Roborock intègre un système de vibrations sonique qui commence à rendre le lavage des sols intéressant et plus efficace. Autre détail appréciable, le robot soulève la serpillère lorsqu’il passe sur les tapis. Il dispose de 3 heures d’autonomie. La capacité de son collecteur de poussière et du réservoir d’eau est plutôt généreuses et permet le nettoyage de grandes surfaces. Son LIDAR fait un travail remarquable et l’application laisse un panel de possibilités dans le paramétrage du ménage comme le passage intensif dans une pièce en particulier. Malgré des systèmes de contournement toujours plus perfectionnés, il est conseillé de ne pas laisser trainer ses lacets ou de petits éléments sur son passage.

Véritable référence dans le rayon des aspirateurs robots, le Roborock S8 rempli toutes ses promesses à un prix un peu plus abordable pendant les French Days.

