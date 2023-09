Si vous souhaitez changer de téléviseur, les French Days sont la bonne occasion de mettre la main sur de très bons modèles, à des prix réduits. Plusieurs revendeurs proposent des réductions vraiment intéressantes sur de nombreux modèles de TV, de l’entrée de gamme aux téléviseurs premium. Retrouvez 4 modèles qui valent le coup pour enfin passer à la 4K.

Les téléviseurs occupent souvent une place importante dans le salon. Qu’on soit cinéphile ou joueuse ou joueur de jeux vidéo, un bon téléviseur est la promesse d’un excellent moment. Que ce soit pour se promener sur une planète inconnue dans Starfield, pour savourer chaque épisode d’Ahsoka, ou pour se refaire l’intégrale des Ghibli en famille avant la sortie de Le garçon et le Héron, un bon téléviseur est essentiel.

Depuis l’arrivée de la SVOD et du cinéma 4K à la maison, et avec les consoles nouvelle génération, il est de plus en plus nécessaire d’avoir le bon écran pour profiter des contenus dans la meilleure qualité possible. Notre guide des meilleures TV de 2023 est justement utile pour trouver le téléviseur idéal en fonction de votre utilisation.

Pendant les French Days, de nombreux modèles de téléviseurs profitent de rabais chez plusieurs revendeurs. Numerama vous propose une sélection de téléviseurs 4K, de l’entrée de gamme de qualité au très haut de gamme.

1. Xiaomi Q2, des téléviseurs QLED abordables

Le téléviseur Xiaomi Q2 QLED de 50 pouces est habituellement vendu 699 €. Pour les French Days, il est proposé au prix de 449 € sur le site officiel de Xiaomi. Les modèles 55 pouces et 65 pouces sont aussi disponibles en promotion.

Cette gamme QLED de Xiaomi de 2022 aborde un design classique, mais avec des bordures très fines et un socle minimaliste du plus bel effet. La dalle QLED 4K ultra HD offre une résolution de 3 840 × 2 160 pixels. Sans atteindre le niveau d’un écran OLED, la luminosité est bonne et l’image est belle et équilibrée, avec de bons contrastes. Le HDR est de la partie, et permet une image parfaitement calibrée, tandis que le Dolby Vision IQ adapte la luminosité de l’écran à la lumière ambiante pour plus de confort visuel. Côté son, deux haut-parleurs d’une puissance de 15 W délivrent un son correct, compatible Dolby Atmos et DTS-X.

LeXiaomi Q2 possède un beau design et des bordures fines // Source : Xiaomi

Le taux de rafraichissement est limité à 60 Hz et l’absence de port HDMI 2.1 ne conviendra pas spécialement aux joueuses et aux joueurs qui veulent exploiter leur PS5 et Xbox Series à fond. Rassurez-vous, les jeux tourneront malgré tout sans problème. Niveau connectiques, vous trouverez 3 ports HDMI, deux ports USB, une sortie optique, un port Jack 3,5 mm et un port Ethernet. Google TV habille le téléviseur de Xiaomi. L’OS est fluide et la navigation intuitive. Vous pourrez commander votre téléviseur à la voix, grâce à Google Assistant.

2. The Frame, le plus beau téléviseur QLED sur le marché

Le téléviseur The Frame TQ55LS03B, modèle 55 pouces de 2023, est normalement vendu 1 299 €. Pour les French Days, il est proposé au prix de 979 € sur le site de Boulanger, grâce à 20 % de remise supplémentaire tous les 300 € d’achat.

Ce téléviseur d’une diagonale de 55 pouces, soit 139 cm, a la particularité d’être conçu comme un trompe-l’œil, avec un design épuré et avec un cadre autour de l’écran. Ses allures de tableau plairont aux amateurs d’art, et à celles et ceux qui n’aiment pas les écrans traditionnels. La dalle, dotée d’un revêtement mat, se transforme en toile lorsqu’elle est éteinte pour exposer des œuvres. Certaines peintures sont disponibles gratuitement, d’autres via l’Art Store, par un abonnement mensuel au prix de 4,99 € par mois. Niveau image, le QLED offre une qualité d’image réaliste, grâce à la 4K Ultra HD. The Frame est compatible HDR10+, et s’accompagne de la technologie d’Upscaling pour optimiser les contenus 1080p avec une définition 4K. En dehors de quelques soucis de contrastes, le téléviseur de Samsung offre une super image, idéal pour le cinéma.

The Frame peut afficher des peintures et des photos // Source : Samsung

Le téléviseur de Samsung est compatible HDMI 2.1 avec un taux de rafraîchissement variable 100/120 Hz, ce qui idéal pour jouer sur PS5 et Xbox Series. Niveau audio, les hauts parleurs font un bon travail, mais restent un peu faibles. Une sortie audio numérique optique permet de brancher une meilleure installation sonore. Enfin, le système d’exploitation Tizen de Samsung accompagne The Frame. Les menus sont fluides et la navigation instinctive. Il est compatible avec Google Assistant et Alexa d’Amazon, pour le contrôler à la voix.

3. Philips Ambilight, un téléviseur qui projette de la lumière

Le téléviseur The One 50PUS8848 de Philips est un modèle 50 pouces, habituellement vendu 999 €. Il est proposé pour les French Days au prix de 799 € sur le site de la Fnac.

Pour les cinéphiles comme pour les joueuses et les joueurs, l’Ambilight apporte une immersion supplémentaire à votre téléviseur. Grâce aux LEDs disposées à l’arrière et autour du téléviseur, ce dernier projette sur votre mur un éclairage raccord avec l’image à l’écran. Vos films et jeux vidéo sont d’une certaine façon prolongés autour de votre téléviseur, par un halo de lumière. L’Ambilight, couplé aux bordures très fines du téléviseur, permet une grande immersion. Vous pourrez aussi régler l’Ambilight pour qu’il puisse seulement servir de lumière d’appoint, le choix de la couleur, ou simplement désactiver la fonction. Sa dalle de 50 pouces d’une définition de 3 840 x 2 160 pixels, est compatible HDR10+ et Dolby Vision. Le contraste et la luminosité sont excellents, et le Dolby Vision et HDR10+ offrent une image fidèle à l’expérience cinéma.

L’Ambilight peut aussi seulement projeté une lumière d’appoint // Source : Philips

Les joueuses et les joueurs peuvent brancher leur PS5 et Xbox Series, grâce à la connectivité HDMI 2.1 et le taux de rafraichissement de 120 Hz. Niveau audio le Dolby Atmos propose un son de qualité, mais une bonne installation sonore, comme une barre de son, sera bienvenue pour s’immerger complètement. L’interface Android TV qui accompagne The One est fluide et bien agencée. Le téléviseur est compatible avec l’Assistant Google & Alexa d’Amazon, pour se contrôler à la voix.

Samsung TQ55S90C, de l’OLED haut de gamme

Le téléviseur Samsung OLED TQ55S90C est normalement vendue autour de 1 000 € Pour les French Day, il est disponible au prix de 1 490 € sur le site de Boulanger.

Le téléviseur Samsung OLED TQ55S90C possède un design élégant, avec des bordures très fines qui laissent beaucoup de place à la dalle OLED. Cette dernière, d’une taille de 55 pouces, propose une définition 4K de 3 840 × 2160 pixels. Même si le Dolby Vision n’est pas présent, le HDR fait un travail remarquable pour offrir une expérience visuelle proche d’une salle de cinéma. Le rendu des couleurs est parfait, et la luminosité et le contraste sont précis. L’image diffusée est particulièrement intense dans une pièce peu éclairée, avec des noirs profonds. De jour, Samsung propose un des écrans avec le meilleur filtre antireflet du marché.

En plus des films et séries, le TQ55S90C est idéal pour les jeux vidéo. La dalle permet une fréquence optimisée jusqu’à 144 Hz, parfaitement adapté aux jeux vidéo. Le téléviseur de Samsung dispose de plus de quatre ports HDMI 2.1, pour brancher vos consoles nouvelles génération et profiter d’images sans ralentissements ni déchirures.

Samsung TQ55S90C // Source : sAMSUNG

Niveau audio, le téléviseur de Samsung offre un audio performant, qui manque cependant de profondeur sur les graves. Vous pourrez vous passer d’une barre de son, mais perdrez en profondeur. Enfin, TizenOS est ergonomique et tourne parfaitement bien. Vous aurez facilement accès au contenu vidéo en 4K. Les assistants vocaux sont bien sûr présents.

