[Deal du Jour] L’iPad 9 est une tablette de 2021. Malgré des modèles plus récents ou plus performants, elle reste une excellente ardoise à tout faire. C’est une valeur sûre, surtout en lorsqu’elle est en promotion avec une remise de 120 €.

Vous pouvez comparer l’iPad 9 2021 avec d’autres modèles de tablette Apple, dans notre guide des meilleures tablettes d’Apple. Vous verrez que malgré son âge, ce pad vaut encore le coup aujourd’hui.

C’est quoi, cette promotion sur l’iPad 9 ?

L’iPad 9 version Wi-Fi 64 Go, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 439 €. Il est proposé pour les French Days au prix de 319 € sur Rakuten.

👉 Retrouvez les meilleures offres des French Days 2023

C’est quoi, cette tablette d’Apple ?

L’iPad 9 2021 est la tablette la plus simple et basique d’Apple. Son design est classique, hormis le bouton d’accueil, aujourd’hui absent des nouveaux modèles, et qui semble daté. Ses dimensions de 17.41 × 0.75 × 20,06 cm et son poids de moins de 500 g en font une ardoise agréable à prendre en main. L’iPad 9 est doté d’un écran Retina de 10,2 pouces à la résolution de 2 160 × 1 620 pixels. La taille de l’écran convient pour regarder du contenu sur des plateformes de SVOD.

Même si l’iPad 9 est sujet aux reflets, la luminosité est suffisamment bonne pour une utilisation en journée. Le soir, vous n’aurez par contre aucun problème et la tablette offrira une image nette avec de bons contrastes. De plus, la technologie True Tone adaptera la luminosité et la température des couleurs à la lumière ambiante, pour ne pas fatiguer les yeux.

iPad 9 2021 // Source : Numerama

L’iPad 9 est-il une bonne affaire pendant les French Days ?

L’iPad 9 de 2021 est une excellente affaire à moins de 300 €. Même si la tablette a pris un petit coup de vieux face aux nouveaux modèles, son prix en fait la tablette au meilleur rapport qualité prix d’Apple. De plus, le récent iPad 10, plus cher, n’est pas spécialement une meilleure tablette. Si toutefois vous pensez prendre l’iPad 9 pour un usage professionnel, ce n’est pas le modèle qui convient le mieux et la gamme d’iPad supérieur sera à privilégier. La compatibilité de l’iPad 9 avec le Smart Keyboard et l’Apple Pencil est cependant un plus non négligeable.

Niveau performances, le taux de rafraîchissement de 60 Hz permet de jouer sans ralentissements. L’audio est d’une qualité suffisante, pour regarder des films et séries ou écouter de la musique, même si une enceinte externe ne sera pas de trop. L’interface est ergonomique, et la tablette est compatible avec la nouvelle mise à jour iPadOS 17. Enfin, niveau autonomie, la tablette d’Apple tient facilement d’une dizaine d’heures dans le cas d’une utilisation normale. Comptez moins de 3 h pour recharger la batterie.

Pour aller plus loin avec les French Days

👉 Découvrez nos 5 astuces pour ne pas se faire avoir pendant les French Days

👉 Retrouvez d’autres modèles dans notre guide des meilleurs téléviseurs en promotion pour les French Days,

👉 On a fait le tri dans les promos smartphone des French Days

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Le futur de Numerama arrive bientôt ! Mais avant ça, on a besoin de vous. Vous avez 3 minutes ? Répondez à notre enquête

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.