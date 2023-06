C’est parti pour un mois de promotions et de bons plans dans tous les sens. Les soldes d’été 2023 ont débuté ce mercredi 28 juin et les festivités prendront fin le mardi 25 juillet. Partez à la chasse aux meilleures promotions et aux remises les plus intéressantes sur de nombreux articles tech et multimédia grâce à ce guide mis quotidiennement à jour.

Tous les ans, en cette période estivale, prix cassés et rabais envahissent les magasins et les sites e-commerce pour une durée de quatre semaines. Si c’est le bon moment pour changer de smartphone, ou compléter votre setup gaming, attention à ne pas vous ruer sur la première promo alléchante.

Chaque jour, retrouvez dans ce guide les meilleures offres des soldes sur toute une sélection de produits informatiques et multimédia. Si vous avez un doute sur une référence ou une hésitation entre deux modèles, n’hésitez pas à vous référer à nos guides d’achat orientés sur les produits tech. Ils vous serviront de repères tant au niveau des produits à choisir, que sur leur prix d’origine.

Enfin, n’oubliez pas que plus les soldes avancent, plus les remises sont importantes, mais plus les stocks s’amenuisent. N’attendez pas une remise supplémentaire sur un produit qui vous plaît sous peine de le voir passer sous votre nez. Nous mettons à jour ce guide quotidiennement pour vous proposer uniquement les produits encore stock. Néanmoins, malgré notre vigilance, il n’est pas impossible qu’une offre soit victime de son succès.

Samsung Galaxy S23 128 Go à 711 € au lieu de 899 €

Logitech G502 HERO à 43,99 € au lieu de 79,99 €

Trottinette Segway F25E II à 299 € au lieu de 429 €

iPad9 à 289 € au lieu de 439 €

Samsung Galaxy S23 128 Go à 711 € au lieu de 899 €

Sorti cette année, le Samsung Galaxy S23 se vend habituellement à 899 € sur le site de la marque. Pendant les soldes, Darty le propose avec une réduction d’une centaine d’euros, le faisant passer à 799 €.

Tout récent, le dernier smartphone hait de gamme de Samsung ne manque pas d’arguments pour convaincre. Samsung abandonne enfin les puces Exynos au profit d’une Snapdragon 8 Gen2 qui améliore ainsi l’autonomie de ses téléphones tout en évitant les surchauffes. L’écran AMOLED de 6,2 pouces est ce qui se fait de mieux sur le marché de la téléphonie mobile et le module photo laisse place à trois capteurs subtilement intégré à l’arrière de l’appareil dont le principal affiche 50 Mpx.

Avec presque 200 € de moins, le modèle avec 128 Go de stockage devient intéressant pendant les soldes. Le Galaxy S23 est un smartphone haut de gamme récent, réactif avec une bonne prise en main et peut se vanter d’être équipé d’une des dalles les plus lumineuses.

Logitech G502 Hero souris gamer filaire à 43 € au lieu de 80 €

Pour tout l’équipement gaming, les soldes sont une réelle opportunité pour s’équiper avec des produits performant de qualité à moindre coût. En plus de figurer dans notre guide des meilleures souris gamer, la souris gamer G502 Hero de Logitech est LA référence de toute une communauté de joueuses et de joueurs.

En tout, 11 boutons programmables répartis sur la molette et les côtés de la souris permettent de programmer raccourcis claviers et macros. Sa forme ergonomique tombe sous la main tandis que son poids de 120 g permet de bien sentir la souris. Le capteur assure un suivi des mouvements jusqu’à 16 000 DPI. Qui dit souris gaming, dit rétro-éclairage RVB que la marque vous propose de personnaliser dans son intégralité.

Bien qu’il s’agisse d’une souris filaire, 50 € reste un excellent prix pour une souris précise de qualité taillée pour le gaming. Certains joueurs de FPS vous diront même que les filaires sont les plus sûres. Les performances de son capteur HERO ne sont plus à prouver et ont fait l’unanimité auprès des joueurs pros.

Trottinette Segway F25E II à 299 € au lieu de 429 €

Référence incontournable de la mobilité urbaine personnelle, la trottinette F25EII de Segway s’offre une jolie ristourne de plus d’une centaine d’euros à l’occasion des soldes.

Compagnon parfait de vos trajets quotidiens empruntant à la fois ville et transports en communs, la Segway F25E II se plie aussi facilement qu’elle se transporte. Robuste, son poids de 15 kilos se situe dans la moyenne des trottinettes électriques. Le pad est large et confortable et l’autonomie vous promet une bonne vingtaine de kilomètres. Cinq heures de charge suffisent pour remettre la batterie à bloc et le moteur d’une puissance de 250 W vous permet d’atteindre les 25 km/h réglementaires sans difficultés.

Si vous hésitiez à troquer votre ticket de métro contre une trottinette électrique, c’est le moment de se lancer.

iPad 9 à 289 € au lieu de 389 €

Encore commercialisé à 439 € sur le site d’Apple, Rakuten la propose à 289 € pour les soldes en rentrant le code promo RAKUTEN30.

S’il n’est pas le plus récent des iPad, l’iPad 9 conserve encore une bonne fiche technique malgré un design qui prend de l’âge. Passé le détail des bordures épaisses et de la présence du Touch ID, la tablette d’Apple de 2021 révèle tout son potentiel. L’utilisation est fluide pour une expérience utilisateur à la hauteur de la marque grâce à sa puce A13 Bionic et son écran Rétina de 10,2″. La fréquence d’affichage ne dépassera pas les 60 Hz, mais sera suffisante pour tous les joueurs et joueuses. L’iPad 9 est une tablette familiale conçue pour une utilisation domestique et remplie son rôle à la perfection.

Sur le site officiel de la marque, l’iPad 9 est encore affiché à plus de 400 €. Si à ce prix-là, on peut trouver mieux en dénichant un bon plan sur l’iPad 10, soldée à moins de 300 €, l’iPad de 9e génération d’Apple devient sans contestes, une excellente occasion pour partager l’expérience Apple en famille.

