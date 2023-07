[Deal du jour] Ce FireCuda 530 est un SSD de Seagate pour la PS5. Il vous permet d’augmenter le stockage de cette dernière et booster ses performances. Le modèle 1 To avec dissipateur de chaleur est actuellement en promotion.

C’est quoi, la promotion sur le SSD Interne de Seagate ?

Le SSD interne FireCuda 530 1 To avec dissipateur thermique, compatible avec la PS5, est habituellement vendu autour de 120 €. Il est en ce moment proposé sur Rue du Commerce au prix de 74,90 €. Notez que la livraison est à partir de 3,99 €.

👉 Ne ratez aucune offre pendant les soldes grâce à notre guide spécialement dédié.

C’est quoi, ce SSD interne de Seagate compatible PS5 ?

Le FireCuda 530 de Seagate est un SSD interne compatible avec votre ordinateur, mais aussi votre PlayStation 5. Son interface PCIe 4.0 NVMe offre des débits jusqu’à 7 300 Mo/s en lecture, et 6 000 Mo/s en écriture, soit des vitesses suffisantes pour une utilisation avec la console de Sony. Pour cette dernière, les transferts et les téléchargements des jeux seront optimisés, et les temps de chargements réduits. Les jeux Triple A occupent une place importante dans la mémoire interne de la console, qui ne dispose que de 667 Go de stockage libre. Les 1 000 Go de stockage offerts par le FireCuda ne seront donc pas du luxe.

1 To de stockage permet, en effet, d’installer une vingtaine de jeux de taille raisonnable dans la PS5. Vous pourrez donc y stocker les dernières nouveautés, particulièrement gourmandes, avant de saturer la mémoire de ce SSD. Le SSD de Seagate est de plus pourvu d’un dissipateur de chaleur intégré, selon les recommandations de Sony. Ce dernier sert à minimiser la hausse des températures des composants et, par extension, conserver un maximum les performances du dispositif de stockage.

Ce SSD FireCuda 530 est-il une bonne affaire ?

Moins 75 € pour 1 To, avec dissipateur de chaleur inclus, c’est une excellente affaire. Vous retrouverez ce SSD, ainsi que d’autres références, dans notre guide des meilleurs SSD pour la PS5. Dans le cas d’une utilisation avec votre PC, le FireCuda 530 améliorera sensiblement les performances, démarrages et transferts de fichiers. Les joueuses et les joueurs sur ordinateur pourront aussi profiter de jeux plus fluides et de temps de chargements plus rapides.

Enfin, pour la console de Sony, assurez-vous d’avoir la dernière version à jour du firmware avant d’installer le SSD. L’installation n’est pas difficile, et vous pouvez consulter notre article dédié pour effectuer la manœuvre pas à pas.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Retrouvez les meilleurs smartphones en solde

👉 Retrouvez notre sélection de téléviseurs en solde

👉 Découvrez les PC portables soldés à ne pas manquer

👉 Notre guide spécial vélos à assistance électriques soldés

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.