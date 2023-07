[Deal du jour] Le Dyson V15 Detect Absolute est un aspirateur balai performant et à la pointe de la technologie. Il possède un laser et un compteur de particules pour traquer la poussière efficacement. Il devient plus abordable pour les soldes, grâce à une double promotion.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur balai ?

L’aspirateur balai V15 Detect Absolute de Dyson est normalement vendu 799 € sur le site officiel de la marque. Il est actuellement proposé au prix de 649 €. Et à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 01 août 2023, avec le code ETE-2023, il profite de 50 € de réduction supplémentaire et tombe sous les 600 €.

C’est quoi, cet aspirateur de la marque Dyson ?

Le Dyson V15 Detect Absolute est un modèle d’aspirateur haut de gamme, mais aussi l’un des plus puissants de la marque. Il est doté de trois différentes brosses, avec chacune leur particularité. La brosse avec lumière intégrée convient pour les sols durs, la classique brosse Motorbar adapte l’aspiration en fonction du type de sol, et la minibrosse motorisée est utile pour démêler les cheveux et les poils d’animaux. Malheureusement, les poils d’animaux restent facilement accrochés aux autres brosses, et il faudra régulièrement changer de brosses selon les pièces, ou simplement les nettoyer pour ne pas perdre en performances.

Niveau puissance d’ailleurs, en mode Auto ou en mode Boost, le V15 aspire efficacement, tapis et moquette compris. Le résultat est impeccable même avec un seul passage. Il existe un mode Éco afin d’optimiser l’autonomie. Une bonne idée sur le papier, mais un mode malheureusement peu puissant, loin de l’efficacité des autres modes. Un mode à réserver si votre surface à aspirer n’est pas trop sale, ou en fin de ménage, s’il vous reste peu de batterie. Comptez 15 petites minutes d’autonomie en mode Boost avec la brosse dure, et plus du double en mode Auto. Enfin, vous profiterez d’un peu plus d’une heure d’aspiration en mode Eco.

Cet aspirateur balai de Dyson est-il une bonne affaire pendant les soldes ?

À moins de 600 €, c’est une excellente affaire si vous avez le budget et que vous souhaitez investir dans un aspirateur efficace et simple d’utilisation. La brosse douce est équipée d’un laser afin de révéler les grains de poussière sur le sol. Une fonction amusante, mais qui n’est finalement rien d’autre qu’un simple gadget. Tout comme l’écran qui transmet les informations du compteur de particules. Tandis que le compteur trie la taille des résidus aspirés, l’écran vous transmet les données sur le nombre d’allergènes ou d’acariens aspirés.

En mode aspirateur à main, le V15 Detect Absolute pèse 2 Kg. Mais sa bonne ergonomie fait que vous ne sentirez pas trop son poids une fois en main. Équipé du tube d’aspiration et de la brosse dure, le poids atteint les 3 Kg et le V15 peut alors devenir un peu plus fastidieux à manipuler. Enfin, Dyson vous facilite au maximum la tâche, et propose un aspirateur simple à vider et facile à entretenir.

